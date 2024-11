Tesla Cybertruck bản độ thân rộng đầu tiên, chi phí 235 triệu đồng

Đã gần một năm kể từ khi bán tải điện Tesla Cybertrucks 2024 mới bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền và đến tay khách hàng, chiếc xe tải điện này vẫn là ô tô có vẻ ngoài tương lai nhất trên thị trường. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó không thể kỳ quặc hơn được nữa, hãy nghĩ lại, bởi vì giờ đây đã có một bộ phụ kiện thân rộng, do một công ty tên là Waido cung cấp. Đây được cho là bộ phụ kiện thân rộng hoàn chỉnh đầu tiên dành cho Cybertruck và cửa hàng tùy chỉnh Stars In The Ceiling có trụ sở tại LA tuyên bố là đơn vị đầu tiên lắp đặt nó trên một chiếc xe tải tư nhân. Hãng độ này đưa ra một con số khổng lồ là 9.990 đô la, tương đương 235 triệu đồng và đây là Tesla Cybertruck bản giới hạn chỉ có 100 bộ. Bộ sản phẩm được làm từ nhựa ABS và không cần tỉa hay cắt bỏ bất kỳ tấm thân Cybertruck nguyên bản nào như 1 số hãng độ hay làm trên các siêu xe, xe sang và SUV mỗi khi lắp wide bodykit. Các chắn bùn trước và sau loe ra tạo nên tuyên bố rõ ràng nhất, mở rộng cho chiếc xe bán tải điện Tesla Cybertruck thêm 6 inch ấn tượng. Điều quan trọng là chắn bùn trước bao gồm cùng một camera hướng về phía sau như chắn bùn nguyên bản và cũng được giấu kín tốt như vậy. Việc giữ lại những chiếc camera này là rất quan trọng để giữ cho hệ thống Autopilot của xe bán tải hoạt động bình thường, mặc dù cần phải có một số thay đổi, bao gồm vỏ mới cho camera và cáp mở rộng để xử lý tư thế rộng hơn. Đáng chú ý là cổng sạc của nhà máy cũng không bị ảnh hưởng, cho phép chủ sở hữu duy trì mọi khả năng sạc ban đầu. Bộ phụ kiện của Waido không chỉ dừng lại ở chắn bùn. Nó bao gồm cản trước được đại tu trông hung dữ hơn một chút. Các tấm ốp mới cũng được thiết kế cho EV như có một cánh gió lớn trên nắp cốp và một bộ khuếch tán phía sau ấn tượng. Thân xe bằng thép không gỉ của Cybertruck này cũng được trang trí bằng một lớp phủ màu xanh quân đội đặc biệt, trong khi các bộ phận thân xe được sơn cùng tông màu. Nó cũng được trang bị một bộ bánh xe đen khổng lồ 26 inch từ Forgiato được bọc trong lốp xe địa hình. Video: Chi tiết bán tải điện Tesla Cybertruck bản độ thân rộng.

