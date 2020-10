Nữ chiến sĩ Việt Nam không ngừng cống hiến cho quân đội nước nhà

Hôm nay, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta sẽ cùng nói về những người nữ quân nhân, chiến sĩ đã lặng lẽ, âm thầm góp những chiến công vang dội cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân cả thời chiến lẫn trong thời bình. Họ dù được cho là phái yếu nhưng lại vô cùng gan dạ, kiên cường, dũng cảm, là một trong những lực lượng vô cùng quan trọng trong thế trận Quốc phòng - an ninh. Ảnh: Khối nữ chiến sĩ huấn luyện diễu binh. Ngay từ trong những năm đầu của Kháng chiến chống Mỹ, các lực lượng nữ du kích của ta đã hoạt động vô cùng tích cực và hiệu quả, đạt nhiều chiến công vang dội. Trong đó nổi tiếng nhất là “Đội quân tóc dài” trong phong trào Đồng khởi diễn ra tại miền Tây Nam Bộ từ năm 1960, họ là những người phụ nữ quyết đứng lên để lên án chế đội Mỹ - ngụy áp bức, chèn ép nhân dân, công khai phá hoại hiệp định Geneva, đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nữ du kích miền Nam với một khẩu M1 carbin. Những người em, người chị, người mẹ ở miền Bắc thì lại phấn khởi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, giao liên,… phục vụ cho quá trình kháng chiến gian khổ. Họ không quản ngại nắng mưa, bom đạn của quân thù, vẫn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó bất kể hi sinh gian khổ, quyết một lòng vì những chuyến xe chở bộ đội, vũ khí khí tài, đạn dược, lương thực hướng vào Nam chiến đấu. Ảnh: Nữ thanh niên xung phong tiếp đạn cho pháo phòng không trong Kháng chiến chống Mỹ. Những người phụ nữ Việt dù cho có vóc dáng nhỏ bé nhưng mang trong mình một ý chí quật cường, một tinh thần yêu nước sâu sắc, căm thù bọn giặc phá hoại hòa bình, chiến đấu và hi sinh tất cả vì một miền Nam ruột thịt. Buộc những kẻ thù tầm vóc lớn hơn rất nhiều phải dơ tay chịu trói. Ảnh: O du kích miền Bắc bắt sống tên giặc lái Mỹ vào năm 1965. Nếu nói đến người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ phải kể đến nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Bà chính là Phó tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam, lãnh đạo “Đội quân tóc dài” nổi tiếng. Bà là một người lãnh đạo xuất thân từ giai cấp nông dân, sống vô cùng chan hòa và gần gũi với những người chiến sĩ của mình, đặc biệt là các nữ du kích nên được các chiến sĩ thân thuộc, bà không chỉ là một chỉ huy tài năng mà hơn hết còn là một người mẹ, người chị thân thiết, truyền bá tinh thần yêu nước nồng nàn của mình. Thiếu tướng Nguyễn Thị Định chính là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến, trung hậu, đảm đang và sẵn sàng chiến đấu, hi sinh tất cả vì độc lập tự do của dân tộc, vì toàn vẹn thống nhất non sông. Ảnh: Tướng Định trong một lần thăm hỏi động viên đơn vị nữ du kích. Sau ngày Nam - Bắc xum họp một nhà, thế nhưng đất nước vẫn chưa yên tiếng súng, quân diệt chủng Pol Pot liên tục quấy phá biên giới Tây Nam nước ta, phía bắc thì bọn bành trướng Bắc Kinh tràn qua xâm lấn. Trước tình hình đó, lớp lớp trai tráng Việt Nam lại lên đường ra trận, những nữ chiến sĩ cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ, phục vụ công tác chiến đấu, thông tin liên lạc, quân y, giao liên, hỗ trợ hết mình cho những người đồng đội đánh thắng quân thù. Ảnh: Những nữ chiến sĩ thông tin trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Bước vào thời đại mới, đất nước đã yên tiếng súng tuy nhiên vẫn còn đó những nhiệm vụ nặng nề hơn đè lên vai người nữ quân nhân. Đó là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, quân đội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Lần đầu tiên, những nữ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được cử sang Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình vô cùng cao cả của Liên Hợp Quốc, đây là một trọng trách vinh quang nhưng cũng hết sức khó khăn, đòi hỏi một sự hi sinh thầm lặng. Ảnh: Những nữ chiến sĩ lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam triển khai tại Nam Sudan. Trong nhiệm vụ xây dựng kinh tế, nổi bật nhất với tấm gương người nữ quân nhân trẻ tiêu biểu - đồng chí Trung tá Ninh Thu Trang vừa qua đã vinh dự trở thành Phó tư lệnh Binh đoàn 11 (Tổng công ty Thành An), một đơn vị kinh tế quốc phòng của quân đội ta. Chị là điển hình cho người trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong quân đội, mang lại nhiều thành công trong lĩnh vực đang công tác. Ảnh: Nữ sĩ quan Ninh Thu Trang trong một chuyến công tác với cán bộ công nhân Binh đoàn 11. Vào năm 2016, Trung tá Ninh Thu Trang đã xuất sắc vinh dự là một trong 100 thanh niên Quân đội, Công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Chủ tịch nước gặp mặt, tuyên dương. Ảnh: Nữ sĩ quan trẻ Ninh Thu Trang lúc còn là Thiếu tá. Một gương mặt tiêu biểu nữa trong những ngày mưa lũ diện rộng tại miền Trung trong những ngày vừa qua đó chính là nữ nhà báo chiến sĩ - Trung úy Phan Thanh Hà. Cô chính là phóng viên báo Quân đội Nhân dân đã có mặt từ những ngày đầu tại hiện trường vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, đưa tin nhanh nhạy, kịp thời, bất kể hiểm nguy, gian khó, tình trạng công tác vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: Trung úy Phan Thanh Hà và các đồng chí đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố sạt lở tại Rào Trăng 3. Dù chỉ mới sinh năm 1992, với một nhan sắc lung linh nhưng Trung úy Hà đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đến những hiện trường nóng nhất, nguy hiểm nhất để có thể thông tin chính xác, sát thực tế cho nhân dân và các cán bộ chiến sĩ có một cái nhìn toàn cảnh về sự cố. Quả thật tinh thần của cô là vô cùng đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Trung úy Phan Thanh Hà đưa tin từ sở chỉ huy tiền phương công cuộc cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3. Có thể nói rằng, người nữ chiến sĩ Việt Nam bất kể là trong thời bình hay thời chiến đều là những quân nhân vô cùng gan dạ, thông minh, sắc sảo, nhạy bén và luôn luôn chiến đấu, hi sinh hết mình vì tổ quốc, vì nhân dân, vì độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Họ chính là những người em, người chị, người mẹ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, xứng đáng kế thừa và tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước. Ảnh: Khối nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc tham gia diễu binh. Video Tân binh nữ tuyên thệ chiến sĩ mới - Nguồn: QPVN

