Cô giáo hot girl Âu Hà My báo tin về đám cưới thứ 2

Mới đây, cô giáo hot girl Âu Hà My tiếp tục gây xôn xao khi đăng ảnh mặc váy cưới, úp mở về chuyện đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Dù không công khai danh tính nửa kia nhưng chỉ cần nhìn những bức ảnh được "show" trên mạng xã hội, ai cũng nhận ra cô giáo hot girl đang trải qua quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, trong một cuộc trò chuyện cùng bạn bè, Âu Hà My tiết lộ do khá hợp tính nhau, cô và ông xã "tăng cân vèo vèo". Nói về cuộc sống hiện tại, trong một tâm sự trên Facebook có hơn 500 nghìn người theo dõi, cô giáo hot girl trải lòng: “Sinh nhật năm nay cô giáo tròn 30, một sinh nhật đặc biệt nhất, ấm áp nhất và cũng trọn vẹn nhất kể từ ngày gia đình thiếu vắng bóng dáng một thành viên... Bước sang tuổi 30 rồi, mong cô giáo thật thành công trên hành trình mới, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với nghề, sống một cuộc đời ý nghĩa, giản đơn và hạnh phúc bên gia đình nhỏ”. Âu Hà My viết. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Khoảng thời gian bên nhau, Trọng Hưng và Hà My liên tục khoe cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhưng tháng 10/2020, cô giáo hot girl bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình, bạc bẽo. Mẹ vợ và vợ ốm nằm viện, anh không được một lời hỏi thăm,... Phía Trọng Hưng cũng đứng ra tố vợ cũ là người sống không biết điều với gia đình chồng, cả 2 đã rạn nứt tình cảm khi kết hôn được vài tháng. Cuộc chia tay của Hà My và Trọng Hưng sau đó liên tục chiếm sóng mạng xã hội khi đôi bên liên tục có màn đấu tố qua lại, bóc phốt không thương tiếc. Hà My cũng từng nổi đình đám với chuyện tình dang dở với con trai diễn viên nổi tiếng Việt Nam.

