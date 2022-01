Sự vượt trội hoàn toàn của Nga với Ukraine thể hiện trên bản đồ

Trong trường hợp Quân đội Ukraine cố gắng tấn công Donbass hoặc lãnh thổ của Nga, phía Nga sẽ có ưu thế hoàn toàn vượt trội so với quân đội Ukraine; điều này đã được truyền thông phương Tây mô tả. Các vị trí triển khai của các lực lượng Nga gần tương đối với biên giới Ukraine đã được đánh dấu trên bản đồ. Đánh giá những thông tin được truyền thông phương Tây cung cấp, sẽ không có cơ hội để Quân đội Ukraine có thể chống lại với Quân đội Nga, trong trường hợp Kiev gây hấn. Trên bản đồ được truyền thông phương Tây đăng tải, người xem có thể thấy các vị trí triển khai của các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của Quân đội Nga cũng như Quân đội Ukraine. Sự vượt trội rõ ràng của quân đội Nga, tập trung nhiều nhất là khu vực gần biên giới Ukraine đã nói lên điều đó; nhưng theo khẳng định của phía Nga, họ chỉ bảo vệ biên giới của mình và hoàn toàn không “gây hấn” với Ukraine, bất chấp những lời tố cáo của Kiev và NATO. Tuy nhiên Moskva cũng khẳng định, Nga có thể đưa quân vào Donbass để bảo vệ các công dân Nga ở khu vực này, nếu Ukraine có ý định gây hấn tấn công hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR); nơi đây cũng có nhiều người Nga sinh sống. Truyền thông Nga đưa tin: “Hiện tại, Nga đang gây sức ép buộc Kiev phải có một giải pháp hòa bình lâu dài cho vấn đề ở Donbass; trước mắt là chấp hành nghiêm Thỏa thuận Minsk được ký năm 2015. Cần nhấn mạnh rằng, Quân đội Nga đang ở trên lãnh thổ của Nga; do vậy, bất kỳ lập luận nào từ Kiev và các nước NATO rằng, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công Ukraine, cũng không có gì là không đúng, nếu Ukraine cố tình tấn công các công dân Nga trong lãnh thổ DPR và LPR”; hết lời dẫn. Còn trong ngày hôm qua, 5 chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 của Lực lượng không quân Hoàng gia Anh đã chuyển giao 1.080 hệ thống tên lửa chống tăng NLAW dùng một lần, cho Ukraine. Về đặc tính chiến đấu, vũ khí chống tăng hạng nhẹ và xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT LAW), còn được gọi là NLAW, là một hệ thống tên lửa chống tăng không điều khiển tầm ngắn, dùng một lần, do Anh và Thụy Điển hợp tác phát triển. NLAW được thiết kế để sử dụng cho bộ binh, bắn kiểu vác vai và khi dùng xong thì bỏ. Vũ khí chống tăng này hiện đang được sử dụng trong quân đội Anh, Phần Lan, Luxembourg và Thụy Điển, cùng những lực lượng khác. Mặc dù NLAW có tầm bắn bị giới hạn trong khoảng cách 800 mét, nhưng vũ khí này cũng giúp Quân đội Ukraine tấn công vào các vị trí của dân quân DPR và LPR ở một số vị trí nhất định; nhất là trong bối cảnh Quân đội Ukraine đang thiếu hỏa lực trầm trọng như hiện nay. NLAW mặc dù chỉ là vũ khí chống tăng hạng nhẹ, dùng một lần; nhưng chúng có thể phá hủy xe tăng chủ lực T-72, nếu bắn trúng chỗ hiểm yếu; ngoài ra còn có thể tiêu diệt lô cốt, hỏa điểm. Với lô vũ khí lớn này, sẽ là mối đe dọa lớn cho cho dân quân các nước cộng hòa tự xưng. Truyền thông Nga dẫn nguồn kênh Telegram cho biết: “Chúng tôi đếm các kệ kê hàng (pallet) trong một chiếc C-17 có 12 kệ kê hàng, trong một kệ kê hàng có 18 tổ hợp NLAW; tổng một máy bay có 216 tổ hợp và có 5 chiếc C-17, tương đương 1.080 khẩu súng NLAW”. Với tình hình này, rất có thể trong tương lai gần, một cuộc xung đột vũ trang mới sẽ bùng phát ở Donbass; theo đại diện của DPR, các đội hình lớn của Quân đội Ukraine đang có ý định chiếm khu vực Maryinka, nơi xe bọc thép chỉ cách đường giới tuyến vài trăm mét. Nga vẫn chưa có ý kiến về việc chuyển giao số vũ khí chống tăng hạng nhẹ NLAW của Anh cho Quân đội Ukraine; tuy nhiên để đáp trả, Nga sẽ viện trợ ồ ạt các loại vũ khí chống tăng khác tương tự như NLAW, nhưng có uy lực hơn nhiều như RPO-A Shmel, cho lực lượng dân quân. Nguồn ảnh: Pinterest.

