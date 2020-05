Nóng: Căn cứ không quân Nga ở Syria bị tấn công, SAA nã pháo vào phe nổi dậy

Hmeymim là căn cứ không quân lớn nhất của Nga tại Syria, và là một trong những căn cứ ở Syria được Nga bảo vệ vững chắc nhất. Căn cứ Hmeymim không chỉ được bảo đảo an toàn bằng các hệ thống tên lửa tiên tiến S-400 mà còn được canh phòng cẩn mật bởi nhiều hệ thống phòng không tối tân khác bố trí xung quanh nó. Nguồn ảnh: South Front. South Front đưa tin, lực lượng phiến quân nổi dậy cố thủ ở vùng Idlib, ngày 9/5 đã đồng loạt phóng rocket tấn công căn cứ đầu não không quân Nga ở Hmeymim, phía Nam tỉnh Latakia. Tuy nhiên những tên lửa của phiến quân đã bị rơi trong vùng đất nông nghiệp, cách xa căn cứ không quân, không gây ra thiệt hại gì. Nguồn ảnh: South Front. Vụ tấn công hôm 9/5 ghi nhận dấu mốc lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, lực lượng phiến quân dám manh động tập kích căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia. Nguồn ảnh: South Front. Các nguồn tin ủng hộ chính phủ cho biết, phiến quân đã phóng ít nhất 4 quả rocket tấn công căn cứ Hmeymim từ các vị trí của chúng ở thị trấn Tardin phía Bắc Latakia. Thông tin về sự việc cũng đã được hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) xác nhận. Nguồn ảnh: South Front. Tổ chức Wa Harid al-Muminin (một chi nhánh trực thuộc al-Qaeda) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, tổ chức Wa Harid al-Muminin được thành lập vào tháng 10 năm 2018 với mục đích phá hoại bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào thuộc tỉnh Idlib. Nguồn ảnh: South Front. Đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn rõ ràng và nghiêm trọng nhất kể từ ngày 5 tháng Ba vừa qua, thời điểm ký kết thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an ninh cho tỉnh Idlib và các vùng phụ cận. Nguồn ảnh: South Front. Đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn rõ ràng và nghiêm trọng nhất kể từ ngày 5 tháng Ba vừa qua, thời điểm ký kết thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an ninh cho tỉnh Idlib và các vùng phụ cận. Nguồn ảnh: South Front. Với hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của phiến quân, rất có thể Không quân Nga tại căn cứ Hmeymim và Quân đội Syria (SAA) sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ với hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trắng trợn của phiến quân ở tỉnh Idlib và các vùng phụ cận. Nguồn ảnh: South Front. Căn cứ quân sự Hmeymim cùng quân cảng Tartus của Nga ở Syria đã trở thành mục tiêu lí tưởng của các tay súng Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên các cuộc tiến công của phiến quân bằng rocket hoặc máy bay không người lái đều bị lực lượng của Nga bảo vệ căn cứ bẻ gãy. Nguồn ảnh: South Front. Nhằm đáp trả vụ tấn công vào căn cứ đầu não không quân Nga ở Hmeymim, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã phóng một loạt tên lửa và đạn pháo vào các cứ địa của phiến quân nổi dậy tại đây. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở dọc giới tuyến hành chính Latakia - Idlib. Nguồn ảnh: South Front. Video Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần tra chung ở Syria - Nguồn: Sputnik Việt Nam

