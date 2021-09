Pháo phun lửa hạng nặng của Nga khiến thiết giáp Mỹ run sợ

Theo thông tin được tờ Avia đăng tải, quân đội Mỹ đang tỏ ra lo ngại về sức mạnh của tổ hợp pháo phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka đang được Nga sử dụng trong biên chế. Mối lo ngại này bắt đầu xuất hiện khi quân đội Mỹ tập trung vào phát triển lực lượng thiết giáp, với việc tăng cường quân số của lực lượng xe tăng, cũng như các hoạt động trên bộ. Theo tính toán của tờ National Interest, các tổ hợp pháo phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka của Nga đủ sức để "xóa sổ" một lữ đoàn thiết giáp Mỹ chỉ trong 10 giây. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự của Mỹ cũng cho rằng, hệ thống pháo phun lửa hạng nặng TOS-2 phiên bản mới, được lắp đặt trên khung gầm bánh lốp, sẽ có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với phiên bản cũ sử dụng khung gầm bánh xích. Với khả năng cơ động tốt hơn, các hệ thống pháo phun lửa hạng nặng có thể đánh theo lối tập kích bất ngờ, khiến những đơn vị thiết giáp của đối phương thiệt hại nặng nề và mất hoàn toàn khả năng kháng cự chỉ trong vài giây. Các hệ thống tác chiến điện tử ngày càng được nâng cấp hiện đại của Nga, cũng được cho là sẽ góp sức rất lớn, vào việc nhấn chìm đối phương bằng những đòn đánh chính xác, thông qua trinh sát kỹ thuật. Các chuyên gia quân sự đều cho rằng, TOS-2 Tosochka là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt, chứ không phải một tổ hợp phun lửa hạng nặng như cách Moscow đặt tên cho loại vũ khí này. Thứ vũ khí này có khả năng phóng 30 quả đạn chỉ trong vòng 15 giây, bán kính ảnh hưởng của vụ nổ do những đầu đạn này gây ra có thể lên tới 60.000 mét vuông, tầm bắn tối đa 4 tới 6 km tùy từng phiên bản. Do có khả năng dội hỏa lực bao trùm xuống một vùng cực kỳ rộng lớn, về cơ bản TOS-2 Tosochka không cần thiết phải có độ chính xác cao. Bán kính ảnh hưởng của loại vũ khí này, về cơ bản là quá rộng, thậm chí có thể ví như một vụ nổ bom hạt nhân phi chiến thuật. Một điều khá độc đáo đó là loại vũ khí hủy diệt này, lại được quân đội Nga biên chế cho lực lượng phòng hóa. TOS-2 Tosochka có thể đáp ứng được yêu cầu của rất nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau, như dọn dẹp chiến trường, phá hủy công sự cố định của đối phương, hoặc xóa sổ một doanh tranh, khu công nghiệp hay một cụm công trình kiên cố. Với tốc độ bắn và mật độ hỏa lực quá dày đặc, về cơ bản thì hoàn toàn không có khả năng đánh chặn hiệu quả đối với tổ hợp này, bất kể có sử dụng các tổ hợp phòng thủ tên lửa tiên tiến tới đâu. Theo các thông số lý thuyết, TOS-2 Tosochka sử dụng đạn phóng cỡ 220mm. Điểm yếu của hệ thống này đó là thời gian nạp lại đạn sẽ bị kéo dài - tương tự như yếu điểm của mọi loại pháo phản lực phóng loạt khác. Loại vũ khí này đã được Nga xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là phiên bản TOS-1 và TOS-1A, tới nay đã hoạt động tại hàng chục quốc gia. Trong khi đó Mỹ và phương Tây, hoàn toàn không có loại vũ khí tương tự nào với TOS-2 Tosochka. Nguồn ảnh: Ydex. Sức mạnh kinh hoàng của những tổ hợp pháo phun lửa hạng nặng Nga khi đồng loạt khai hỏa. Nguồn: Iz.



