Đêm nay, Việt Nam đón siêu trăng Hải ly sáng nhất năm

Siêu trăng thứ tư và cũng là cuối cùng của năm 2024 sẽ sáng nhất vào đêm nay, 15/11 có tên là Siêu trăng Hải ly. Theo Hội Thiên văn Hà Nội, Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái Đất so với Mặt Trời và vì vậy bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng toàn diện.



Trăng tròn tháng 11 thường được gọi là Trăng hải ly vì loài hải ly thường xây đập mùa đông vào thời điểm này trong năm ở vùng đông bắc nước Mỹ, theo timeanddate.com. Nó cũng được gọi là Trăng băng giá và Trăng tuyết ở Bắc Mỹ vì lục địa này đang sắp bước vào mùa đông và nhiệt độ lạnh hơn. Ảnh: Gently ImagesĐài quan sát của Trung tâm Khoa học Singapore cho biết siêu trăng tiếp theo sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 10 năm 2025. Đài quan sát cho biết mỗi lần trăng tròn đều có tên riêng tùy theo tháng – những lần trăng tròn xuất hiện vào tháng 11 theo truyền thống được gọi là trăng hải ly. Ảnh: HNS Trùng hợp lần này Trăng hải ly đồng thời cũng là một siêu trăng. Đây cũng là kỳ trăng cuối cùng trong bốn lần siêu trăng của năm 2024, sau Trăng cá tầm tháng 8, Trăng thu hoạch tháng 9 và Trăng thợ săn tháng 10. Trong 3 lần trước, các siêu trăng đều lớn hơn lần này bởi khoảng cách của chúng gần với trái đất hơn, khiến cho chúng ta nhìn thấy trăng lớn hơn và sáng hơn đáng kể. Siêu trăng Hải Ly lần này Mặt trăng sẽ đạt khoảng cách khoảng 360.000 kmTheo Space, trăng tròn tháng 11 đi kèm với hiện tượng thiên văn khác là cụm sao Pleiades hay còn gọi là Seven Sister (Bảy chị em hay Thất nữ). Vào đêm 15/11, cụm sao Thất nữ sẽ ở phía dưới bên trái của trăng. Còn vào ngày 16/11, cụm sao này sẽ nằm ở phía trên bên phải của trăng. Trong thần thoại Hy Lạp, Pleiades là bảy người con gái của Atlas, một Titan nâng đỡ bầu trời, và Pleione, người bảo vệ thuyền buồm. Các chị em là Maia, Electra, Alcyone, Taygete, Asterope, Celaeno và Merope. Ngoài ra, Pleiades đôi khi được cho là các tiên nữ trong đoàn tùy tùng của Artemis. Ảnh: Atlas of Sky



Trước đó, vào năm 2022, Trăng Hải ly không xuất hiện dưới dạng siêu trăng mà mang lại hiện tượng trăng máu. Thời điểm đó, chúng ta được chứng kiến nguyệt thực toàn phần, vào thời điểm trăng rằm tháng 11 bị che khuất hoàn toàn bởi bóng của Trái Đất thì Trăng Hải ly được nhuộm màu đỏ rực. Ảnh: Space Storage Đây là hình ảnh Siêu trăng Thợ săn xuất hiện trên biển Đồng Châu vào tháng mười vừa qua được anh Trần Công (tỉnh Thái Bình) ghi lại. Đây là siêu trăng lớn nhất trong năm. Trong đêm qua (14/11), Trăng Hải ly đã bắt đầu màn trình diễn ánh sáng của mình. Tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, thời tiết đẹp khiến cho bầu trời quang đãng tạo điều kiện cho những người đam mê thiên văn có thể quan sát đồng thời ghi lại những hình ảnh ấn tượng. Ảnh: Tuệ Minh Mời độc giả xem thêm video "Ngắm siêu trăng Thợ săn trên khắp thế giới" - Nguồn VTV.

Siêu trăng thứ tư và cũng là cuối cùng của năm 2024 sẽ sáng nhất vào đêm nay, 15/11 có tên là Siêu trăng Hải ly. Theo Hội Thiên văn Hà Nội, Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái Đất so với Mặt Trời và vì vậy bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng toàn diện.



Trăng tròn tháng 11 thường được gọi là Trăng hải ly vì loài hải ly thường xây đập mùa đông vào thời điểm này trong năm ở vùng đông bắc nước Mỹ, theo timeanddate.com. Nó cũng được gọi là Trăng băng giá và Trăng tuyết ở Bắc Mỹ vì lục địa này đang sắp bước vào mùa đông và nhiệt độ lạnh hơn. Ảnh: Gently Images Đài quan sát của Trung tâm Khoa học Singapore cho biết siêu trăng tiếp theo sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 10 năm 2025. Đài quan sát cho biết mỗi lần trăng tròn đều có tên riêng tùy theo tháng – những lần trăng tròn xuất hiện vào tháng 11 theo truyền thống được gọi là trăng hải ly. Ảnh: HNS Trùng hợp lần này Trăng hải ly đồng thời cũng là một siêu trăng. Đây cũng là kỳ trăng cuối cùng trong bốn lần siêu trăng của năm 2024, sau Trăng cá tầm tháng 8, Trăng thu hoạch tháng 9 và Trăng thợ săn tháng 10. Trong 3 lần trước, các siêu trăng đều lớn hơn lần này bởi khoảng cách của chúng gần với trái đất hơn, khiến cho chúng ta nhìn thấy trăng lớn hơn và sáng hơn đáng kể. Siêu trăng Hải Ly lần này Mặt trăng sẽ đạt khoảng cách khoảng 360.000 km Theo Space, trăng tròn tháng 11 đi kèm với hiện tượng thiên văn khác là cụm sao Pleiades hay còn gọi là Seven Sister (Bảy chị em hay Thất nữ). Vào đêm 15/11, cụm sao Thất nữ sẽ ở phía dưới bên trái của trăng. Còn vào ngày 16/11, cụm sao này sẽ nằm ở phía trên bên phải của trăng. Trong thần thoại Hy Lạp, Pleiades là bảy người con gái của Atlas, một Titan nâng đỡ bầu trời, và Pleione, người bảo vệ thuyền buồm. Các chị em là Maia, Electra, Alcyone, Taygete, Asterope, Celaeno và Merope. Ngoài ra, Pleiades đôi khi được cho là các tiên nữ trong đoàn tùy tùng của Artemis. Ảnh: Atlas of Sky



Trước đó, vào năm 2022, Trăng Hải ly không xuất hiện dưới dạng siêu trăng mà mang lại hiện tượng trăng máu. Thời điểm đó, chúng ta được chứng kiến nguyệt thực toàn phần, vào thời điểm trăng rằm tháng 11 bị che khuất hoàn toàn bởi bóng của Trái Đất thì Trăng Hải ly được nhuộm màu đỏ rực. Ảnh: Space Storage Đây là hình ảnh Siêu trăng Thợ săn xuất hiện trên biển Đồng Châu vào tháng mười vừa qua được anh Trần Công (tỉnh Thái Bình) ghi lại. Đây là siêu trăng lớn nhất trong năm. Trong đêm qua (14/11), Trăng Hải ly đã bắt đầu màn trình diễn ánh sáng của mình. Tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, thời tiết đẹp khiến cho bầu trời quang đãng tạo điều kiện cho những người đam mê thiên văn có thể quan sát đồng thời ghi lại những hình ảnh ấn tượng. Ảnh: Tuệ Minh Mời độc giả xem thêm video "Ngắm siêu trăng Thợ săn trên khắp thế giới" - Nguồn VTV.