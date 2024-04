Chuyên gia Mỹ: Tên lửa siêu thanh Nga bộc lộ “gót chân Asin”

Cộng đồng "chuyên gia" phương Tây đang cố gắng “cứu vãn” danh tiếng của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, khi hệ thống phòng không “thần thánh” này gần đây đã thất bại trong chiến đấu, bị tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga phá hủy trong cuộc tấn công vào Kiev (Ukraine) ngày 16/5 năm ngoái. Chuyên gia David Wright của Viện Công nghệ Massachusetts tin rằng, tên lửa siêu thanh Kinzhal và vũ khí siêu thanh tầm trung nói chung, còn lâu mới đạt đến “độ chín” về công nghệ và không nên được “ưu tiên phát triển”. Trong một bài báo của Wright đăng trên Defense News mới đây, Wright đã căn cứ vào công bố của Ukraine, về kết quả dùng tên lửa Patriot đánh chặn tên lửa Kinzhal là "đáng tin cậy". Về mặt kỹ thuật, Wright đã đề cập đến “lỗ hổng” của tên lửa siêu thanh tầm trung, do sự dao động về tốc độ bay của chúng. Theo Wright, tốc độ tối đa của tên lửa Kinzhal xấp xỉ Mach 10, nhưng tốc độ này giảm mạnh khi nó bắt đầu đi qua bầu khí quyển dày đặc để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Theo ước tính của Wright, tên lửa Kinzhal bị giảm tốc độ nghiêm trọng trong quá trình bổ nhào, khiến các phiên bản hiện đại của tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, hoàn toàn có thể đánh chặn nó. Đồng thời, nhà phân tích người Mỹ đề cập đến một số loại "mô hình kỹ thuật", cho thấy tên lửa siêu thanh ARRW cho không quân và CPS cho hải quân đang được phát triển ở Mỹ, đều "có thể dễ dàng bị tên lửa phòng không đánh chặn". Theo Wright, các tính toán cho thấy, tốc độ tên lửa siêu thanh sẽ bị giảm do lực cản không khí trong giai đoạn bay lượn; đặc biệt nếu tên lửa thực hiện động tác cơ động, thì tốc độ sẽ giảm đáng kể và sẽ giảm nhiều hơn, khi tên lửa bay vào bầu khí quyển dày đặc hơn, trên đường tới mục tiêu trên mặt đất. Theo Wright, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng cách tăng tốc độ bay ban đầu của vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc thân tên lửa nóng lên dữ dội hơn, do tên lửa ma sát với bầu khí quyển trái đất. "Đây là một trở ngại lớn trong quá trình phát triển các loại vũ khí này", Wright viết; ngoài ra, việc tăng tốc độ sẽ ảnh hưởng đến kích thước và trọng lượng của tên lửa, từ đó hạn chế các phương tiện mang phóng vũ khí này. Chuyên gia Wright tin rằng, việc bố trí thêm một động cơ đẩy như động cơ phản lực, có thể giúp tên lửa siêu thanh duy trì tốc độ cần thiết trong giai đoạn bổ nhào tấn công mục tiêu. Tuy nhiên những động cơ này dường như không đủ mạnh để vượt qua được sức cản không khí tăng theo cấp số nhân, xảy ra trong giai đoạn bổ nhào. Tức là chúng sẽ không thể bù đắp cho sự sụt giảm tốc độ và do đó, không thể loại bỏ nguy cơ bị đánh chặn. Theo chuyên gia Wright, vấn đề này là điển hình đối với bất kỳ loại vũ khí siêu thanh nào, cho dù nó có nguồn gốc từ Mỹ (đang thử nghiệm) hay của Nga và Trung Quốc (ví dụ: Zircon, Dagger hoặc DF-ZF). Về vấn đề này, Wright tin rằng so với tên lửa đạn đạo tầm trung, các hệ thống tên lửa siêu thanh không mang bất kỳ đột phá công nghệ nào, và cũng dễ bị tấn công bởi các tên lửa đánh chặn tiên tiến. Kinh nghiệm của Ukraine với Kinzhal có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho Nga, điều mà Mỹ nên tính đến. Cần phải so sánh rõ ràng tiềm năng thực sự của tên lửa siêu thanh và kinh phí được phân bổ cho việc tạo ra chúng; Wright kết luận về “nhược điểm cơ bản” của loại vũ khí mới này. Toàn bộ vấn đề đối với cái gọi là phân tích của Wright, dựa trên cơ sở thông tin của Ukraine, cùng một bức ảnh chụp Thị trưởng thành phố Kiev Klitschko đứng gần một “vật thể khó hiểu” và có thể đó không phải là một phần của tên lửa Kinzhal của Nga. Trận chiến đấu phòng không tại Kiev vào rạng sáng ngày 16/5/2023, tên lửa Kinzhal của Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa nghi là Patriot của Ukraine. Nguồn: Bulgarian Military.

Cộng đồng "chuyên gia" phương Tây đang cố gắng “cứu vãn” danh tiếng của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, khi hệ thống phòng không “thần thánh” này gần đây đã thất bại trong chiến đấu, bị tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga phá hủy trong cuộc tấn công vào Kiev (Ukraine) ngày 16/5 năm ngoái. Chuyên gia David Wright của Viện Công nghệ Massachusetts tin rằng, tên lửa siêu thanh Kinzhal và vũ khí siêu thanh tầm trung nói chung, còn lâu mới đạt đến “độ chín” về công nghệ và không nên được “ưu tiên phát triển”. Trong một bài báo của Wright đăng trên Defense News mới đây, Wright đã căn cứ vào công bố của Ukraine, về kết quả dùng tên lửa Patriot đánh chặn tên lửa Kinzhal là "đáng tin cậy". Về mặt kỹ thuật, Wright đã đề cập đến “lỗ hổng” của tên lửa siêu thanh tầm trung, do sự dao động về tốc độ bay của chúng. Theo Wright, tốc độ tối đa của tên lửa Kinzhal xấp xỉ Mach 10, nhưng tốc độ này giảm mạnh khi nó bắt đầu đi qua bầu khí quyển dày đặc để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Theo ước tính của Wright, tên lửa Kinzhal bị giảm tốc độ nghiêm trọng trong quá trình bổ nhào, khiến các phiên bản hiện đại của tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, hoàn toàn có thể đánh chặn nó. Đồng thời, nhà phân tích người Mỹ đề cập đến một số loại "mô hình kỹ thuật", cho thấy tên lửa siêu thanh ARRW cho không quân và CPS cho hải quân đang được phát triển ở Mỹ, đều "có thể dễ dàng bị tên lửa phòng không đánh chặn". Theo Wright, các tính toán cho thấy, tốc độ tên lửa siêu thanh sẽ bị giảm do lực cản không khí trong giai đoạn bay lượn; đặc biệt nếu tên lửa thực hiện động tác cơ động, thì tốc độ sẽ giảm đáng kể và sẽ giảm nhiều hơn, khi tên lửa bay vào bầu khí quyển dày đặc hơn, trên đường tới mục tiêu trên mặt đất. Theo Wright, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng cách tăng tốc độ bay ban đầu của vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc thân tên lửa nóng lên dữ dội hơn, do tên lửa ma sát với bầu khí quyển trái đất. "Đây là một trở ngại lớn trong quá trình phát triển các loại vũ khí này", Wright viết; ngoài ra, việc tăng tốc độ sẽ ảnh hưởng đến kích thước và trọng lượng của tên lửa, từ đó hạn chế các phương tiện mang phóng vũ khí này. Chuyên gia Wright tin rằng, việc bố trí thêm một động cơ đẩy như động cơ phản lực, có thể giúp tên lửa siêu thanh duy trì tốc độ cần thiết trong giai đoạn bổ nhào tấn công mục tiêu. Tuy nhiên những động cơ này dường như không đủ mạnh để vượt qua được sức cản không khí tăng theo cấp số nhân, xảy ra trong giai đoạn bổ nhào. Tức là chúng sẽ không thể bù đắp cho sự sụt giảm tốc độ và do đó, không thể loại bỏ nguy cơ bị đánh chặn. Theo chuyên gia Wright, vấn đề này là điển hình đối với bất kỳ loại vũ khí siêu thanh nào, cho dù nó có nguồn gốc từ Mỹ (đang thử nghiệm) hay của Nga và Trung Quốc (ví dụ: Zircon, Dagger hoặc DF-ZF). Về vấn đề này, Wright tin rằng so với tên lửa đạn đạo tầm trung, các hệ thống tên lửa siêu thanh không mang bất kỳ đột phá công nghệ nào, và cũng dễ bị tấn công bởi các tên lửa đánh chặn tiên tiến. Kinh nghiệm của Ukraine với Kinzhal có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho Nga, điều mà Mỹ nên tính đến. Cần phải so sánh rõ ràng tiềm năng thực sự của tên lửa siêu thanh và kinh phí được phân bổ cho việc tạo ra chúng; Wright kết luận về “nhược điểm cơ bản” của loại vũ khí mới này. Toàn bộ vấn đề đối với cái gọi là phân tích của Wright, dựa trên cơ sở thông tin của Ukraine, cùng một bức ảnh chụp Thị trưởng thành phố Kiev Klitschko đứng gần một “vật thể khó hiểu” và có thể đó không phải là một phần của tên lửa Kinzhal của Nga. Trận chiến đấu phòng không tại Kiev vào rạng sáng ngày 16/5/2023, tên lửa Kinzhal của Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa nghi là Patriot của Ukraine. Nguồn: Bulgarian Military.