Mỹ giới thiệu F-16 với Việt Nam, truyền thông Nga cuống cuồng khuyên can

Trong triển lãm quốc phòng DSE vừa diễn ra tại Hà Nội tuần vừa rồi, tập đoàn Lockheed Martin đã mang tới đây mô hình của chiến đấu cơ F-16 block 70/72 khiến truyền thông trong và ngoài nước xôn xao, rộ tin đồn về việc Việt Nam có thể sẽ sở hữu loại chiến đấu cơ này trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù việc chúng ta tiếp cận được với chiến đấu cơ F-16 là điều khá khó khăn vì đây là một loại vũ khí sát thương khá nguy hiểm, tuy nhiên có thể khẳng định rằng, chúng ta hoàn toàn có thể mua và sở hữu loại chiến đấu cơ này trong tương lai nếu "vận động hành lang" tốt với Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông Nga phản ứng rất nhanh với vấn đề Việt Nam "có thể" quan tâm tới chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Với tư cách là một trong những quốc gia buôn bán vũ khí lớn bậc nhất thế giới, một số tờ báo Nga đã liệt kê ra nhiều lý do để "khuyên" Việt Nam không nên chuyển hệ trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những lý do lớn nhất được chỉ ra đó là phía Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại từ thời Liên Xô. Những kinh nghiệm quý báu này tới nay vẫn được chúng ta phát huy và vẫn phù hợp với những dòng chiến đấu cơ hiện đại từ Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp theo là vấn đề áp lực chính trị, việc mua và sử dụng các loại vũ khí sát thương của Mỹ là điều rất khó khăn, sẽ phải tuân theo một vài điều kiện "đi kèm" từ phía Mỹ thay vì chỉ "chồng tiền, nhận hàng" như khi "làm ăn" với Moscow. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là việc mua và sở hữu một loại chiến đấu cơ mới từ Mỹ sẽ buộc Việt Nam phải tốn thêm rất nhiều tiền để trang bị vũ khí cho loại chiến đấu cơ này do các loại tên lửa, bom thông minh hiện đang được chúng ta sử dụng trong biên chế chủ yếu là hàng Liên Xô và Nga, chắc chắn không tương thích với F-16. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù liệt kê ra khá nhiều bất lợi của Việt Nam trong việc sở hữu F-16 trong tương lai, tuy nhiên sự thật thì Việt Nam hoàn toàn có khả năng để trang bị loại chiến đấu cơ này trong biên chế của mình, vấn đề là chúng ta có muốn hay không. Nguồn ảnh: Pinterest. Đầu tiên là vấn đề về việc kinh nghiệm vận hành chiến đấu cơ, thực tế thì bản thân Không quân Nhân dân Việt Nam đã từng sở hữu rất nhiều chiến đấu cơ Mỹ mà ta thu được sau chiến tranh. Thậm chí, chúng ta còn có kinh nghiệm thực chiến với các loại chiến đấu cơ này và kinh nghiệm làm việc của ta với tiêm kích, máy bay phương Tây hoàn toàn có thể coi là vượt trội hơn so với cả... Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest. Về việc Mỹ có thể "cài" thêm các điều khoản ràng buộc khi chúng ta mua F-16 từ quốc gia này, chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn mua F-16 từ nhiều quốc gia khác trên thế giới do đây là một loại chiến đấu cơ cực kỳ phổ biến, hiện đang được nhiều nước rao bán để thay thế bằng các loại tiêm kích khác tối tân hơn nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là vấn đề vũ khí, một điều chắc chắn đó là vũ khí sẽ được bán kèm với tiêm kích, bất kể đó là tiêm kích mua mới hay mua cũ từ một nước thứ ba. Ngoài ra, Việt Nam cũng có quan hệ về mặt quốc phòng rất tốt với nhiều quốc gia đang sở hữu tiêm kích F-16 trên thế giới như Israel hay Hàn Quốc nên chúng ta hoàn toàn có thể... mua máy bay từ một nơi, mua vũ khí từ một nẻo. Nguồn ảnh: Pinterest. Vậy nên, có thể khẳng định rằng, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng sở hữu, vận hành loại tiêm kích này hoặc nhiều loại tiêm kích, máy bay khác của Mỹ nếu quyết tâm muốn bổ sung chúng vào biên chế của lực lượng không quân trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-16 trong biên chế của Không quân Mỹ.

