Nhật Bản "sôi máu" vì F-16 Mỹ thả "nhầm" quả bom nặng 200kg ở Aomori

Người dân, chính quyền Nhật Bản đang tỏ ra phẫn nộ khi đây không phải lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ thả "nhầm" bom xuống lãnh thổ nước này khi bay huấn luyện. Nguồn ảnh: Pinterest. Sự việc xảy ra vào hôm 6/11 vừa rồi tại tỉnh Aomori. Theo truyền thông địa phương, tiêm kích F-16 của Mỹ khi bay huấn luyện đã "đánh rơi" một quả bom xuống gần căn cứ không quân Misawa, đông bắc Nhật Bản. Nguồn ảnh: Pinterest. Rất may, đây là một chuyến bay huấn luyện và loại bom được sử dụng là bom giả - không có khả năng phát nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ với Mỹ. Mặc dù chỉ là bom giả, nhưng nếu không may quả bom này rơi trúng nhà, phương tiện giao thông, hoặc các cơ sở quốc phòng gần căn cứ quân sự... chắc chắn sẽ có thương vong. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, một "quả tạ" đã được thả từ trên cao, rơi xuống không kiểm soát dù không có khả năng phát nổ nhưng vẫn tiềm ẩn những mối nguy cho mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngay lập tức, toàn bộ máy bay Mỹ ở căn cứ Không quân Misawa đã bị lệnh dừng bay để điều tra nguyên nhân. Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là sự cố của phi công nhưng cũng không loại trừ khả năng quả bom này hoặc giá gắn nó vào máy bay có vấn đề. Nguồn ảnh: Pinterest. Khu huấn luyện của Không quân Mỹ tại căn cứ Không quân Misawa rộng tới 7,6 triệu mét vuông và được Không quân Mỹ cũng như Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản sử dụng làm bãi tập ném bom. Nguồn ảnh: Pinterest. Quả bom được tìm thấy cách khu vực máy bay F-16 tiến hành cắt bom 5km. Rất may là nó rơi giữa cánh đồng và không có thiệt hại gì về người cũng như về vật chất. Nguồn ảnh: Pinterest. Sự việc khiến truyền thông Nhật Bản hết sức phẫn nộ vì đây không phải là lần đầu tiên các máy bay Mỹ thả nhầm bom ở ngoài khu huấn luyện. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được sơn màu nguỵ trang như... Su-57 của Nga.

Người dân, chính quyền Nhật Bản đang tỏ ra phẫn nộ khi đây không phải lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ thả "nhầm" bom xuống lãnh thổ nước này khi bay huấn luyện. Nguồn ảnh: Pinterest. Sự việc xảy ra vào hôm 6/11 vừa rồi tại tỉnh Aomori. Theo truyền thông địa phương, tiêm kích F-16 của Mỹ khi bay huấn luyện đã "đánh rơi" một quả bom xuống gần căn cứ không quân Misawa, đông bắc Nhật Bản. Nguồn ảnh: Pinterest. Rất may, đây là một chuyến bay huấn luyện và loại bom được sử dụng là bom giả - không có khả năng phát nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ với Mỹ. Mặc dù chỉ là bom giả, nhưng nếu không may quả bom này rơi trúng nhà, phương tiện giao thông, hoặc các cơ sở quốc phòng gần căn cứ quân sự... chắc chắn sẽ có thương vong. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, một "quả tạ" đã được thả từ trên cao, rơi xuống không kiểm soát dù không có khả năng phát nổ nhưng vẫn tiềm ẩn những mối nguy cho mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngay lập tức, toàn bộ máy bay Mỹ ở căn cứ Không quân Misawa đã bị lệnh dừng bay để điều tra nguyên nhân. Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là sự cố của phi công nhưng cũng không loại trừ khả năng quả bom này hoặc giá gắn nó vào máy bay có vấn đề. Nguồn ảnh: Pinterest. Khu huấn luyện của Không quân Mỹ tại căn cứ Không quân Misawa rộng tới 7,6 triệu mét vuông và được Không quân Mỹ cũng như Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản sử dụng làm bãi tập ném bom. Nguồn ảnh: Pinterest. Quả bom được tìm thấy cách khu vực máy bay F-16 tiến hành cắt bom 5km. Rất may là nó rơi giữa cánh đồng và không có thiệt hại gì về người cũng như về vật chất. Nguồn ảnh: Pinterest. Sự việc khiến truyền thông Nhật Bản hết sức phẫn nộ vì đây không phải là lần đầu tiên các máy bay Mỹ thả nhầm bom ở ngoài khu huấn luyện. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được sơn màu nguỵ trang như... Su-57 của Nga.