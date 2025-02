Ukraine phá hủy tên lửa phòng không 135 triệu USD của Nga

Theo The War Zone, Ukraine dường như lần đầu tiên phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz của Nga, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột. S-350 là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của Nga và hiếm khi được triển khai trên chiến trường. Ảnh mil.in.ua Đoạn video do lực lượng trinh sát pháo binh Ukraine, thuộc lữ đoàn Chornyi Lis (Rừng Đen) công bố, cho thấy cảnh một bệ phóng của hệ thống S-350 trị giá 135 triệu USD của Nga bị phá hủy. Địa điểm được cho là ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh X.com Trong đoạn video cho thấy, một đoàn xe của Nga đang di chuyển dọc theo một hàng cây, trước khi vụ va chạm xảy ra cụm ống phóng của S-350 ở vị trí thẳng đứng, sẵn sàng khai hỏa, điều này giúp phân biệt nó với các hệ thống khác của Nga. Ảnh The War Zone “Nhờ hành động khéo léo của lực lượng trinh sát thuộc lữ đoàn trinh sát pháo binh Chornyi Lis, chúng tôi đã có thể phát hiện và tiêu diệt hệ thống tên lửa đất đối không S-350 Vityaz mới nhất của Nga”, đơn vị này tuyên bố. Ảnh X.com Hệ thống S-350 do tập đoàn Almaz-Antey phát triển và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020. Đây là hệ thống phòng không hiện đại, được thiết kế để thay thế cho hệ thống S-300P và S-300PS thời thời Chiến tranh Lạnh. So với các hệ thống cũ như S-300P, S-350 có tính cơ động cao hơn, giúp nó phù hợp hơn cho các chiến dịch tiền tuyến, đặc biệt trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Ảnh Wikipedia S-350 sử dụng tên lửa chính là 9M96 tầm bắn chỉ khoảng 30km và tên lửa lửa mờ rộng 9M96D có thể bắn tới mục tiêu ở khoảng cách 120km, một số báo cáo cho rằng hệ thống có thể đạt tầm bắn lên đến 145km. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng có thể triển khai tên lửa 9M100 tầm ngắn để đối phó với các mục tiêu trong phạm vi từ 10 đến 15 km. Mỗi bệ phóng có thể mang 12 tên lửa, cho phép hệ thống có khả năng phòng thủ mạnh mẽ trước các cuộc tấn công ồ ạt bằng UAV, tên lửa hành trình và đạn pháo dẫn đường. S-350 được thiết kế để tiêu diệt máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình, cũng như các mục tiêu như tên lửa đạn đạo trong những tình huống khác. Theo báo cáo, S-350 có thể phát hiện và theo dõi tới 40 mục tiêu cùng lúc và có thể tấn công cùng lúc 8 mục tiêu bằng 2 tên lửa cho mỗi mục tiêu. Ban đầu, S-350 chủ yếu được triển khai để bảo vệ các cơ sở chiến lược bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, có bằng chứng cho thấy Nga đã đưa hệ thống này đến gần biên giới Ukraine cách chưa đầy 64km. Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, nhiều nguồn tin cho biết S-350 cũng đã được triển khai trên chiến trường Ukraine. Vào tháng 2/2024, một bệ phóng TEL 50P6 của S-350 đã bị phá hủy khi vô tình đâm vào bãi mìn của Nga tại Luhansk. Mức độ hư hỏng khiến phi hành đoàn phải bỏ lại nó, trong một sự cố được cho là xảy ra ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine. Sự xuất hiện của hệ thống rất hiện đại này đã phản ánh thách thức liên tục do máy bay không người lái, tên lửa và bom dẫn đường của Ukraine trên chiến trường. Đồng thời, có những thông tin chưa được xác minh từ Ukraine cho rằng, S-350 đã được đưa lên tuyến đầu là để bù đắp cho những thiếu sót của tổ hợp tên lửa Pantsir, vốn cũng chịu tổn thất nặng nề với ít nhất 27 chiếc đã bị mất. Việc triển khai S-350 ra tiền tuyến có thể là do Nga đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ trước UAV và tên lửa của Ukraine. Tuy nhiên, với tốc độ sản xuất S-350 chậm và bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt quốc tế tác động lên, nên sự xuất hiện của hệ thống này trên chiến trường có thể sẽ khá hạn chế.

