Phe ly khai miền Đông "vây chặt" hàng nghìn lính Ukraine

Với việc triển khai vài trăm xe bọc thép của Quân đội Ukraine, gần khu vực xảy ra cuộc đụng độ ở Donbass, không gây ra mối đe dọa đáng kể về một cuộc đột phá của Quân đội Ukraine, vào lãnh thổ do LPR và DPR kiểm soát. Rất có thể do sai lầm của Kiev, Quân đội Ukraine sẽ rơi vào một cái bẫy được tạo ra đặc biệt cho quân đội Ukraine, khiến hàng nghìn quân nhân Ukraine và hàng trăm khí tài quân sự, sẽ phải chịu đòn tấn công của các nước cộng hòa tự xưng Donbass. Đây cũng là cơ hội để dân quân Donbass phá hủy những vũ khí, khí tài quân sự của Quân đội Ukraine, khi chúng được tập trung về một chỗ. Việc phá hủy thành công các thiết bị quân sự của Quân đội Ukraine, không chỉ cho phép dân quân Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công, mà cũng là cơ hội phản công. Hiện tại lực lượng dân quân DPR và LPR đã triển khai một lượng lớn pháo binh, gồm cả pháo phản lực và pháo xe kéo, pháo tự hành trong khu vực. Trong trường hợp Quân đội Ukraine cố gắng tấn công, số vũ khí và quân nhân Ukraine sẽ nằm trong vùng tiêu diệt của pháo binh dân quân. Tiếp tục các đòn khiêu khích, sáng nay Donetsk và các vùng ngoại ô tiếp tục bị tấn công bởi các đơn vị pháo binh của Quân đội Ukraine. Theo truyền thông Nga, bắt đầu từ 7 giờ sáng (giờ địa phương), pháo binh của Ukraine đã gây ra ít nhất 26 cuộc pháo kích vào Donetsk. Theo các nguồn tin cho biết, ngoài các cuộc tấn công bằng súng cối, Quân đội Ukraine còn sử dụng pháo hạng nặng. Vào lúc 07:17 sáng, 15 cuộc tấn công bằng súng cối (cỡ nòng 82 mm) và 11 cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào làng Maryinka thuộc vùng lãnh thổ DPR. Theo thông tin người dân địa phương thông báo, trong số các cuộc tấn công, xen lẫn những tiếng nổ mạnh, có thể thấy được đạn bắn đi từ pháo có cỡ nòng lớn hơn. Truyền thông địa phương cũng cung cấp đoạn video, được quay tại quận Petrovsky của Donetsk, người xem có thể nghe thấy những tiếng nổ mạnh. Những thông tin về sự phá hủy và tổn thất do cuộc tiến công của Ukraine, hiện đang được xác định. Điều khá đáng chú ý là Quân đội Ukraine tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh ở Donbass; mặc dù cuộc họp trước đó của Nhóm liên lạc ba bên, được cho là nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Như vậy chỉ tính riêng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng nay, lãnh thổ Donetsk đã phải hứng chịu đợt tấn công bằng pháo binh lớn nhất; chỉ riêng các loại đạn súng cối được bắn vào vùng lãnh thổ này là khoảng 80 quả, gồm hai loại là đạn súng cối 82 ly và 120 ly. Quận Petrovsky, Kirovsky và khu dân cư Trudovskie cùng các quận khác trên lãnh thổ Donetsk đều bị tấn công. Đại diện của DPR vẫn chưa cung cấp dữ liệu về thiệt hại và tổn thất có thể xảy ra, nhưng cuộc tấn công này đã trở thành một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất trong những ngày gần đây. Trên các đoạn video được quay, người xem có thể thấy khoảnh khắc pháo kích vào Donetsk của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công được cho là được thực hiện từ nhiều hướng cùng một lúc. Đồng thời, pháo hạng nặng cỡ nòng 122 mm và 152 mm cũng tham gia, mặc dù số lượng không nhiều. Trong hai tuần qua, Quân đội Ukraine chỉ có thể mở các cuộc tiến công vào vùng lãnh thổ DPR và LPR dọc theo khu vực giới tuyến bằng tập kích pháo binh; tuy nhiên quân đội Ukraine không dám tiến hành các cuộc tấn công bằng xe tăng hay bộ binh, do lực lượng dân quân vượt trội đáng kể. Mặc dù có những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Ukraine, nhưng việc chiếm đất giành dân trên lãnh thổ các nước cộng hòa tự xưng, có thể dẫn đến tổn thất thảm khốc cho Quân đội Ukraine. Nhưng việc tiếp tục đưa các thiết bị quân sự và vũ khí đến khu vực Donbass, chứng tỏ Quân đội Ukraine vẫn đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn, hoặc nhằm gây căng thẳng với các nước cộng hòa tự xưng và chính với Nga. Trong bối cảnh leo thang ở Donbass, Mỹ bắt đầu tạo ra các hành động khiêu khích rất nghiêm trọng gần biên giới Nga, rõ ràng là có ý định chứng tỏ cho Nga thấy, sự vượt trội “trong tưởng tượng” và sự sẵn sàng can thiệp vào các tình huống trên lãnh thổ của DPR và LPR. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các chuyến bay gần đây, Không quân Mỹ đã cho phép máy bay ném bom chiến lược của họ, được trang bị vũ khí hạt nhân tiếp cận biên giới phía nam của Nga, ở khoảng cách 100 km. Các chuyên gia cho rằng, hành động khiêu khích như vậy nhằm khiến Nga sợ hãi, vì các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược Mỹ không liên quan gì đến các cuộc tập trận quân sự của NATO trong khu vực. Theo phân tích của chuyên gia quân sự Nga, các hệ thống phòng không / phòng thủ tên lửa của Nga ở Crimea, đủ sức tiêu diệt một nửa số máy bay chiến đấu của NATO, với xác suất 95%; đẩy lùi tuyệt đối mọi cuộc tấn công. Đồng thời, Lầu Năm Góc “cần” được nhắc nhở rằng, những hành động như vậy có thể dễ dàng bị coi là hành động gây hấn, và trong trường hợp có những nỗ lực mới, nhằm dàn xếp một hành động khiêu khích, các biện pháp cứng rắn sẽ được sử dụng. Vị chuyên gia này nhắc lại, các phi công Mỹ đã quen với các phi công quân sự Nga, nhiều lần trình diễn bằng cánh tiếp cận gần buồng lái của máy bay ném bom Mỹ và xả khói đen, gây nguy hiểm cho máy bay ném bom Mỹ. Video về đạn pháo của Quân đội Ukraine tập kích vào lãnh thổ DPR.

