Phi công Nga huấn luyện tiếp liệu trên không gian khó ra sao?

Cuối tuần vừa rồi, Không quân Vũ trụ Nga với một loạt các loại chiến đấu cơ, tiêm kich - bom hiện đại đã tham gia khoá huấn luyện tiếp liệu trên không. Nguồn ảnh: Exporu. Bài diễn tập được tổ chúc ở độ cao khoảng 6000 mét bên trên căn cứ, sân bay quân sự Lipetsk. Nguồn ảnh: Exporu. Các máy bay chiến đấu tham gia khoá huấn luyện sẽ được nhận nhiên liệu tiếp tế từ máy bay vận tải Il-78 phiên bản đặc biệt - được tối ưu hoá cho việc mang theo nhiên liệu lỏng. Nguồn ảnh: Exporu. Các loại máy bay chiến đấu tham gia bài huấn luyện bao gồm Su-30, Su-30SM, Su-24M và Su-34. Nguồn ảnh: Exporu. Tiếp liệu trên không là một khoa mục cực kỳ khó, đòi hỏi các phi công trên cả máy bay vận tải tiếp liệu lẫn tiêm kích nhận nhiên liệu phải cực kỳ thành thạo kỹ năng bay. Nguồn ảnh: Exporu. Trong lý thuyết, một pha tiếp liệu trên không hoàn hảo sẽ đòi hỏi tiêm kích vào vị trí cách máy bay vận tải không quá 20 mét và hai máy bay phải bay đồng tốc độ với nhau. Nguồn ảnh: Exporu. Sau đó, tiêp kích nhận liệu sẽ điều chỉnh tốc độ, góc bay để khớp nối với cần tiếp liệu được thả ra từ máy bay tiếp nhiên liệu. Nguồn ảnh: Exporu. Do khoảng cách của cả hai máy bay là quá gần và tốc độ của cả hai là quá cao, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu một trong hai phi công bất cẩn. Nguồn ảnh: Exporu. Với những loại máy bay cánh cụp cánh xoè như Su-24M, việc tiếp liệu trên không có vẻ sẽ diễn ra dễ dàng hơn do nó có khả năng cân bằng tốt hơn trên không. Nguồn ảnh: Exporu. Mặc dù vậy, do trong quá trình tiếp liệu, tiêm kích sẽ ngày càng... nặng, khiến nó bay chậm hơn cũng như giảm dần độ cao, đòi hỏi phi công phải luôn kiểm soát chính xác các thông số bay suốt cả quá trình tiếp liệu. Nguồn ảnh: Exporu. Khi tách ra khỏi cần tiếp liệu không cẩn thận, nhiên liệu sẽ phụt thẳng ra từ ống và có thể gây ra cháy nổ nghiêm trọng nếu lượng nhiên liệu thừa này chui tọt vào động cơ của tiêm kích chiến đấu. Nguồn ảnh: Exporu. Trong quá trình thực hiện tiếp liệu trên không, "thùng xăng bay" Il-78 sẽ bay với tốc độ tối đa chỉ 550 km/h. Với các loại tiêm kích chiến đấu phản lực, đây là tốc độ khá chậm, khiến phi cơ trở nên khó điều khiển và dễ dẫn đến tai nạn khi đi vào nhiễu động không khí. Nguồn ảnh: Exporu. Video Thùng xăng bay Il-78 thực hiện tiếp liệu trên không.

Cuối tuần vừa rồi, Không quân Vũ trụ Nga với một loạt các loại chiến đấu cơ, tiêm kich - bom hiện đại đã tham gia khoá huấn luyện tiếp liệu trên không. Nguồn ảnh: Exporu. Bài diễn tập được tổ chúc ở độ cao khoảng 6000 mét bên trên căn cứ, sân bay quân sự Lipetsk. Nguồn ảnh: Exporu. Các máy bay chiến đấu tham gia khoá huấn luyện sẽ được nhận nhiên liệu tiếp tế từ máy bay vận tải Il-78 phiên bản đặc biệt - được tối ưu hoá cho việc mang theo nhiên liệu lỏng. Nguồn ảnh: Exporu. Các loại máy bay chiến đấu tham gia bài huấn luyện bao gồm Su-30, Su-30SM, Su-24M và Su-34. Nguồn ảnh: Exporu. Tiếp liệu trên không là một khoa mục cực kỳ khó, đòi hỏi các phi công trên cả máy bay vận tải tiếp liệu lẫn tiêm kích nhận nhiên liệu phải cực kỳ thành thạo kỹ năng bay. Nguồn ảnh: Exporu. Trong lý thuyết, một pha tiếp liệu trên không hoàn hảo sẽ đòi hỏi tiêm kích vào vị trí cách máy bay vận tải không quá 20 mét và hai máy bay phải bay đồng tốc độ với nhau. Nguồn ảnh: Exporu. Sau đó, tiêp kích nhận liệu sẽ điều chỉnh tốc độ, góc bay để khớp nối với cần tiếp liệu được thả ra từ máy bay tiếp nhiên liệu. Nguồn ảnh: Exporu. Do khoảng cách của cả hai máy bay là quá gần và tốc độ của cả hai là quá cao, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu một trong hai phi công bất cẩn. Nguồn ảnh: Exporu. Với những loại máy bay cánh cụp cánh xoè như Su-24M, việc tiếp liệu trên không có vẻ sẽ diễn ra dễ dàng hơn do nó có khả năng cân bằng tốt hơn trên không. Nguồn ảnh: Exporu. Mặc dù vậy, do trong quá trình tiếp liệu, tiêm kích sẽ ngày càng... nặng, khiến nó bay chậm hơn cũng như giảm dần độ cao, đòi hỏi phi công phải luôn kiểm soát chính xác các thông số bay suốt cả quá trình tiếp liệu. Nguồn ảnh: Exporu. Khi tách ra khỏi cần tiếp liệu không cẩn thận, nhiên liệu sẽ phụt thẳng ra từ ống và có thể gây ra cháy nổ nghiêm trọng nếu lượng nhiên liệu thừa này chui tọt vào động cơ của tiêm kích chiến đấu. Nguồn ảnh: Exporu. Trong quá trình thực hiện tiếp liệu trên không, "thùng xăng bay" Il-78 sẽ bay với tốc độ tối đa chỉ 550 km/h. Với các loại tiêm kích chiến đấu phản lực, đây là tốc độ khá chậm, khiến phi cơ trở nên khó điều khiển và dễ dẫn đến tai nạn khi đi vào nhiễu động không khí. Nguồn ảnh: Exporu. Video Thùng xăng bay Il-78 thực hiện tiếp liệu trên không.