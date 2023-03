Lính đánh thuê Wagner có nguy cơ bị “hở sườn“

Những bức ảnh và video do lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga công bố cho thấy, họ gần như đã tiến đến trung tâm thành phố Bakhmut. Theo các nhà phân tích, Quân đội Nga đã tràn ngập khoảng 40% đến 45% khu vực đô thị của Bakhmut. Nhưng rất có thể, đây sẽ là “cực hạn” của lính đánh thuê Wagner tại mặt trận Bakhmut, sau khi Quân đội Ukraine hoàn thành việc luân chuyển và điều động thêm xe bọc thép và pháo binh tăng viện cho thành phố này. Hiện quân Wagner tại Bakhmut đang kêu thiếu vũ khí hạng nặng, đạn dược và sự phối hợp giúp đỡ của Quân đội Nga; việc này rất có thể sẽ buộc lực lượng Wagner phải rút lui, để tránh bị Quân đội Ukraine phản công và bao vây ngược. Ông Yevgeny Prigogine, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner, đã tuyên bố trong một đoạn video do ông ta công bố rằng, ông đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu về tình hình tồi tệ, mà lực lượng lính đánh thuê Wagner đang phải đối mặt ở Bakhmut. Ông Prigogine cũng cho biết, nếu Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đủ đạn cho lực lượng Wagner và hỗ trợ bảo vệ hai bên sườn của họ, thì lính đánh thuê Wagner sẽ buộc phải rút lui để tránh bị bao vây; thậm chí có thể dẫn đến một cuộc rút lui lớn trên toàn mặt trận, đe dọa đến thắng bại của toàn bộ mặt trận Bakhmut, thậm chí là sự ổn định của toàn chiến trường. Các phương tiện truyền thông Anh trích dẫn ước tính của các cơ quan tình báo phương Tây cho biết, trong những tháng tiêu hao dữ dội, lính đánh thuê Wagner đã bị loại khỏi vòng chiến đấu từ 20.000 đến 30.000 người, trong đó một phần ba có lẽ đã thiệt mạng. Vì không thể bù đắp tổn thất về quân số, lực lượng Wagner hiện tại buộc phải đưa những "nhạc công" ưu tú vào chiến đấu ở tuyến đầu, một khi những “tinh huyết” này cạn kiệt, khả năng chiến đấu của quân Wagner sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) cũng có quan điểm tương tự, cho rằng Quân đội Ukraine đang sử dụng binh lính tinh nhuệ và vũ khí tối tân để chống lại lính đánh thuê Wagner tại Bakhmut và những đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã bị lính đánh thuê của Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Phải khẳng định rằng, lực lượng dự bị của lính đánh thuê Wagner có hạn; một khi gặp tổn thất quá nặng, đồng nghĩa với các đơn vị Wagner sẽ mất sức chiến đấu và không còn là lực lượng tiến công “mũi nhọn” vào “cối xay thịt” Bakhmut. Nếu thiếu quân Wagner, chưa chắc quân đội Nga có thể tràn ngập Bakhmut. Với lực lượng hiện tại, nếu Wagner bị quân Ukraine phản công đánh bại hoặc bao vây, Quân đội Nga sẽ mất đi lực lượng xung kích quan trọng trong các chiến dịch có tầm chiến lược hơn tại chiến trường Ukraine trong tương lai. Hiện nay những đơn vị tinh nhuệ nhất của lính đánh thuê Wagner đã được tung vào cuộc chiến, quân Wagner tựa hồ đã dốc hết sức chiến đấu; nhưng ở phía Quân đội Nga, họ vẫn duy trì “nhịp điệu bình thường”. Nếu Quân đội Nga quyết chiến đột phá Bakhmut, rất có thể Quân đội Ukraine không còn cơ hội chống cự. Không chỉ ở mặt trận Bakhmut, mà ở nhiều khu vực, Quân đội Nga không còn duy trì thế tấn công ồ ạt; thậm chí điều gây ngạc nhiên là hiện tại, không có hoạt động chiến đấu quy mô lớn nào của Quân đội Nga ở Bakhmut, để hỗ trợ và hợp tác với lính đánh thuê Wagner. Do vậy lực lượng lính đánh thuê Wagner hiện đang phải đối mặt với tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi bị tấn công từ cả hai phía; bên cạnh đó, mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng Nga không ngừng mở rộng, cùng với việc thiếu đạn, còn có sự thiếu hợp tác. Quân đội Nga đang “ngồi xem” lính đánh thuê Wagner chiến đấu với quân Ukraine. Đương nhiên việc này khả năng không phải cố ý, có thể là do việc Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner phối hợp chiến đấu chưa thực sự ăn khớp. Trong quá trình lực lượng lính đánh thuê Wagner đột phá vào Bakhmut, nếu quân đội Nga không thể che chở hai bên sườn của quân Wagner, lực lượng này chắc chắn sẽ bị “hở sườn” và quân Wagner thực sự cũng không còn lực lượng bảo vệ bên sườn; đó là mối đe dọa lớn với quân Wagner. Về phần lãnh đạo cấp cao của Quân đội Nga đang suy nghĩ điều gì thì chúng ta rất khó đoán; nhưng điều chắc chắn là mối quan hệ giữa lãnh đạo quân đội cấp cao của Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đứng đầu, với lực lượng lính đánh thuê Wagner cũng không được thân thiện; thậm chí không có tiếng nói chung. Ngày 9/3, ông Prigozhin, chủ tịch công ty Wagner cho biết, đường dây nóng giữa các đơn vị của tập đoàn với cơ quan quốc phòng Nga bị cắt sau những tranh cãi về đạn dược. "Họ ngắt tất cả đường dây nóng giữa chính phủ với văn phòng và đơn vị Wagner, cũng như chặn mọi tài liệu tôi gửi đến các cơ quan chịu trách nhiệm ra quyết định”. Càng đáng sợ hơn chính là đã có người bắt đầu suy đoán là lãnh đạo Quân đội Nga có mưu đồ riêng, đó là tương lai của các lực lượng lính đánh thuê của Nga trên chiến trường Ukraine sẽ ra sao sau khi cuộc xung đột kết thúc. Pháo binh của Quân đội Nga đang nã đạn vào các vị trí nghi ngờ là trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut ngày 10/3.

Những bức ảnh và video do lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga công bố cho thấy, họ gần như đã tiến đến trung tâm thành phố Bakhmut. Theo các nhà phân tích, Quân đội Nga đã tràn ngập khoảng 40% đến 45% khu vực đô thị của Bakhmut. Nhưng rất có thể, đây sẽ là “cực hạn” của lính đánh thuê Wagner tại mặt trận Bakhmut, sau khi Quân đội Ukraine hoàn thành việc luân chuyển và điều động thêm xe bọc thép và pháo binh tăng viện cho thành phố này. Hiện quân Wagner tại Bakhmut đang kêu thiếu vũ khí hạng nặng, đạn dược và sự phối hợp giúp đỡ của Quân đội Nga; việc này rất có thể sẽ buộc lực lượng Wagner phải rút lui, để tránh bị Quân đội Ukraine phản công và bao vây ngược. Ông Yevgeny Prigogine, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner, đã tuyên bố trong một đoạn video do ông ta công bố rằng, ông đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu về tình hình tồi tệ, mà lực lượng lính đánh thuê Wagner đang phải đối mặt ở Bakhmut. Ông Prigogine cũng cho biết, nếu Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đủ đạn cho lực lượng Wagner và hỗ trợ bảo vệ hai bên sườn của họ, thì lính đánh thuê Wagner sẽ buộc phải rút lui để tránh bị bao vây; thậm chí có thể dẫn đến một cuộc rút lui lớn trên toàn mặt trận, đe dọa đến thắng bại của toàn bộ mặt trận Bakhmut, thậm chí là sự ổn định của toàn chiến trường. Các phương tiện truyền thông Anh trích dẫn ước tính của các cơ quan tình báo phương Tây cho biết, trong những tháng tiêu hao dữ dội, lính đánh thuê Wagner đã bị loại khỏi vòng chiến đấu từ 20.000 đến 30.000 người, trong đó một phần ba có lẽ đã thiệt mạng. Vì không thể bù đắp tổn thất về quân số, lực lượng Wagner hiện tại buộc phải đưa những "nhạc công" ưu tú vào chiến đấu ở tuyến đầu, một khi những “tinh huyết” này cạn kiệt, khả năng chiến đấu của quân Wagner sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) cũng có quan điểm tương tự, cho rằng Quân đội Ukraine đang sử dụng binh lính tinh nhuệ và vũ khí tối tân để chống lại lính đánh thuê Wagner tại Bakhmut và những đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã bị lính đánh thuê của Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Phải khẳng định rằng, lực lượng dự bị của lính đánh thuê Wagner có hạn; một khi gặp tổn thất quá nặng, đồng nghĩa với các đơn vị Wagner sẽ mất sức chiến đấu và không còn là lực lượng tiến công “mũi nhọn” vào “cối xay thịt” Bakhmut. Nếu thiếu quân Wagner, chưa chắc quân đội Nga có thể tràn ngập Bakhmut. Với lực lượng hiện tại, nếu Wagner bị quân Ukraine phản công đánh bại hoặc bao vây, Quân đội Nga sẽ mất đi lực lượng xung kích quan trọng trong các chiến dịch có tầm chiến lược hơn tại chiến trường Ukraine trong tương lai. Hiện nay những đơn vị tinh nhuệ nhất của lính đánh thuê Wagner đã được tung vào cuộc chiến, quân Wagner tựa hồ đã dốc hết sức chiến đấu; nhưng ở phía Quân đội Nga, họ vẫn duy trì “nhịp điệu bình thường”. Nếu Quân đội Nga quyết chiến đột phá Bakhmut, rất có thể Quân đội Ukraine không còn cơ hội chống cự. Không chỉ ở mặt trận Bakhmut, mà ở nhiều khu vực, Quân đội Nga không còn duy trì thế tấn công ồ ạt; thậm chí điều gây ngạc nhiên là hiện tại, không có hoạt động chiến đấu quy mô lớn nào của Quân đội Nga ở Bakhmut, để hỗ trợ và hợp tác với lính đánh thuê Wagner. Do vậy lực lượng lính đánh thuê Wagner hiện đang phải đối mặt với tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi bị tấn công từ cả hai phía; bên cạnh đó, mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng Nga không ngừng mở rộng, cùng với việc thiếu đạn, còn có sự thiếu hợp tác. Quân đội Nga đang “ngồi xem” lính đánh thuê Wagner chiến đấu với quân Ukraine. Đương nhiên việc này khả năng không phải cố ý, có thể là do việc Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner phối hợp chiến đấu chưa thực sự ăn khớp. Trong quá trình lực lượng lính đánh thuê Wagner đột phá vào Bakhmut, nếu quân đội Nga không thể che chở hai bên sườn của quân Wagner, lực lượng này chắc chắn sẽ bị “hở sườn” và quân Wagner thực sự cũng không còn lực lượng bảo vệ bên sườn; đó là mối đe dọa lớn với quân Wagner. Về phần lãnh đạo cấp cao của Quân đội Nga đang suy nghĩ điều gì thì chúng ta rất khó đoán; nhưng điều chắc chắn là mối quan hệ giữa lãnh đạo quân đội cấp cao của Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đứng đầu, với lực lượng lính đánh thuê Wagner cũng không được thân thiện; thậm chí không có tiếng nói chung. Ngày 9/3, ông Prigozhin, chủ tịch công ty Wagner cho biết, đường dây nóng giữa các đơn vị của tập đoàn với cơ quan quốc phòng Nga bị cắt sau những tranh cãi về đạn dược. "Họ ngắt tất cả đường dây nóng giữa chính phủ với văn phòng và đơn vị Wagner, cũng như chặn mọi tài liệu tôi gửi đến các cơ quan chịu trách nhiệm ra quyết định”. Càng đáng sợ hơn chính là đã có người bắt đầu suy đoán là lãnh đạo Quân đội Nga có mưu đồ riêng, đó là tương lai của các lực lượng lính đánh thuê của Nga trên chiến trường Ukraine sẽ ra sao sau khi cuộc xung đột kết thúc. Pháo binh của Quân đội Nga đang nã đạn vào các vị trí nghi ngờ là trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut ngày 10/3.