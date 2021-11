Nóng: Nga triển khai tên lửa S-400 cách biên giới Ukraine 100 km

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Donbass và mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga, được biết quân đội Nga đã triển khai các hệ thống phòng không tầm xa S-400 áp sát khu vực biên giới Ukraine, chỉ cách 100km. Hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 13/11/2021 cho thấy, bức xạ điện từ rất mạnh do các radar trinh sát của hệ thống tên lửa S-400 phát ra. Đánh giá khu vực phát ra bức xạ điện từ, các hệ thống phòng không được triển khai gần khu vực dân cư Ternovoye (vùng Voronezh); và như vậy, phạm vi bức xạ là khoảng 400 km. Đồng thời, các chuyên gia chú ý đến hướng bức xạ điện từ của radar, đó không phải là lãnh thổ của Donbass hay các khu vực do Kiev kiểm soát, mà chỉ là khu vực biên giới. Điều này có thể cho thấy rằng, Nga có ý định che chắn biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ quân đội Ukraine. Đáng chú ý là việc triển khai các hệ thống phòng không S-400 diễn ra, sau khi Quân đội Ukraine bắt đầu liên tục sử dụng UAV vũ trang Bayraktar TB2 của họ, để điều chỉnh cho pháo binh thực hiện các cuộc tấn công ở Donbass và tấn công bằng tên lửa trực tiếp vào mục tiêu. Được biết, các tổ hợp S-400 không gặp bất kỳ trở ngại nào, khi có khả năng phát hiện các UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở khoảng cách vài trăm km. Rất có thể những thông tin tình báo này sẽ được Nga chuyển trực tiếp cho lực lượng dân quân ly khai để tiến hành phòng tránh, đánh trả loại UAV nguy hiểm này. Còn trong sáng 15/11, Mỹ tiếp tục tạo ra căng thẳng gần biên giới Nga. Nếu như tuần trước, khoảng cách tiếp cận biên giới Nga được đo bằng vài chục km, thì sáng nay một máy bay quân sự của Hải quân Mỹ suýt nữa đã bay vào vùng trời nước này gần Novorossiysk, cách biên giới không phận Nga chỉ 7 km; với tốc độ máy bay, chiếc máy bay sẽ vi phạm không phận Nga trong vòng 30 giây. Hình ảnh cho thấy, đường bay của chiếc máy bay tuần thám P-8A Poseidon đã thực hiện hành động khiêu khích một cách khá cố ý; nhưng chưa biết liệu máy bay chiến đấu của Không quân Nga có xuất kích đánh chặn chiếc P-8A của Hải quân Mỹ hay không? Chiếc P-8A đã tiếp cận biên giới cách không phận Nga ở khoảng cách chỉ 7 km, chắc chắn là một sự leo thang rất nghiêm trọng. Đồng thời, Mỹ và các nước NATO đang làm điều này với mục đích răn đe Nga và đánh lạc hướng tình hình ở Donbass. Một chuyên gia Nga cho biết: Mỹ có thể cho máy bay và tàu chiến của họ hoạt động trong không phận quốc tế; nhưng nếu vì lý do nào đó, mà máy bay hoặc tàu của NATO vi phạm biên giới của Nga, quân đội Nga cũng có quyền tấn công những kẻ vi phạm mà không cần cảnh báo. Trong một diễn biến liên quan đến tình hình căng thẳng tại Miền Đông Ukraine, Anh đã quyết định cử 600 quân nhân đến Donbass, để sẵn sàng tham gia vào các cuộc chiến ở Miền Đông Ukraine. Lệnh về vấn đề này đã được Bộ Quốc phòng Anh ban hành. Theo truyền thông Nga cho biết, trong số 600 quân trên, hiện có 400 quân nhân của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 6 và 200 quân thuộc lực lượng đổ bộ đường không đặc biệt. Tờ Tấm gương của Anh cho biết: “Một lực lượng đặc nhiệm gồm 600 quân đã sẵn sàng triển khai tới Ukraine, trong bối cảnh lo ngại Nga có thể xâm lược nước láng giềng. Các đơn vị đặc nhiệm (SAS) của Lữ đoàn đổ bộ đường không đã được thông báo rằng, họ có thể thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine trong vòng vài giờ tới”. Nguồn tin cho biết thêm: “Lữ đoàn phản ứng nhanh đã được thông báo rằng, có thể cần phải triển khai rất nhanh từ 400 đến 600 quân. Trang bị của họ được đóng gói và họ dự định bay đến Ukraine bằng hạ cánh xuống sân bay hoặc nhảy dù. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai trường hợp”. Bất chấp những tuyên bố của London rằng việc đưa quân đội Anh tới Donbass, được cho là có liên quan đến “cuộc xâm lược” đã được dự đoán trước của Nga; thì các chuyên gia lại cho rằng, Anh chỉ đang tìm kiếm một cái cớ để giúp Kiev chiếm Donbass. Và rất có thể Anh có thể hỗ trợ trực tiếp Kiev trong việc chống lại các lực lượng dân quân ly khai DPR và LPR; tuy nhiên bài học ở nồi hầm Debaltsevo vào năm 2015, khi hàng trăm quân nhân của NATO cùng với quân Ukraine, bị dân quân vây chặt phải ra hàng, vẫn còn nguyên tính thời sự. Và một điều chắc chắn là Nga sẽ không ngồi yên khi Anh trực tiếp can thiệp vào cuộc nội chiến ở Ukraine, khi Anh đưa quân vào khu vực Donbass; như vậy tình hình khu vực Miền Đông Ukraine càng ngày càng có dấu hiệu phức tạp và khó lường. Nguồn ảnh: Ydex.

