Pháo 6 nòng “có người lái” trên Tàu 18 Hải quân VN

Tàu 18 của Hải quân Việt Nam dù được gỡ bỏ nhiều trang bị vũ khí trướ khi được Hàn Quốc bàn giao, tuy nhiên trên tàu vẫn giữ lại một dàn pháo 20mm cao tốc 6 nòng M61 điều khiển tại chỗ rất độc đáo do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: VOV. Đây là loại pháo M61 Vulcan do Mỹ chế tạo từ năm 1959 nhưng đã được Hàn Quốc cải biên lại, biến nó thành khoang kín có bọc thép với một người điều khiển ngồi bên trong. Nguồn ảnh: Chosul. Về cơ bản, so với các loại hỏa lực khác trên các hộ vệ hạm lớp Pohang thì hỏa lực 20x102mm của khẩu M61 có uy lực không quá cao, tuy nhiên tốc độ bắn và độ chính xác của nó mới là điều đáng bàn. Nguồn ảnh: Chosul. Được xếp vào hàng "pháo cao tốc", khẩu M61 Vulcan này có tốc độ bắn cực nhanh với 6 nòng xoay, cho phép nó khai hỏa được với tốc độ tối đa lên tới 6000 viên mỗi phút - tương đương với khoảng 100 viên/giây. Nguồn ảnh: Chosul. Loại hỏa lực dày đặc này sẽ cung cấp khả năng áp chế mục tiêu rất tốt, bất kể đó là mục tiêu trên biển hay trên không. Ngoài ra, pháo còn có độ chính xác cao do khẩu M61 được bắn bằng điện và không lấy trích khí khóa nòng nên độ giật của súng là rất thấp. Nguồn ảnh: Chosul. Khác với nhiều loại vũ khí trên tàu chiến khác thường được điều khiển từ xa, khẩu M61 Vulcan được điều khiển trực tiếp bởi một người ngồi bên trong "buồng lái" của khẩu pháo này. Nguồn ảnh: Chosul. Điều này cũng giảm thiểu được việc hỏa lực hoạt động thiếu ổn định khi hệ thống truyền dẫn thông tin và hình ảnh trên tàu có sự cố khiến cho các loại vũ khí điều khiển từ xa bị giảm thiểu đi độ chính xác hoặc thậm chí là không hoạt động được. Nguồn ảnh: Chosul. Với kiểu thiết kế này, khẩu M61 Vulcan thậm chí sẽ vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi toàn bộ con tàu bị áp chế điện tử mạnh khiến hệ thống radar hỏa lực tê liệt. Nguồn ảnh: Chosul. Đây là hệ thống khá độc đáo được dùng phổ biến trên nhiều loại tàu chiến do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Chosul. Theo lý thuyết, tầm bắn của M61 Vulcan hiệu quả trong khoảng dưới 3000 mét và tốt nhất là trong khoảng 1000 mét. Trên thực tế, nhiều cơ cấu pháo cao tốc tương tự do máy tính điều khiển còn có khả năng đánh chặn tên lửa đối hải của đối phương, tuy nhiên với hệ thống do người điều khiển này, việc bắn hạ tên lửa có thể coi là điều bất khả thi. Nguồn ảnh: Chosul. Mời độc giả xem Video: Kinh hãi tốc độ bắn của khẩu M61 Vulcan.

