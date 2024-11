“Kẻ thù” lớn của sát thủ tàng hình B-21 Raider là “ngân sách”

Với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, Mỹ cần ít nhất 300 máy bay B-21 để duy trì khả năng răn đe và thể hiện sức mạnh trên toàn cầu. Nếu không làm được điều này, chiến lược phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu và gây ra các cuộc xung đột trong tương lai. Ảnh: Airforce Technology. B-21 Raider là một máy bay ném bom tàng hình tiên tiến, được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà B-2 Spirit để lại, nhưng những hạn chế về ngân sách hiện tại khiến số lượng B-21 Raider được sản xuất thấp hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến. Ảnh: National Security Journal. B-21 là loại máy bay ném bom duy nhất trong kho vũ khí của Không quân Mỹ có khả năng thâm nhập sâu vào lãnh thổ của kẻ thù. Nhờ có công nghệ tàng hình tiên tiến mà B-21 được xem là một tài sản có giá trị trong kho vũ khí của Quân đội Mỹ. Ảnh: NextBigFuture. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 20 chiếc B-21 được sản xuất kể từ khi được đưa vào hoạt động từ năm 1997. Ngay cả khi các mối đe dọa mới ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai sức mạnh trên toàn cầu của Mỹ, nhưng Quốc hội nước này vẫn chưa cho phép chế tạo thêm nữa. Ảnh Enjoy Motel. Điều này có nghĩa là B-21 quá giá trị để mạo hiểm với số lượng lớn. Bất chấp những lợi thế mà công nghệ tàng hình của B-21 mang lại, các quốc gia như Trung Quốc và Nga cũng đang nỗ lực phát triển các phương pháp ngày càng tinh vi hơn để đối phó với công nghệ tàng hình. Ảnh: The National Interest. Để B-21 trở thành một tài sản chiến lược đáng tin cậy trong bối cảnh hiện nay, Lầu Năm Góc cần nhiều đơn vị hơn so với con số chỉ 20. Tuy nhiên, điều mà Lầu Năm Góc đang làm với B-21 lại đang như những gì mà B-2 đã phải trải qua trong 30 năm qua: chiếc máy bay ngày càng mất giá trị. Các vũ khí như B-21 Raider là thiết yếu đối với Quân đội Mỹ, nếu muốn duy trì khả năng răn đe đối với các đối thủ. Tuy nhiên ngân sách quốc phòng Mỹ lại đang phải chịu quá nhiều áp lực, Quân đội Mỹ đang phải đối phó với nhiều thách thức cùng lúc trên toàn cầu. Mỹ bị tụt hậu so với Trung Quốc và Nga về các công nghệ quốc phòng quan trọng, như laser hoặc vũ khí siêu thanh. Khả năng đe dọa các đối thủ của Mỹ phụ thuộc vào các công nghệ hiện có như B-21. Với số lượng B-21 hiện tại, không đủ để Mỹ duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy. Nếu Trung Quốc hoặc Nga không còn tin rằng khả năng răn đe của Mỹ là đáng tin cậy, họ sẽ tìm cách mở rộng thách thức đối với Mỹ theo cấp số nhân. Điều này sẽ có tác động lớn đến chiến lược răn đe được Mỹ xây dựng trong nhiều thập kỉ qua. Mỹ đã để máy bay ném bom B-2 nằm im trong kho vũ khí trong nhiều thập kỷ qua. Ngày nay, B-21 có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với B-2. Hơn nữa, B-21 là một trong số ít vũ khí có thể thực sự gây ra sự tàn phá cho các quốc gia thù địch, nếu xảy ra một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc trong tương lai. Lầu Năm Góc phải có nguồn kinh phí cần thiết để chế tạo ít nhất 300 máy bay B-21 và điều này phải được thực hiện nhanh chóng, kể cả việc buộc phải cắt giảm ngân sách của các chương trình vũ khí khác.

