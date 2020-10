Nóng: Armenia triển khai máy bay chiến đấu Su-30SM bảo vệ không phận

Chiến sự Armenia và Azerbaijan đã bước sang ngày thứ 5 (tính từ 27/9) và chưa có dấu hiệu hà nhiệt. Tình hình thêm phức tạp khi Thổ Nhĩ Kỳ đang có những động thái can dự nhiều vùng giao tranh, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Azerbaijan khi cần thiết. Phía Armenia cũng có những hành động quân sự mới nhằm đối phó tình hình trên, đặc biệt là sau vụ cường kích Su-25 của nước này rơi mà theo thông tin của nước này là “bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ”. Ẩn phẩm Avia Pro của Nga dẫn lời các trang tin địa phương ngày 2/10: “Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay chiến đấu F-16 hỗ trợ Azerbaijan gây áp lực với các lực lượng Quân đội Armenia, Yerevan đã ra quyết định khẩn cấp về việc cho triển khai các máy bay Su-30”. Hiện Bộ quốc phòng Armenia đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nêu rõ các máy bay chiến đấu Su-30 sẽ tham gia bảo vệ không phận của nước này. “Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Armenia sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận trên bầu trời khu vực tỉnh Gegharkunik. Lực lượng phòng không cũng đang tiến hành theo dõi các mục tiêu ở, nâng cao phòng thủ ở Karabakh” – Voenny Obozrevatel Telegram đưa tin. 4 ngày qua, các hệ thống phòng không Armenia được xác nhận đã ngăn chặn, phá hủy 14 trực thăng của Baku và hiện tại Azerbaijan đã tạm dừng việc sử dụng máy bay chiến đấu để thực hiện các cuộc tấn công. Tuy nhiên, do lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ tung vào chiến trường các tiêm kích F-16, Armenia được cho là buộc phải thực hiện các biện phạm bảo vệ không phận bằng máy bay Su-30SM mua từ Nga. Theo một số báo cáo, có ít nhất 2 máy bay chiến đấu Su-30SM đang làm nhiệm vụ bảo vệ không phận Armenia, khả năng của chúng được đánh giá có phần vượt trội hơn đáng kể so với F-16 Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này mang lại nhiều cơ hội hơn cho Armenia trong việc kiểm soát các cuộc không kích của đối phương. Không quân Armenia sở hữu khoảng 64 máy bay các loại, gồm 4 tiêm kích đa năng Su-30SM do Nga sản xuất, 13 cường kích Su-25, 15 trực thăng tấn công Mi-24, Mi-35, 12 trực thăng vận tải đa năng Mi-8, Mi-17 và Mi-171, cùng một số máy bay vận tải khác. Su-30SM Armenia sở hữu ra đời sau máy bay chiến đấu MiG-29 của Azerbaijan khoảng 30 năm và là phiên bản cải tiến sâu của Su-30. Su-30SM được trang bị những cảm biến, cũng như hệ thống tác chiến điện tử, vật liệu composite và công nghệ vũ khí mới nhất của Nga hiện nay. Video Cập Nhật Chiến sự Armenia - Azerbaijan: Bị Azerbaijan tiêu diệt tăng thiết giáp, Armenia "phản pháo" - Nguồn: Vietnamnet

