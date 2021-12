Nóng: Quân đội Nga ở biên giới với Ukraine tăng lên 175 nghìn người

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Miền Đông Ukraine và xung đột giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine vẫn tiếp diễn; trong vài tuần qua, số quân của Nga, đóng quân tại khu vực lân cận biên giới với Ukraine đã đạt tới con số khoảng 175 nghìn người. Thông tin về việc tập trung quân số của Nga ở biên giới Ukraine có được nhờ hình ảnh từ vệ tinh có độ phân giải cao của Mỹ. Đồng thời qua nhận định dựa trên dữ liệu về sự di chuyển của các thiết bị quân sự Nga, quân số Nga đóng quân tại khu vực lân cận biên giới Ukraine, sẽ lên tới 200 nghìn quân. “Khi căng thẳng gia tăng giữa Washington và Moscow về khả năng Nga xâm lược Ukraine, tình báo Mỹ đã phát hiện ra rằng Điện Kremlin đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhiều mặt trận vào đầu năm tới với 175.000 quân. Theo các quan chức Mỹ và một tài liệu tình báo, Điện Kremlin đang đưa quân tới biên giới với Ukraine, yêu cầu Washington đảm bảo rằng, Ukraine sẽ không gia nhập NATO và liên minh sẽ kiềm chế trước một số hành vi thù địch trong và xung quanh Ukraine. Cuộc khủng hoảng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến mới trên đất châu Âu và diễn ra trước cuộc gặp trực tuyến được lên kế hoạch vào tuần tới, giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thông tin từ tờ The Washington Post, có một tài liệu tình báo chưa được phân loại của Mỹ, bao gồm các bức ảnh vệ tinh cho thấy rằng, quân đội Nga đang tập trung ở bốn địa điểm. Theo tài liệu, 50 nhóm tác chiến hiện đang được triển khai, cũng như các xe tăng và pháo, mới được chuyển đến. Nhưng các báo Mỹ đã cố tình quên đi một điều, là thực tế là tất cả các lực lượng quân đội Nga, đang ở trên lãnh thổ Nga; do đó mọi cáo buộc chống lại Nga liên quan đến ý định xâm lược Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng hỗ trợ Quân đội Ukraine thực hiện các kế hoạch đánh chiếm lại Donbass và Crimea; do vậy có nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng chuyển dữ liệu bí mật, về hoạt động của hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga cho Kiev; hiện đang được Nga triển khai gần biên giới Nga và Ukraine. Sau những thành công nhất định trên chiến trường Syria, Lybia và Nagorno-Karabakh vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng UAV TB2 của họ một lần nữa thành công trên chiến trường Donbass, thì UAV TB2 của họ sẽ càng bán chạy và có độ phủ cao hơn nữa. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều thời gian để tìm ra các biện pháp đối phó điện tử, để có thể chống lại các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga trước đó. Hơn nữa, do các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ có thể vẫn đang ở Ukraine, nên khả năng khá cao là Ankara có thể cố tình tổ chức một cuộc khiêu khích, mục đích chính là tạo ra ảo tưởng rằng, UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ có thể vượt trội hơn các hệ thống phòng không của Nga. Đáng chú ý là hiện nay chỉ có radar trinh sát của hệ thống tên lửa phòng không S-400, mới có thể phát hiện máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ở tầm xa. Điều này đã được chứng minh bởi quân đội Nga. Bất chấp việc Nga cảnh báo, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giấu Nga, giao thêm 48 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 cho Ukraine, qua một hợp đồng bất thành văn; thông tin này được tờ Bloomberg của Mỹ đưa tin. Quân đội Ukraine hiện được trang bị tới 36 UAV TB2, 24 trong số đó đã được phía Thổ Nhĩ Kỳ bí mật chuyển giao, để Ukraine sử dụng trong cuộc chiến ở Donbass. Hơn nữa, trong tương lai gần, Quân đội Ukraine sẽ nhận thêm 24 máy bay không người lái TB2. Như vậy sẽ cho phép Ukraine sử dụng tới 60 máy bay không người lái tấn công TB2 cùng lúc; đủ để chế áp được hỏa lực và săn tìm bộ binh của quân ly khai Miền Đông. Trước đó vài giờ, một cuộc đối thoại trực tuyến khá gay gắt đã diễn ra giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, trong đó nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tác động đến Kiev, nơi vi phạm các thỏa thuận Minsk bằng cách ngừng sử dụng các UAV do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo ở Donbas. Nguồn ảnh: Foxt.

