Hiện tại, có một số lượng nhỏ các chiến binh đến từ Afghanistan hoạt động trong các đơn vị lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở chiến trường Donbass. Điều này đã được chính người sáng lập Wagner PMC, ông Evgeny Prigozhin, trả lời từ trang web tin tức Semafor ở New York. Theo ông Prigozhin, có rất ít chiến binh gốc Afghanistan trong hàng ngũ Wagner, nhưng họ vẫn tồn tại. Người sáng lập công ty tư nhân Wagner PMC lưu ý rằng, các chiến binh người Afghanistan biết cách sử dụng lựu pháo M-777 và tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất. Bây giờ một đơn vị pháo binh của Wagner PMC đang hoạt động ở Bakhmut, đơn vị này đã được huấn luyện để sử dụng pháo M-777 của Mỹ và các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Còn nguồn vũ khí thì chúng tôi mua lại từ các đơn vị Ukraine hoặc là chiến lợi phẩm; ông Prigozhin cho biết thêm. Trước đó, truyền thông phương Tây đã nhiều lần viết về sự tham gia của những người nhập cư từ Afghanistan vào cuộc chiến ở Ukraine, trong quân đội của cả hai bên trong cuộc xung đột. Trong những năm quân đội Mỹ hiện diện ở Afghanistan, hàng chục nghìn quân nhân Afghanistan, đã được huấn luyện bởi các cố vấn của Quân đội Mỹ. Sau khi chế độ thân Mỹ ở Afghanistan bị lật đổ, nhiều người trong số họ buộc phải rời khỏi Afghanistan, và giờ đây họ kiếm được “việc làm”, nhờ những gì họ biết do người Mỹ huấn luyện. Lưu ý những lực lượng đặc biệt của Quân đội quốc gia Afghanistan (đã bị tan rã), là đối tượng bị Taliban truy lùng. Về vũ khí Mỹ, như ông Prigozhin đã cho biết, nó thường rơi vào tay binh lính Nga như những chiến lợi phẩm, kể cả khi chiếm giữ các vị trí và chiếm giữ các kho hàng cũng như quân Ukraine bỏ lại. Ông Prigozhin cũng cho biết thêm, lực lượng chiến binh từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục gia nhập hàng ngũ của Wagner PMC. Ở một tầm nhìn lớn hơn, sự thu hút của Wagner PMC chính là do sự khác biệt của nó với các tổ chức lính đánh thuê trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với các hãng thông tấn RT, RIA Novosti và FAN, Chủ tịch công ty Wagner PMC, Prigozhin đã nói về các chiến binh nước ngoài của ông, khi ông gọi tổ chức của mình là "đội quân của một mô hình mới". Theo ông, đây là một trong những yếu tố thu hút người nước ngoài vào hàng ngũ PMC Nga. Cũng có nhiều người trong số họ tham gia Wagner vì lý do “ý thức hệ”, khi không đồng tình với chính sách của Mỹ và NATO. Trong số họ có đủ người nhập cư từ các quốc gia là thành viên của khối quân sự NATO. Một lý do khác thu hút những chiến binh từ nước ngoài, muốn trở thành lính đánh thuê của Wagner PMC, là mong muốn được thử sức và thể hiện bản thân trong tình huống thực chiến, bộc lộ khả năng “thích cảm giác mạnh” của họ. Tuy nhiên nhiều người gia nhập Wagner PMC vì lý do kinh tế và chính trị; ví dụ các cựu quân nhân đặc biệt của Quân đội quốc gia Afghanistan (chế độ cũ), được cố vấn Mỹ và NATO đào tạo; họ và gia đình của họ, là đối tượng săn lùng của Taliban. Gia nhập Wagner PMC, đồng nghĩa họ và gia đình có tấm vé hộ chiếu định cư lâu dài tại Nga. Ông Prigozhin trong một cuộc trò chuyện với các nhà báo, cũng chú ý báo chí không tiết lộ tên cụ thể của các chiến binh. Có một lý do chính đáng cho điều này, bởi vì ở quê hương của họ, nhiều chiến binh Wagner nước ngoài phải đối mặt với việc truy tố hình sự, nếu thông tin về họ bị rò rỉ. Trước đó, Prigozhin đã nói về đơn vị có mật danh “Nidhogg”, một phần của Wagner PMC, bao gồm các công dân Na Uy. Theo doanh nhân này, công ty sử dụng 67 người có quốc tịch Na Uy trong lực lượng của ông. Dù chỉ là công ty quân sự tư nhân, Wagner PMC hiện đóng vai trò là lực lượng tác chiến chính của liên quân Nga ở miền Đông Ukraine và giúp Moskva giành được nhiều chiến thắng quan trọng. Thậm chí Wagner được coi là hy vọng khả quan nhất của Nga ở thời điểm hiện tại, giúp Moskva tin vào một chiến thắng ở chiến trường miền Đông Ukraine. Theo tờ Washington Post, kể từ mùa hè năm 2022 cho đến nay, Wagner PMC theo từng giai đoạn đã triển khai hơn 50.000 lính đánh thuê đến tham chiến ở chiến trường Donbass. Ngay cả ông Prigozhin, Chủ tịch công ty cũng trực tiếp ra chiến trường và luôn xuất hiện ở những mặt trận nóng nhất. Wagner PMC được tỷ phú người Nga Yevgeniy Prigozhin thành lập năm 2014. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Wagner PMC được thực hiện ở Crimea khi lính đánh thuê Wagner giúp lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát bán đảo. Sau đó, Wagner tiếp tục hỗ trợ lực lượng ly khai thân Nga tại vùng Donbass. Vai trò của lực lượng Wagner tại Bakhmut có ý nghĩa quan trọng đối với chiến dịch quân sự của Nga hiện nay. Sự hiện diện của các chiến binh Wagner là nguồn bổ sung kịp thời, để quân Nga tiếp tục cuộc tiến công không chỉ ở Bakhmut, mà còn các mặt trận khác tại Donbass.

