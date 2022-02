Những chiến tích huyền thoại của Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7

Ngày 23/11/1965, tại vùng núi Mây Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7 được thành lập. Sư đoàn Bộ binh 5 đã lập nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở giai đoạn quyết liệt nhất, góp phần vào Chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong suốt lịch sử của mình, Sư đoàn 5 đã tham gia đánh gần 1.000 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 94.812 tên địch (trong đó có 4.992 tên sĩ quan cấp úy và cấp tá). Bắt 23.611 tên (trong đó có 1 đại tá, 10 trung tá). Đánh tiêu diệt 3 chiến đoàn, 2 trung đoàn, 21 tiểu đoàn (trong đó 7 tiểu đoàn Mỹ, 1 tiểu đoàn Thái Lan, 6 tiểu đoàn ngụy Lon Non; 7 chi đoàn xe bọc thép, 3 giang đoàn, 109 đại đội (Mỹ: 21, Úc: 2, Lon Non: 17) và 21 trận địa pháo. Diệt và bức rút, bức hàng 174 đồn bốt (1 tiểu khu, 47 chi khu, yếu khu, phân khu). Đánh quỵ và đánh thiệt hại nặng 6 sư đoàn: các sư đoàn 5, 7, 9, 18, 22 ngụy và sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới Mỹ”; 4 lữ đoàn: lữ đoàn dù số 1 ngụy và các lữ đoàn 1, 3, 16 Lon Non; 9 chiến đoàn, trung đoàn, liên đoàn; 38 tiểu đoàn (có 4 tiểu đoàn Mỹ); 14 chi đoàn xe bọc thép. Thu 32.017 súng các loại (có 477 khẩu pháo từ 57-175 ly); 450 xe quân sự, 18 tàu thuyền, 917 máy thông tin, hàng trăm ngàn tấn đạn; bắn cháy và phá hủy 1.076 xe quân sự (có 427 xe tăng, xe bọc thép); bắn chìm, bắn cháy 56 tàu, xuồng chiến đấu; bắn cháy và phá hủy 494 kho xăng dầu, lương thực thực phẩm, 446 khẩu pháo các loại. Giải phóng 1 thị xã và tỉnh lỵ Long An; 6 chi khu quân sự (Lộc Ninh, Tuyên Nhơn, Thủ Thừa, Bến Lức, Bến Tranh, Tân Hiệp); 6 thị xã, thị trấn và 4 tỉnh đông bắc Campuchia; hơn 1 triệu dân được giải phóng. Riêng trong cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân (1968). Trong đợt I (từ 31/01 đến 15/3/1968): Sư đoàn 5 đã diệt hàng nghìn tên địch, bắn cháy 119 xe quân sự, 5 máy bay, 2 kho đạn và nhiều trang bị vật chất khác. Đợt II cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 (từ 05/5 đến 23/5/1968): đánh 9 trận (2 trận cấp trung đoàn, 5 trận cấp tiểu đoàn); diệt hàng trăm tên địch, bắn cháy 2 máy bay, 31 xe tăng, xe thiết giáp, 60 xe cơ giới, 4 nhà lính; phá hủy 191 xe quân sự, 5 khẩu cối 106,7mm. Đánh bại cuộc càn quét của quân Mỹ ở bắc Trảng Bàng. Trong đợt III (từ 17/8 đến 23/9/1968): đánh 19 trận cấp trung đoàn, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, tiêu diệt và đánh thiệt hại 6 tiểu đoàn địch, bắn cháy 590 xe cơ giới các loại, phá hủy 24 khẩu pháo 105mm và cối 106,7mm, bắt 5 tù binh, thu 163 súng các loại và nhiều trang bị chiến tranh. Sư đoàn được tặng cờ thưởng luân lưu “Quyết chiến quyết thắng” và Huân chương Quân công Giải phóng hạng Nhì. Các Trung đoàn 5, 33, 174, 88, Tiểu đoàn 22 ĐKZ, Tiểu đoàn 31 Quân y và Trung đoàn 4 hoạt động độc lập được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Riêng trong giai đoạn chiến đấu trên chiến trường Campuchia (1970-1971). Sư đoàn tham gia chiến đấu 288 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch. Phá hủy 312 xe quân sự (trong đó có 194 xe bọc thép), bắn rơi 5 máy bay, thu hơn 600 tấn vũ khí, trang bị và lương thực thực phẩm. Phối hợp cùng lực lượng vũ trang bạn giải phóng 3 thị xã lớn (Kratie, Mondonkiri, Stungtreng), giải phóng hàng vạn dân của 6 tỉnh đông bắc Campuchia. Riêng trong chiến dịch Nguyễn Huệ và chiến dịch Hồ Chí Minh (1972-1975). Sư đoàn 5 thực hiện vây lấn và tiến công tiêu diệt toàn bộ chiến đoàn 9, trung đoàn 1 thiết giáp ngụy, tiểu đoàn 74 biên phòng. Cũng trong chiến dịch Sư đoàn 5 diệt hàng trăm tên địch, bắt sống 1.786 tù binh, trong đó có 3 cố vấn Mỹ cùng chiến đoàn trưởng, chiến đoàn 9 Ngụy; thu 150 xe quân sự, 16 khẩu pháo 105mm. Tiêu diệt tiểu đoàn dù 6, lữ dù 1 ngụy Sài Gòn tại núi Gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Nguyễn Huệ. Cắt đứt quốc lộ 4 không cho địch từ Sài Gòn rút chạy về miền Tây và địch từ miền Tây không thể chi viện cho Sài Gòn. Loại khỏi vòng chiến đấu 2.006 tên địch, bắt sống 6.922 tên (trong đó có 8 sĩ quan cấp tá, 58 sĩ quan cấp úy). Bắn cháy 27 xe quân sự, bắn rơi 9 máy bay, phá hủy 1 kho xăng, thu 21.652 súng pháo các loại, 150 xe quân sự, 18 tàu chiến, 290 máy thông tin. Tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 1 trung đoàn, 5 tiểu đoàn, 3 đại đội, 2 giang đoàn, 1 phân khu, 1 chi khu. Đánh thiệt hại nặng 1 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 4 đại đội, 1 chi đoàn. Làm tan rã 1 sư đoàn, 2 trung đoàn, 5 tiểu đoàn, 7 đại đội, 2 giang đoàn, bức rút 47 đồn bốt. Giải phóng thị xã Tân An, 2 thị trấn, toàn bộ các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Tuyên Nhơn, Mộc Hóa (Long An), Tân Hiệp (Mỹ Tho). Với những thành tích vẻ vang, Sư đoàn Bộ binh 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn Sư đoàn có 24 tập thể, 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nguồn ảnh: TL.

