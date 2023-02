Trước thềm tổng công kích, 300.000 quân Nga đang ở đâu?

Tờ Independent của Anh ngày 9/2 đưa tin, Quân đội Nga có thể sẽ mở một đợt tổng tấn công mới trong vòng 10 ngày nữa. Budanov, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, theo nguồn tin tình báo “rất đáng tin cậy”, Quân đội Nga sẽ sớm phát động một cuộc tổng tấn công toàn diện. Còn tờ thời báo Financial Times của Anh, dẫn nguồn tin riêng từ tình báo Anh đưa tin, Quân đội Nga đã tập hợp hơn 300.000 quân tấn công, mặc dù toàn bộ chiến trường Nga-Ukraine đang đọ súng, nhưng lực lượng chủ lực của Quân đội Nga đều ẩn nấp trong khu vực phía sau, sẵn sàng cơ động ra tuyến trước.Lực lượng chủ lực của Quân đội Nga đã áp dụng các biện pháp “ẩn nấp” và hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, ngay cả vệ tinh của Mỹ cũng không thể xác định được khu vực Quân đội Nga tập trung đông nhất. Vì vậy, không thể phán đoán hướng tấn công chính của Quân đội Nga là hướng Donetsk, Lugansk hay hướng Zaporozhye. Quân đội Nga có thể đã tính toán thời điểm vệ tinh do thám của Mỹ bay qua đỉnh, đồng thời đã ngụy trang kỹ lưỡng nhân sự và trang thiết bị, khi chia thành từng phân đội nhỏ, rồi giấu trong các khe núi trong rừng. Còn các đơn vị binh chủng kỹ thuật chiến đấu và bảo đảm, được chia thành nhiều đơn vị, hành quân theo từng giai đoạn và bí mật tập kết về phía khu vực mục tiêu. Trên khu vực chiến trường, quân Nga thường chọn những đoạn đường có địa hình phức tạp, nhiều chỗ khuất, đi vòng tránh các vùng đồng bằng, bãi đất trống. Đặc biệt là trong khu đóng quân, họ chia nhỏ, phân tán và không thành quy luật, để nghi binh và che mắt các phương tiện trinh sát của Mỹ. Chiến đấu trong điều kiện thông tin hóa, toàn bộ chiến trường ngày càng trở nên minh bạch, và bất kỳ manh mối nào bị đối thủ tìm thấy, đều có thể bị giáng một đòn chí mạng. Do đó, cần phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc giữ bí mật tuyết đối, để che giấu tung tích và ý định thực sự; nhằm tung đòn quyết định bất ngờ. Giờ đây, thời gian để Quân đội Nga phát động tổng tấn công không còn nhiều nữa, bởi vì đến tháng 4, thời tiết Ukraine sẽ bước vào mùa xuân; lúc này tuyết tan, mặt đất trở lên lầy lội, toàn bộ chiến trường toàn là “ruộng bùn”, khó có thể phát động chiến dịch tiến công quy mô lớn bằng phương tiện cơ giới. Do đó, thời hạn tấn công của Nga chỉ còn là 2 tháng, đó là tháng 2 (hiện đã trôi qua 1/3) và tháng 3. Trong 2 tháng này, quân Nga cần mở cuộc tiến công mãnh liệt; đồng thời phải đạt kết quả quyết định. Tờ "Financial Times" của Anh đưa tin, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, Quân đội Nga có hai hướng tổng công kích. Hướng tấn công chủ yếu đầu tiên là Quân đội Nga sẽ mở cuộc tấn công trọng điểm vào hướng Kreminna-Svatove thuộc tỉnh Luhansk, miền Đông Ukraine. Hiện Quân đội Ukraine đã tập hợp 51 lữ đoàn dã chiến và lữ đoàn phòng thủ nội địa ở vùng Donbass, hầu hết được tập hợp gần các thành phố song sinh “Slavyansk-Kramatorsk” và Bakhmut. Quân đội Nga sẽ hình thành thế bao vây phía bắc Donbass, tấn công tiêu diệt chủ lực Quân đội Ukraine, đánh chiếm thành phố song sinh “Slavyansk-Kramatorsk”. Giờ đây, Quân đội Nga đã áp sát Bakhmut để hình thành thế bao vây. Đồng thời, trận chiến phòng thủ của Nga ở khu vực Kreminna đã dần biến thành một cuộc phản công và dường như có ý định tái tiến công khu vực Lyman, khu vực đã bị quân Ukraine tái chiếm vào tháng 10. Ở mặt trận phía nam, Quân đội Nga sẽ mở cuộc tấn công từ Zaporozhye, Quân đội Nga sẽ áp sát thủ phủ của tỉnh Zaporozhye, đánh bật quân Ukraine về bờ tây sông Dnep với ưu thế vượt trội; đồng thời uy hiếp khu vực Donbass từ phía nam. Hiện nay Quân đội Ukraine bị dàn trải ra toàn mặt trận và bị giam chân tại các mặt trận Bakhmut, Seversk, Lyman, Kreminna và Kupyansk; ngoài ra, Quân đội Ukraine ở phía bắc phải đề phòng Quân đội Nga trên hướng Belarus. Do đó, rất khó huy động quân chính quy để hỗ trợ chiến trường Zaporozhye. Nếu Quân đội Nga mở cuộc tiến công lên phía bắc Zaporozhye, có thể uy hiếp đường tiếp tế của Quân đội Ukraine ở Donbass về phía tây, đồng thời tạo thành thế gọng kìm với Quân đội Ukraine ở phía bắc. Zaporozhye chủ yếu là đồng bằng và thời kỳ mùa xuân khô hạn, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quân cơ động đi qua. Quân đội Nga đang “tạo điểm nóng” trên mọi mặt trận và buộc Quân đội Ukraine phải huy động lực lượng dự bị. Nếu Quân đội Ukraine vắt kiệt sức chạy tới chạy lui để chữa cháy, chắc chắn sẽ lộ rõ những điểm yếu, mà quân Nga có thể tận dụng. Để đối phó tình hình, Quân đội Ukraine cũng đang chuẩn bị cho một cuộc phản công, khi tổ chức lại 22 lữ đoàn ở hậu phương và huấn luyện lại 7 lữ đoàn chiến đấu vừa rút khỏi tiền tuyến. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị thành lập Quân đoàn cơ giới 9 và 10, có thể cuối tháng 3 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ; chủ yếu làm nhiệm vụ phản công. Về chiến lược trước mắt, Quân đội Ukraine sẽ phải chặn được Quân đội Nga trên vùng cao nguyên phía tây Bakhmut; đồng thời kiểm soát đường cao tốc M03. Nếu nhìn vào địa hình khu vực Donbass, sẽ thấy các thành phố Izyum, Lyman, Severodonetsk, Lisichansk và Slavyansk là những khu vực đồi núi với nhiều cao nguyên. Quân đội Ukraine có thể tận dụng các vùng cao nguyên và sông ngòi khác nhau, để thiết lập các tuyến phòng thủ nhiều lớp, nhằm ngăn chặn và cầm chân quân Nga từng lớp một. Đồng thời tiến hành các trận đánh phục kích, tập kích dọc đường tiến quân của quân Nga. Nhưng nếu Ukraine để quân Nga tiến qua được Slavyansk, đây là khu vực nông nghiệp ở miền trung Ukraine, tất cả đều là đồng bằng rộng lớn, tình hình sẽ rất nguy ngập. Bởi vậy, chỉ cần Quân đội Nga tiến qua Slavyansk, Quân đội Ukraine phía trước sẽ không có có thể dựa vào địa hình để phòng ngự. Do vậy cuộc tổng tiến công lần này của Quân đội Nga sẽ là một trận then chốt; nếu thắng lợi, Quân đội Nga sẽ có thể đánh chiếm Slavyansk; còn nếu thất bại, sẽ là một tổn thất quá lớn. Lúc này Quân đội Ukraine sẽ ngay lập tức phản công và mở cuộc phản công nhanh về hướng biển Azov.

