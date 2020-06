Oanh tạc cơ H-6K từng xuất hiện ở Biển Đông nguy hiểm thế nào?

Không quân Trung Quốc chính thức giới thiệu trước công chúng máy bay ném bom H-6K thế hệ mới từ tháng 9/2016. Trước thời điểm đó, H-6K được xem là một dự án máy bay ném bom chiến lược "tuyệt mật" của Trung Quốc. Oanh tạc cơ H-6K được ra đời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và các tham vọng chiến lược, giới chức lãnh đạo quân sự Trung Quốc đặt tham vọng thiết kế một loại máy bay ném bom chiến lược tương lai có tầm hoạt động xa, mang được nhiều loại bom đạn và có tính năng tàng hình vượt trội. Trong thời gian phát triển máy bay H-6K, giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc cho rằng, tầm hoạt động của máy bay ném bom chiến lược tương lai của nước này vào khoảng 4.500km. Với cự ly tác chiến như vậy sẽ bảo đảm cho máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc từ cự ly gần ở sân bay nội địa Trung Quốc như Thiểm Tây, Hồ Nam có thể đột kích các mục tiêu quân sự trên đảo Guam, dải Misawa. Hiện bán kính tác chiến của H-6K Trung Quốc đã đạt 3.500km, sử dụng động cơ D-30KP-2. Sau khi động cơ WS-20 ra đời, do áp dụng hệ thống kiểm soát động cơ hoàn toàn mới, ít tiêu hao nhiên liệu hơn và cho bán kính tác chiến xa hơn. H-6K có tính năng tàng hình vượt trội, có thể vượt xa B-2 của Mỹ. Tính năng tàng hình của B-2 rất tốt, căn cứ số liệu thống kê của Mỹ, RCS chính diện có thể đạt 0.0001m2. Tuy nhiên, do máy bay ném bom chiến lược kiểu mới của Trung Quốc có yêu cầu đối với hành trình bị rút ngắn, trên cơ sở tiếp thu thiết kế B-2, có thể sử dụng vật liệu tàng hình tiên tiến hơn, thể tích thân máy bay cũng nhỏ hơn, tạo ra RCS ưu việt hơn so với B-2 từ 3 - 4 lần. Ngoài những sự vượt trội về động cơ và tính năng tàng hình, điểm nổi bật nhất của máy bay ném bom chiến lược H-6K là khả năng tích hợp rất nhiều loại vũ khí. Theo đó, các loại vũ khí trang bị trên máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của Trung Quốc có thể trang bị thêm hệ thống chỉ huy dẫn đường cho bom hàng không lực cản thấp. Tổ hợp này bao gồm thiết bị hiệu chỉnh sức gió, hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu và cánh bom, lợi dụng động lực không khí để gia tăng tầm bắn khi tiếp cận mục tiêu. Bên cạnh đó, các máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc có thể bay tuần tra tầm cao ở cự ly cách mục tiêu 50km để phòng ngừa khả năng bị pháo và vũ khí phòng không cá nhân phát hiện và tấn công, sau đó sử dụng radar khẩu độ mở tổng hợp quét mục tiêu trong phạm vi 200km để dẫn đường và ném bom tấn công. Hệ thống điện tử hàng không trên H-6K bao gồm: đường dữ liệu tổng của máy bay, hệ thống xen-xơ, hệ thống máy tíình và thiết bị thông tin. Hiện nay, Trung Quốc đã nắm được công nghệ đường dữ liệu tổng hợp 1553B. Kỹ thuật radar mạng pha của Trung Quốc cũng tương đối hoàn thiện, đã nắm được kỹ thuật thiết kế radar mạng pha chủ động và chế tạo thiết bị bán dẫn GaAs. Bên cạnh đó, do máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu bên sâu trong hậu phương của quân địch, nên chỉ huy điều khiển chỉ có thể dựa vào đường truyền vệ tinh. Chính vì vậy, Trung Quốc đã xây dựng đường truyền số chuyên dụng tốc độ cao để truyền kết quả trinh sát của các phương tiện trinh sát khác về cho máy bay ném bom. Ngoài ra, máy bay ném bom còn có khả năng phối hợp với các phương tiện tác chiến khác như J-20 mới có thể phát huy tốt hơn vai trò trong tác chiến. Video Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp vì bị thủng một lỗ lớn - Nguồn: VTC14

