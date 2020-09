Nóng: Nghi vấn xe tăng T-72 Ukraine đâm chết 8 lính Mỹ

Theo VESTI Telegram và ấn phẩm AviaPro của Nga, trong khuôn khổ cuộc diễn tập “Đinh ba chớp nhoáng 2020” giữa Mỹ và Ukraine đã xảy ra một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Một chiếc xe tăng T-72 của quân đội Ukraine khi đang hoạt động thực chiến đã cán trúng một chiếc thiết giáp khác của quân đội Mỹ đang di chuyển gần đó. Theo dữ liệu sơ bộ, binh sĩ Mỹ trên xe đều bị thương rất nặng và đã có 8 người không qua khỏi.Ảnh: Binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ cuộc diễn tập. “Ở Kherson, họ đã báo cáo về cái chết bí ẩn của 8 sĩ quan Mỹ đang tiến hành huấn luyện cho các chiến binh Ukraine. Ngay sau khi thông tin được lan truyền, cảnh sát địa phương cũng không im lặng. Đặc biệt, các tác giả của kênh VESTI Telegram đã báo cáo về vụ việc được cho là đã diễn ra với sự tham khảo của các phương tiện truyền thông địa phương Kherson. Một số nguồn tin cho rằng phương tiện của quân đội Mỹ đã tụt vào gầm xe tăng T-72 của Nga, thế nhưng thông tin này vẫn chưa được phía Ukraine hay Mỹ đưa ra bình luận. Cả phía quân đội Ukraine lẫn quân đội Mỹ vẫn chưa chính thức lên tiếng về sự việc từ đó dấy lên một sự quan ngại về độ chính xác của thông tin, tuy nhiên có thể trong thời gian tới mọi chuyện sẽ nhanh chóng được sáng tỏ. Ảnh: Xe tăng T-72 của quân đội Ukraine. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine đã thừa kế một kho thiết giáp khổng lồ bao gồm số lượng lớn xe tăng T-64, T-72 và T-80, nhiều đến mức mà nước này còn không đủ khả năng để vận hành hết chúng. Và Ukraine cũng là nước đầu tiên đã xuất khẩu “Quốc bảo” T-64 của Liên Xô cho quân đội Congo theo một hợp đồng được ký kết vào năm 2013, loại xe tăng mà không được phép xuất khẩu trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Hàng dài xe tăng của quân đội Ukraine. Tuy nhiên do chiến sự tại miền Đông diễn ra cực kỳ ác liệt khiến quân đội chính phủ Ukraine mất số lượng lớn các xe tăng của mình dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng và cần bổ sung nhanh chóng, trong khi đó nền công nghiệp quốc phòng Ukraine lại vận hành cực kỳ yếu kém do thiếu kinh phí dẫn đến việc các hợp đồng xuất khẩu xe tăng cho nước ngoài tiến triển cực kỳ chậm chạp, điển hình như thương vụ mua xe tăng T-84 Oplot của Thái Lan. Ảnh: Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập. Có thể nói rằng, nếu vụ việc lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc diễn tập chung với Ukraine là đúng sự thật thì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu trong quan hệ giữa hai nước. Nhưng bên cạnh đó, đây cũng có thể là một âm mưu xấu đến từ Nga nhằm chia rẽ mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa Mỹ và đồng minh thân cận cũ Ukraine. Có thể các bên liên quan sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận trong thời gian sắp tới. Nga, Belarus và Serbia vào giữa tháng 9 vừa qua đã tổ chức cuộc diễn tập thường niên rầm rộ mang tên “Tình anh em Slavo 2020” bắt đầu từ 10-15/9, địa điểm của hoạt động là tại thao trường Brestsky của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 38 của Belarus. Đây là cuộc diễn tập hàng năm diễn ra lần đầu từ năm 2015 nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sự hợp tác đa phương giữa quân đội của ba quốc gia nói trên. Sự kiện năm nay ghi nhận sự góp mặt của khoảng hơn 1.000 chiến sĩ, trong đó chiếm số lượng đến từ Nga với quân số 800 người. Nhằm đáp trả lại cuộc tập trận trên do Nga khởi xướng, Mỹ đã phối hợp cùng Ukraine tổ chức cuộc diễn tập “Đinh ba chớp nhoáng 2020” được tổ chức tại khu vực Yavoriv, miền Tây Ukraine. Sự kiện cũng thu hút sự góp mặt của 4.000 binh sĩ đến từ 10 quốc gia nhằm gây thanh thế và phô trương sức mạnh cơ bắp để dằn mặt đối thủ lớn trong khu vực, cùng với đó là củng cố tinh thần đoàn kết giữa Mỹ và các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Ukraine - đất nước tuyến đầu trong công cuộc chống Nga. Ảnh: Lính Mỹ và Ukraine trong khuôn khổ một cuộc diễn tập đa phương. Mối quan hệ giữa Nga - Ukraine xấu đi cực kỳ trầm trọng sau sự kiện Maidan ở Ukraine và việc Nga sát nhập chớp nhoáng vùng lãnh thổ Crimea từ năm 2014, cùng với đó là Nga cũng đã hậu thuẫn cho phe ly khai miền Đông Ukraine gây bất ổn dai dẳng ở đất nước này. Ảnh: Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập đa phương. Chính vì vậy, Ukraine đã quyết định xoay trục sang hợp tác thân thiết với Mỹ và Phương Tây, công khai đối địch với Nga, loại bỏ mạnh mẽ những tồn dư của Liên Xô trước đây và Nga sau này đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Ảnh: Binh sĩ Ukraine Quan hệ Mỹ - Ukraine trong lĩnh vực quân sự trong thời gian qua có thể nói là phát triển vượt bậc. Mỹ đã viện trợ cho Ukraine nhiều tàu tuần tra cho Hải quân, xe thiết giáp cho lực lượng mặt đất,… Ukraine cũng dần chuyển sang sản xuất và sử dụng súng với cỡ đạn 5.56x45mm tiêu chuẩn NATO và nhiều công nghệ khác. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Ukraine chuẩn bị bước vào quá trình nâng cấp Video Nga cho nâng cấp hàng loạt xe tăng T-72 cũ - Nguồn: QPVN

