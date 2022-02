Nóng: Tàu chiến Nga và tên lửa Bastion chặn tàu Ukraine ở Biển Đen

Cách đây vài giờ, một Điện văn thông báo hàng không (NOTAM), đã được Nga công bố; theo đó có 3 khu vực rộng lớn trên vùng Biển Đen và một khu vực nhỏ ở phía tây bờ biển Crimea, Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân, có phóng tên lửa chống hạm và các loại vũ khí khác. NOTAM đã tự động ngăn chặn sự tiếp cận của các tàu chiến Ukraine tới eo biển Kerch; đồng thời cũng có thể ngăn chặn sự di chuyển tự do của các tàu chiến Ukraine, dọc theo phần lớn bờ Biển Đen của Ukraine. Trên hình ảnh, người xem có thể thấy các khu vực đóng cửa cho tàu thuyền di chuyển tự do, điều này có liên quan đến rủi ro do các vụ phóng tên lửa và bắn đạn thật trên biển đang diễn ra. Ba khu vực lớn trên, gần như chặn hoàn toàn việc tàu chiến Ukraine tiếp cận tự do đến bán đảo Crimea. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng, Nga đang có kế hoạch tiến hành một trong các giai đoạn của cuộc tập trận, gần biên giới của NATO, cụ thể là khu vực nằm ngoài khơi bờ biển Romania; nhưng chưa có nguồn tin nào xác nhận. Đáng chú ý là cuộc tập trận được lên kế hoạch sử dụng khả năng của tàu nổi, tàu ngầm và hệ thống tên lửa bờ biển. Điều này sẽ cho phép quân đội Nga thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía nam của Nga; điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng mạnh trong quan hệ với NATO. Còn tàu khu trục tên lửa của Hải quân Hoàng gia Anh “HMS Defender” xâm phạm lãnh hải Nga vào tháng 6 năm ngoái và suýt bị Không quân Nga đánh chìm; sau đó người ta biết rằng, con tàu không còn phù hợp không chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu, mà còn không thể thực hiện những chuyến đi xa. Theo công bố của tờ Standard, lý do là sự cố là do của động cơ con tàu; nhưng theo một số thông tin, con tàu cũng có thể phải thay thế các thiết bị điện tử của nó. Điều này có thể là do quân đội Nga sử dụng các phương tiện chế áp điện tử mạnh. Hiện có tất cả sáu tàu khu trục lớp Type 45 hiện đại của Hải quân Hoàng gia Anh hiện đang cập cảng vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Nga. Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Anh, đều đang gặp vấn đề về động cơ và được sửa chữa lại. Vào Thứ Hai tuần trước, tàu khu trục HMS Dragon được phát hiện tiến vào cảng Portsmouth, cùng với tàu HMS Defender, HMS Diamond và HMS Duncan. HMS Dauntless và HMS Daring được neo đậu tại cảng Birkenhead vì những lý do tương tự. Nhưng theo các nhà phân tích quân sự và truyền thông Anh, các vấn đề kỹ thuật với việc sử dụng tàu khu trục HMS Defender của Anh, bắt đầu sau khi con tàu này Anh xâm phạm vùng biển của Nga vào năm ngoái. Vào ngày 23/6/2021, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo rằng, một trong các tàu chiến của họ, đã bắn cảnh cáo vào tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh, sau khi nó đi vào lãnh hải của Nga ở Biển Đen. Sau đó Điện Kremlin cáo buộc việc tàu khu trục HMS Defender tiến vào lãnh hải của Nga gần bán đảo Crimea là một “hành động khiêu khích” và cảnh báo về các biện pháp trả đũa cứng rắn. Các chuyên gia cho rằng, Nga chắc chắn đã sử dụng các biện pháp trấn áp của riêng mình đối với tàu Anh. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chắc chắn liệu sự thật về sự cố của tàu khu trục này có liên quan đến các sự kiện diễn ra vào năm ngoái hay không? Nguồn ảnh: TheNaval.

