Quân đội Nga đã liên tiếp tiêu diệt các đơn vị thiết giáp mà Mỹ trang bị cho Ukraine ở mặt trận Kursk. Mệnh lệnh của Tổng thống Putin là đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi Kursk vào cuối tháng 10, mặc dù chưa đạt được, nhưng Quân đội Nga đang chiếm thế chủ động trên chiến trường. Trang Topwar của Nga ngày 28/10 đưa tin, lực lượng thiết giáp Ukraine chạm trán với quân Nga gần làng Novovanovka ở tỉnh Kursk, và hai bên đã giao chiến ác liệt. Trong trận đánh này, quân Nga đã tiêu diệt thành công một đơn vị thiết giáp, trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh M1A2 của Ukraine bị bắn cháy ở khu vực Kursk Trong trận đánh này, thậm chí xe tăng M1 Abrams của Mỹ cũng bị Quân đội Nga bắt sống và trận đánh này, cũng là mô hình thu nhỏ của những trận đánh ở mặt trận Kursk, cho thấy Quân đội Nga hiện rất coi trọng việc tiêu diệt những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Quân đội Ukraine. Nguyên nhân chính khiến Quân đội Nga điều chỉnh chiến lược, chưa dốc toàn lực vào mặt trận Kursk, là do việc Ukraine chiếm đóng khu vực Kursk không có tác động lớn đến Nga. Ngay cả khi Quân đội Ukraine bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ Nga cũng sẽ không tác động lớn đến toàn bộ chiến cuộc. Thậm chí Quân đội Nga còn sử dụng Kursk để cầm chân, sau đó liên tục tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine, tiêu hao khả năng chiến đấu của Kiev ở mức độ lớn. Điều bất cập với Ukraine lúc này là quân số và vũ khí của họ ở Kursk đều được rút ra từ mặt trận Donbass và phần lớn đều là lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine. Việc sử dụng mặt trận Kursk để tiêu diệt quân chủ lực của Ukraine sẽ rất có lợi cho Nga trong tình hình chung. Đối mặt với chiến lược chiến tranh hủy diệt của Quân đội Nga, Ukraine dù sao cũng không tìm được biện pháp tốt hơn để ứng phó; tình hình không nằm trong tầm kiểm soát của Kiev. Trong bối cảnh mặt trận Kursk có nguy cơ thất bại, Ukraine phải huy động khẩn cấp lực lượng từ Donbass. Theo tình báo Nga, Ukraine đã huy động 6 lữ đoàn quân tinh nhuệ, được NATO huấn luyện và trang bị từ khu vực Donbass tới Kursk, trong đó có ba lữ đoàn tinh nhuệ gồm 21, 47 và 116. Đây là nhưng đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine hiện nay và là lực lượng chủ lực trong việc bảo vệ Donbass của Ukraine. Tám lữ đoàn chủ lực của Ukraine trước đó được tung vào mặt trận Kursk, rõ ràng không thể chịu được cuộc tấn công tổng lực của Quân đội Nga. Tuy nhiên, Kiev đã chót “cỡi trên lưng cọp”, nên việc tăng quân trở thành một phương án bất lực. Đối với Ukraine, việc huy động khẩn cấp 6 lữ đoàn từ Donbass là động thái bất lực, khi họ “phá bức tường phía đông, để sửa chữa bức tường phía tây”. Không thể phủ nhận việc 6 lữ đoàn được tung vào Kursk có thể giúp Quân đội Ukraine tạm thời ổn định tình hình, nhưng áp lực từ các hướng khác sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài việc huy động quân tinh nhuệ từ mặt trận Donbass, Ukraine còn sử dụng một số lượng lớn lính đánh thuê phương Tây ở mặt trận Kursk, trực tiếp giúp Quân đội Ukraine ổn định tình hình. Theo tình báo Nga, lính đánh thuê từ Ba Lan và các nước khác cũng bắt đầu đổ vào Kursk, để chiến đấu bên cạnh Quân đội Ukraine. Ngoài lính đánh thuê thông thường, Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã bắt đầu lên kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm và cố vấn quân sự vào Ukraine để chiến đấu. Đây là lý do Nga lên án sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc chiến. Tại khu vực Kursk, lính dù Nga được hỗ trợ bởi UAV và hỏa lực pháo binh đã chống trả thành công nhiều đợt phản công của Quân đội Ukraine. Trận chiến ở làng Novoivanovka vẫn đang diễn ra ác liệt. Dù Quân đội Ukraine đang cố gắng cầm cự, nhưng vẫn phải chịu áp lực rất lớn trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Nga. Đồng thời, giao tranh ở phía tây ngôi làng Liubimovka cũng vô cùng ác liệt. Quân đội Nga được xe chiến đấu bộ binh BMP hỗ trợ đang tăng cường tấn công dọc theo con đường duy nhất, mà quân Ukraine rút lui từ Tolstyi Lug đến Zelenyi Shlyakh rồi đến Malaya Loknya. Mục đích chính là cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine, từ đó tiêu diệt quân Ukraine trong vòng vây. Điều đáng được quan tâm đặc biệt là trong trận chiến ở vùng Kursk, Quân đội Ukraine không chỉ chịu thương vong lớn mà còn gặp khó khăn rất lớn trong việc sơ tán người bị thương. Nhiều binh sĩ bị thương và mất nước đã bị quân đội Nga bắt giữ trong cuộc rút lui, trong đó có nhiều nữ quân nhân. Kênh quân sự Rybar cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng Kursk, quân Ukraine vẫn tấn công quyết liệt. Các đơn vị thuộc “Cụm quân phía Bắc” đã dọn sạch các khu rừng ở khu vực làng Kremyanoye, đẩy lùi một cuộc tấn công của quân Ukraine, với số lượng khoảng 12 lính bộ binh, được hỗ trợ bởi hai xe chiến đấu bọc thép (AFV). Trong trận đánh trên, quân Nga đã tiêu diệt 7 lính Ukraine và cả xe chiến đấu bọc thép. Giao tranh trong khu vực vẫn diễn ra căng thẳng, với các cuộc tấn công liên tục bằng các nhóm nhỏ của quân Ukraine, nhằm xuyên thủng vòng vây của quân Nga ở khu rừng làng Kremyanoye. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cho biết, Quân đội Nga hiện đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ mặt trận Kursk, “Cụm quân phía Bắc” tiếp tục củng cố các vị trí của mình để chống lại các nỗ lực đột phá tiếp theo. Theo nhiều ước tính khác nhau, hiện phía Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 40% diện tích tại Kursk, so với thời điểm lớn nhất lúc ban đầu. (Nguồn ảnh: Sputnik, TASS, Rybar, Ukrinform).

