Mercedes-AMG C63 S E Performance "siêu lướt" rao bán lỗ cả tỷ đồng

Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Mercedes-AMG C63 S E Performance đời 2024 hiếm hoi đang được chào bán với giá 4,xxx tỷ đồng. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe chỉ mới lăn bánh khoảng 2.600 km. Mức giá xe Mercedes-AMG C63 S E Performance 2024 niêm yết hiện là 4,9 tỷ đồng, nếu đăng ký biển số tại Hà Nội, chi phí lăn bánh có thể lên tới 5,5 tỷ đồng. Người bán cho biết, chủ nhân tương lai của mẫu sedan hiệu suất cao này có thể tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng so với mua xe mới. Qua những hình ảnh được đăng tải, chiếc Mercedes-AMG C63 S E Performance 2024 siêu lướt này sở hữu ngoại thất màu đen bóng bẩy. Do quãng đường di chuyển chưa nhiều, tình trạng xe gần như mới, lớp sơn còn nguyên độ sáng bóng. Xe được trang bị bộ mâm AMG 20 inch, cùm phanh hiệu suất cao màu đỏ và gói ngoại thất AMG Carbon Package với các chi tiết như cánh gió thể thao AMG bằng carbon, gương chiếu hậu ốp sợi carbon. Mẫu sedan hiệu suất cao này có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.842 x 1.890 x 1.458 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.875 mm. So với các phiên bản C-Class thông thường, C63 S E Performance dài hơn 83 mm, rộng hơn 76mm ở phía trước và có trục cơ sở dài hơn 10mm. Khoang nội thất tiếp tục sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp với dây đai an toàn màu đỏ. Ghế ngồi kết hợp giữa da trơn và Alcantara, vẫn còn trong tình trạng tốt với phần da trơn vẫn căng và da lộn không bị bết hay mất độ phồng. Hệ thống giải trí của Mercedes-AMG C63 S E Performance không có nhiều khác biệt so với các phiên bản C-Class thông thường, vẫn sử dụng giao diện MBUX dành riêng cho dòng AMG. Xe được trang bị màn hình trung tâm đa phương tiện theo hướng dọc, màn hình hiển thị cụm đồng hồ, màn hình HUD tùy chọn, vô lăng AMG thể thao bọc Alcantara và sợi carbon, tích hợp phím bấm nhanh để điều chỉnh chế độ lái,... Dưới nắp ca-pô, Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm động cơ xăng 2.0L (476 mã lực) và mô-tơ điện (204 mã lực) đặt ở cầu sau, đi kèm hệ thống vi sai điện tử và bộ truyền động 2 cấp.Nhờ vậy, tổng công suất xe đạt 680 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Hiệu suất này có thể sánh ngang với nhiều siêu xe trên thị trường, như Lamborghini Huracan với công suất hơn 600 mã lực hay Lamborghini Aventador gần 700 mã lực. Ngoài ra, C 63 S E Performance còn thừa hưởng công nghệ từ xe đua F1 với hệ thống tăng áp điện và pin hiệu suất cao. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây. Mercedes-AMG C63 S E Performance là phiên bản hiệu suất cao thứ hai của dòng sedan hạng sang C-Class được nhập khẩu về Việt Nam vào năm 2024. Trước mẫu xe này, hãng Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu Mercedes-AMG C 43, nhưng khác biệt là xe lắp ráp. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG C63 S E Performance tại Việt Nam.

