Lính Azov của Ukraine sử dụng chiến thuật mới ở thành phố Toretsk

Trong những ngày qua, giao tranh ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine diễn ra ác liệt; Quân đội Nga đã tràn ngập nhiều khu vực rộng lớn, chiếm một số thành phố quan trọng. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở một số thành phố khác. Một trong những thành phố mà giao tranh diễn ra ác liệt từ tháng 5 tới nay là Toretsk, hay còn gọi là Dzerzhinsk. Do tình hình cực kỳ phức tạp ở khu vực này, bộ chỉ huy Ukraine đã phải chuyển một số đơn vị của Lữ đoàn xung kích Azov, đơn vị được coi là tinh nhuệ và có tinh thần chiến đấu rất cao đến phòng thủ tại đây. Một sĩ quan Nga với biệt danh Shmel nói với RIA Novosti về chiến thuật mới mà lính Azov bắt đầu sử dụng gần Toretsk. Theo Shmel, lính Azov được bố trí ở tuyến đầu, đối diện với vị trí Tiểu đoàn đặc biệt số 56 của Nga. Theo nhận xét của lính Nga, lính đơn vị Azov chiến đấu tích cực nhất. Trong khi lính Ukraine của các đơn vị khác, chiến đấu không nổi bật lắm. Shmel lưu ý rằng, lính Azov thường tổ chức tiến công nhằm thăm dò các vị trí của Nga bằng cách di chuyển hai hoặc ba người về phía họ. Ngoài ra, lính Azov thường xuyên sử dụng máy bay không người lái cho nhiều mục đích, như thả đạn và trinh sát. Toretsk là một khu vực phòng thủ kiên cố vững chắc, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố thủ kể từ năm 2014. Hiện tại các trận đánh đã diễn ra ở trung tâm thành phố. Theo các chuyên gia, nếu Toretsk thất thủ, có thể trở thành một thảm họa đối với Quân đội Ukraine, vì khi đó, tất cả các đơn vị sẽ bị cắt khỏi hệ thống hậu cần đã thiết lập. Theo nhà phân tích Julian Röpke của tờ Bild cho biết, Quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát khoảng 70% thành phố Toretsk, bao gồm cả các khu phố trung tâm. Trong những tuần gần đây, các đơn vị Nga đã tiến sâu 2,5 km vào thành phố, đến rất gần các quận trung tâm. Hiện các trận đánh ác liệt, kéo dài ở nhiều tòa nhà chung cư. Chuyên gia Julian Repke cũng cho biết, trong vài tuần qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng phản công, nhằm ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga bằng các cuộc tấn công từ sườn phía bắc và phía nam. Nhưng nỗ lực của họ không mang lại kết quả đáng kể. Thành phố Toretsk, nơi sinh sống của khoảng 50 nghìn người trước cuộc xung đột, đang nhanh chóng biến thành đống đổ nát vì bom đạn. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, đường phố trong thành phố vắng tanh, vì hầu hết cư dân đã rời bỏ nhà cửa hoặc trú ẩn trong những công trình kiến trúc còn sót lại. Các trận đánh giành Toretsk đã diễn ra được hơn 4 tháng; bắt đầu vào ngày 19/6, Cụm quân Trung tâm của Nga bất ngờ tấn công vào các làng Shumy và Kirovo, khi phát hiện lực lượng phòng thủ của Toretsk đã được rút ra tăng viện cho mặt trận Kharkov. Đến ngày 11/11, quân Nga đã chiếm hơn một nửa Toretsk. Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga, đang tấn công thành phố Toretsk đồng thời từ hai cánh; cánh thứ nhất từ phía đông, đánh thẳng vào trung tâm thành phố và cánh thứ hai từ phía nam, hướng thị trấn New York đánh lên. Trong mũi tấn công chủ yếu của quân Nga từ hướng đông, đánh thẳng vào trung tâm thành phố Toretsk, được thực hiện trong khu vực các tòa nhà của mỏ trung tâm và các đống đất thải của mỏ; sau đó thọc sâu vào trung tâm thành phố. Trong khi mũi tấn công thứ hai, được đánh giá là mũi tấn công thứ yếu, các đơn vị Nga tiến dọc theo sông Krivoi Torets gần Shcherbinovka, men theo khu vực kiên cố này của Lực lượng Vũ trang Ukraine (khu mỏ và đống đất thải) từ phía nam, tiến sâu vào và tạo gọng kìm vây ép từ hướng nam. Nhà phân tích quân sự người Nga Viktor Litovkin giải thích với hãng tin Nga Sputnik rằng, Toretsk là một trung tâm khai thác than lớn của Ukraine và có những đống đất thải khổng lồ ở vùng ngoại ô, cao chót vót trên thảo nguyên bằng phẳng xung quanh. Ông Viktor Litovkin cho rằng, với độ cao 70 - 80 mét, những đống đất thải này, được sử dụng để bố trí các đài quan sát bằng khí tài quang học, từ đó có thể bao quát một khu vực rộng lớn, do địa hình tại đây là vùng thảo nguyên, tương đối bằng phẳng. Ngoài ra, những điểm cao này, có thể được sử dụng làm trận địa cho các vị trí bắn tỉa, pháo bắn thẳng, súng máy cho lực lượng tấn công. Theo chuyên gia quân sự Nga, việc chiếm được Toretsk sẽ mở đường cho quân Nga tiếp cận Snezhnoye, Kramatorsk và hoàn thành việc kiểm soát tỉnh Donetsk. Kramatorsk là thành phố lớn ở Donbass, hiện vẫn do lực lượng của Ukraine nắm giữ. Và việc chiếm được thành phố này sẽ báo hiệu "sự kiểm hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)", ông Litovkin nhấn mạnh. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, CNN).

