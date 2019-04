Nhật khẳng định Trung Quốc không thể vớt được xác F-35

Theo đó Nhật Bản và Mỹ đều khẳng định, phía Trung Quốc hoặc Nga sẽ khó có cơ hội tiếp cận hay trục vớt được máy bay F-35A của Nhật vừa bị rơi hồi đầu tháng 4 vừa qua ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI. Theo đó, việc tìm kiếm dù đang được Nhật Bản và Mỹ tiến hành với cường độ cao, được sự hỗ trợ của cả người dân, ngư dân địa phương nhưng dường như vẫn chưa hề có bất cứ tiến triển nào. Nguồn ảnh: BI. Khi được phóng viên hỏi về việc liệu Trung Quốc có tìm kiếm được mảnh vỡ của chiếc F-35A trước Mỹ hay không, Thư ký Quốc phòng của nước này ông Patrick Shanahan đã khẳng định điều đó là không thể. Nguồn ảnh: BI. Chiếc F-35A - máy bay tàng hình thế hệ năm hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay đã rơi hôm 9/4 trong một cuộc huấn luyện bay biển ngoài khơi vùng biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: BI. Chiếc máy bay trong vụ tai nạn này thuộc về Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, phi công là người dày dặn kinh nghiệm bay biển. Nguồn ảnh: BI. Khu vực rơi của chiếc máy bay nằm ở vùng biển có độ sâu lên tới hơn 1.500 mét. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho việc tìm kiếm và trục vớt trở nên cực kỳ khó khăn nhưng cũng sẽ là lý do khiến Mỹ, Nhật Bản tin rằng Trung Quốc và Nga sẽ khó có khả năng và trình độ để trục vớt các mảnh vỡ của F-35 ở độ sâu này. Nguồn ảnh: BI. Truyền thông Nhật Bản cùng truyền thông Mỹ đang cực kỳ lo ngại về việc các quốc gia "thù địch" như Nga và Trung Quốc có thể tìm thấy chiếc F-35 trước Mỹ. Nếu điều này xảy ra, rất nhiều bí mật của chiếc F-35 sẽ rơi vào tay Moscow hay Bắc Kinh, khiến việc tìm cách khắc chế F-35 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: BI. Trong lịch sử, đây không phải là lần đầu tiên các quốc gia đối nghịch, thù địch chi bội tiền và công sức để trục vớt vũ khí đối phương. Năm 1968, chính lực lượng CIA của Mỹ đã chi tới hàng trăm triệu USD để cố trục vớt một tàu ngầm Liên Xô bị đắm trong khi Moscow trước đó đã bỏ cuộc do việc trục vớt quá khó khăn. Nguồn ảnh: BI. Chiếc F-35A của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản là chiếc F-35 thứ hai bị phá huỷ hoàn toàn kể từ khi loại máy bay này được đưa vào biên chế và là chiếc F-35 đầu tiên rơi bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35B cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ.

