Phòng không Ukraine chỉ bắn hạ được một nửa tên lửa của Nga

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Uniform, ngày 8/1, Tướng Zaluzhny, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã phóng 51 tên lửa và 8 UAV tự sát vào các mục tiêu của Ukraine trong đợt tấn công mới nhất. Tuy nhiên, phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 18 tên lửa và toàn bộ 8 UAV tự sát của Nga. Tướng Zaluzhny cho biết thêm, các mẫu vũ khí mà Quân đội Nga sử dụng trong đợt tiến công vừa qua, bao gồm 8 UAV cảm tử tầm xa Geran-2, 7 tên lửa phòng không S-300, 4 tên lửa siêu thanh Dagger, 24 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55, 8 tên lửa hành trình Kh-22; 6 tên lửa đạn đạo Iskander M và 2 tên lửa chống bức xạ Kh-31P. Về tỷ lệ đánh chặn của phòng không Ukraine lần này, chỉ dưới 50% với tên lửa Nga được phóng đi, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yuri Ignat giải thích, nhiều loại tên lửa do Quân đội Nga phóng đi theo quỹ đạo đạn đạo của tên lửa hành trình, nên khó đánh chặn hơn. Với những loại tên lửa này, Quân đội Ukraine chỉ có thể sử dụng hệ thống phòng không Patriot mới có thể đánh chặn được. Do đó, kết quả đánh chặn 18 trong số 51 tên lửa được Nga phóng đi, cũng là thành tích tốt. Ông Ignat cũng cho biết thêm, trước khi tiến hành cuộc tấn công tên lửa, toàn bộ 8 UAV cảm tử tầm xa Geran-2 do Quân đội Nga phóng đi trước, đều đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Cũng theo truyền thông Ukraine, Nga bắt đầu sử dụng UAV tấn công Shahed-238 mới của Iran, được trang bị động cơ phản lực của Trung Quốc, để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Vào đêm 9/1, lực lượng phòng không Ukraine, tình nguyện viên và chuyên gia quân sự Sergei Beskrestnov (bút danh Flash), chuyên gia về liên lạc, tác chiến điện tử và tình báo, đã thông báo với công chúng về sự kiện này trên kênh Telegram của mình. Ông Beskrestnov làm rõ rằng, chiếc UAV tự sát này đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, nhưng nó đã bay “đến giữa đất nước” và di chuyển với tốc độ hơn 500 km/h. Ông Beskrestnov rất ngạc nhiên khi chiếc UAV tự sát mới này đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine, vì Iran chỉ chính thức công bố sự phát triển mới nhất của họ về UAV Shahed-238 tại cuộc triển lãm vào cuối tháng 11/2023. Trên kênh Telegram của mình, ông Beskrestnov viết: “Người Ukraine nên biết rằng, ngoài tiếng “xe máy (ám chỉ tiếng động cơ UAV Geran-2)” trên bầu trời, giờ đây còn có tiếng máy bay. Tin tốt là chúng ta đã bắn hạ được chúng”. Còn vào tối 8/1, trên kênh Telegram “Đại tá Bộ Tổng tham mưu” thuộc sở hữu của một quân nhân Ukraine đã công bố những bức ảnh về chiếc UAV được cho là bị bắn rơi và có nhiều bình luận về chúng. Trong những bức ảnh trên mạng xã hội, có thể là chiếc UAV cảm tử Shahed-238, bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine; có một đặc điểm khác biệt trong bản sửa đổi mới của chiếc UAV này, là động cơ phản lực, được ký hiệu bằng chỉ số “MJ” (máy bay phản lực), trái ngược với các phiên bản trước có chỉ số “M”. Các chuyên gia cho rằng, động cơ phản lực làm tăng đáng kể tốc độ của UAV Geran-2 so với phiên bản sử dụng động cơ piston, khi tốc độ chỉ đạt 180-200 km/h. UAV Geran-2 trang bị động cơ phản lực mới, có khả năng đạt tốc độ 450-600 km/h; tuy nhiên tầm bay sẽ bị giảm. Sự xuất hiện của phiên bản UAV Geran-2 sử dụng động cơ phản lực mới, thể hiện sự phát triển trong việc sử dụng UAV tự sát tiến công trong các hoạt động của Nga ở chiến trường Ukraine. Điều này chắc chắn sẽ gây lo ngại cho phía Ukraine, khi việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Theo các nhà phân tích, UAV Shahed-238 là phiên bản sử dụng động cơ phản lực; về kích thước và hình dáng, giống UAV Shahed-136/Geran-2. Tuy nhiên Shahed-238 bay nhanh hơn, sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả hỏa lực của các nhóm phòng không cơ động Ukraine được trang bị súng máy và pháo phòng không cỡ nòng nhỏ. Còn kênh Telegram “Vũ khí Nga” cho rằng, UAV Shahed-238 có tốc độ tối đa lên tới 600 km/h, tốc độ hành trình khoảng 470 km/h. Động cơ đã tăng tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của UAV, mang lại cho nó một số lợi thế so với những phiên bản trước. Theo tính toán, với hình dáng nhỏ, bay ở độ cao thấp và có tốc độ tương đối cao, “khoảng thời gian” tính toán để đánh chặn UAV Shahed-238 với các hệ thống phòng không như NASAMS, IRIS-T SLM, IR-ASRAAM và Gepard sẽ giảm đi 3 lần. Nếu UAV Shahed-238 thực hiện bay ở độ cao dưới 1.000 m với tốc độ 750 km/h, điều này sẽ khiến radar chỉ thị mục tiêu AN/MPQ-64F1 của hệ thống NASAMS có góc quan sát độ cao thấp rất nhỏ, không thể bám bắt được mục tiêu. Tình trạng tương tự với radar TRML-4D của hệ thống phòng không IRIS-T SLM. Tuy nhiên trái ngược với những tranh luận trên mạng xã hội, trên sóng truyền hình quốc gia Ukraine, Đại tá Yuri Ignat đã phủ nhận thông tin do Beskrestnov phổ biến. Ông Ignat cho biết, Quân đội Ukraine không tìm thấy chiếc máy bay không người lái nói trên, hoặc mảnh vỡ của nó.

