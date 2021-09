Phi công Afghanistsan di tản sang Uzbekistan được đi Mỹ!

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Nga đăng tải, Mỹ đang đàm phán với phía Uzbekistan, để cho phép các phi công tàn quân Afghanistan đào tẩu sang nước này, được phép sang Mỹ tị nạn. Các phi công này cùng gia đình của mình, đã đào thoát sang Uzbekistan ít ngày trước khi Kabul chính thức thất thủ. Theo một vài thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, thậm chí đã có nhiều máy bay của không quân Afghanistan khi đó, bị bắn hạ khi cố bay vào không phận Uzbekistan mà không xin phép trước. Tờ RIA của Nga cho biết, tổng cộng có 585 phi công cùng gia đình và người thân đã bay từ Afghanistan sang tị nạn tại Uzbekistan. Phía Mỹ đang làm việc với chính phủ Uzbekistan để được phép nhận lại những người này, đưa họ sang Mỹ tị nạn. Trước đó, do nhiều phi công của Afghanistan đào thoát sang Uzbekistan trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân, tất cả đều đã bị Uzbekistan thẩm vấn và xem xét quy chế tị nạn. Truyền thông Uzbekistan cũng phủ nhận cáo buộc, chính quyền nước này sẽ đưa những phi công tị nạn cùng gia đình của họ hồi hương. Theo truyền thông Mỹ, nước này đang xem xét cung cấp cơ chế tị nạn khẩn cấp, không cần xét duyệt nhân thân cũng như giấy tờ tùy thân, để mọi phi công cùng gia đình của họ ở Uzbekistan, có thể bay sang Doha trong thời gian gần nhất. Trong khi đó, khoảng 50 máy bay, trực thăng cấc loại được những phi công này sử dụng để đào thoát sang Uzbekistan, nhiều khả năng sẽ không được trả lại về Afghanistan. Giới quan sát cho biết, chỉ trong trường hợp Uzbekistan công nhận chính quyền Taliban và thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước mới do Taliban lập nên, thì việc trao trả máy bay mới có thể xảy ra. Còn trong thời điểm hiện tại, gần như không có bất cứ lý do gì để Uzbekistan trao trả lại máy bay chiến đấu và trực thăng cho phía Taliban, nhất là khi những vũ khí hiện đại này, nếu rơi vào tay Taliban rất có thể sẽ được sử dụng cho mục đích khủng bố. Nhiều thông tin về việc các phi công của Afghanistan, đã cất cánh từ Uzbekistan để tiến hành tấn công quân Taliban tại thung lũng Panjshir, tuy nhiên những cáo buộc này tới nay vẫn chưa được kiểm chứng. Hiện tại, cuộc chiến ở thung lũng Panjshir vẫn đang tiếp tục, trong khi tàn quân Afghanistan đang nhận được nhiều hỗ trợ từ Nga và Tajikistan, thì những người cựu binh Afghanistan lưu vong ở nước ngoài, có vẻ như muốn đứng ngoài cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Pinterest. Phi trường Kabul náo loạn khi hàng chục nghìn người Afghanistan tìm cách di tản khỏi quốc gia này. Nguồn: Wion.



