Phân loại AK-47 chính xác là "súng tiểu liên" hay "súng trường tấn công"?

Nhiều tài liệu quân sự trên thế giới xếp AK-47 vào loại " súng trường tấn công", nhưng cũng có không ít tài liệu xếp AK-47 vào loại "súng tiểu liên". Thực chất, việc coi khẩu AK-47 của Việt Nam là súng trường tấn công hay súng tiểu liên thực ra phụ thuộc vào cách sắp xếp của từng nước. Nguồn ảnh: Gene. Khi AK-47 mới được ra đời, nó được các nước NATO xếp vào hạng "súng trường tự động" vì nó sử dụng cỡ đạn 7,62mm của súng trường. Yếu tố "tự động" được thêm vào để phân biệt AK-47 với các khẩu súng trường "bán tự động" và "không tự động" khác. Nguồn ảnh: Tintuc. Theo định nghĩa phân loại của Liên Xô và Nga thì AK-47 lại được xếp vào hạng "súng trường tấn công". Theo đó, súng trường tấn công có các đặc điểm tương đương với súng trung liên nhưng có trọng lượng nhẹ hơn, lượng đạn dự trữ ít và tốc độ bắn chậm hơn. Nguồn ảnh: Baomoi. Giống với các loại súng trường trước đây, AK-47 cũng được trang bị cả lưỡi lê phục vụ cho việc đánh gần, đánh giáp lá cà. Nguồn ảnh: Datviet. Mặc dù vậy, một số tài liệu lại cho rằng, tất cả các khẩu súng có cỡ nòng dưới 7,62 đều được xếp vào loại "súng tiểu liên" để phân biệt với "trung liên" và "đại liên" chứ không hề có loại "súng trường tấn công". Nguồn ảnh: Baomoi. Điều này đồng nghĩa với việc AK-47 sẽ được xếp vào loại súng tiểu liên vì nó có cỡ nòng bằng đúng 7,62 mm. Ngoài ra, các nước như Mỹ cũng đôi khi sử dụng khái niệm này trong quá khứ, đặc biệt là khẩu AR-15 mà Mỹ dùng trên chiến trường Việt Nam trước đây từng được gọi là súng "tiểu liên cực nhanh" để mô tả tốc độ bắn của chúng. Nguồn ảnh: Laodong. Ngoài ra, một số lý thuyết còn quy định súng tiểu liên là loại vũ khí có tốc độ bắn nhanh, khoảng 600 phát/phút lý thuyết và khoảng 100 phát/phút thực tế, có cự ly sát thương hiệu quả không quá 400 mét và có hộp tiếp đạn từ 20 tới 40 viên. Nguồn ảnh: Nganhang. Tất cả những tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp để xếp khẩu AK-47 vào loại súng tiểu liên do AK-47 có tầm bắn hiệu quả 300 mét, tốc độ bắn lý thuyết khoảng 600 viên/phút. Súng cũng sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên. Nguồn ảnh: Tintuc. Theo cuốn sách "Firearms: The Life Story of a Technology" (tạm dịch là "Vũ khí: Câu truyện về Công nghệ") thì khẩu súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới thuộc về khẩu StG 44 của Đức và khái niệm "súng trường tấn công" được dùng để chỉ mọi khẩu súng trường ra đời sau này có một vài đặc điểm giống với StG 44. Nguồn ảnh: Baomoi. Trong hầu hết các khái niệm hiện tại, khái niệm "súng trường tấn công" được sử dụng để thay thế khái niệm "súng tiểu liên" trong một vài trường hợp. Ngày nay, "súng tiểu liên" chỉ còn được sử dụng để ám chỉ những khẩu súng liên thanh sử dụng cỡ đạn súng lục. Nguồn ảnh: Zing. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng công nhận AK-47 là loại súng trường tấn công, một số bang ở Mỹ còn "cẩn thận" khi xếp AK-47 vào loại "súng trường tấn công tự động" để nhấn mạnh khả năng bắn tự động của khẩu súng này so với một vài loại súng khác được xếp loại "súng trường tấn công carbine" như khẩu M4 không có chế độ tự động hoàn toàn mà chỉ có chế độ tự động 3 viên một. Nguồn ảnh: Aliex. Hiện nay ở Việt Nam, trong các tài liệu giảng dậy quốc phòng đều quy định súng AK-47 là "súng tiểu liên" theo hệ thống phân loại kiểu cũ. Tuy nhiên trên internet, khái niệm "súng trường tấn công AK-47" lại được sử dụng nhiều hơn cả. Nguồn ảnh: Wiki. Video Tại sao điểm xạ được nâng lên hàng "tuyệt kỹ" của bộ đội Việt Nam? - Nguồn: QPVN

