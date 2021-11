Nhân tố "đá cặp" cùng tên lửa Zircon của Nga đã xuất hiện

Nguồn tin cho biết, việc chuyển giao tàu Perm mang theo tên lửa Zircon cho Hải quân Nga để nhập biên chế sẽ được diễn ra vào năm 2025 theo dự kiến của Nga. "Trong số các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự Án 885M, tàu ngầm thứ năm Perm sẽ là tàu chính quy đầu tiên mang tên lửa Zircon với một số khác biệt về cấu trúc so với những tàu trước đó", nguồn tin trên cho hay. Tàu ngầm hạt nhân Perm là một tàu ngầm lớp Yasen-M thuộc Dự án 885M của Nga, Dự án 885M này đang được phát triển bởi Công ty Sevmash thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống Nhất của Nga. Tổng cộng có 6 tàu ngầm hạt nhân lớp này được xây dựng theo Dự Án 885M này, bao gồm cả 2 tàu Severodvinsk và Kazan, hiện đã nằm trong biên chế của Hải quân Nga. Trong đó, tàu Novosibirsk tiếp theo đang trong giai đoạn được thử nghiệm và bồi dưỡng thêm, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Còn Perm, tàu ngầm này là tàu ngầm thứ 5 nằm trong khuôn khổ Dự Án 885M này. Được xây dựng giống với các tàu ngầm còn lại của chương trình này, đều là các tàu ngầm mang tên lửa hành trình hạt nhân. Về Perm hay các tàu ngầm khác thuộc Dự Án 885M, các tàu này sở hữu chiều dài thân là 130m, với trọng tải choán nước được xây dựng lên tới hơn 13.000 tấn khi lặn và hơn 8.000 tấn khi nổi. Với việc được trang bị lò phản ứng OK-650KPM, các tàu ngầm này có thể đạt vận tốc tối đa khi lặn là 65km/h, khi nổi có thể đạt 37km/h. Sức bền của các tàu ngầm lớp Yasen-M này thì là tuyệt đối, chỉ giới hạn bởi lương thực và nước ngọt cho các thuỷ thủ đoàn hay bảo trì. Độ sâu an toàn được báo cáo của các tàu ngầm hạt nhân này được nhận định trong khoảng 450m, về độ sâu tối đa, theo các bài kiểm tra đến nay thì chưa từng vượt qua 580m khi lặn. Các tàu ngầm lớp Yasen-M được thiết kế nhỏ hơn và sẽ được tối ưu hơn về đòi hỏi số lượng thuỷ thủ đoàn và kĩ thuật viên, để vận hành tàu ngầm này chỉ cần 64 người thay vì 85 người của các tàu ngầm lớp Yasen trước đó. Ngoài ra, hệ thống định vị, cảm biến và các hệ thống điện tử hiện đại cũng được trang bị cho các tàu ngầm lớp Yasen-M này, đảm bảo cho các tàu ngầm vận hành tốt vũ khí hay giữ an toàn dưới lòng biển. Về vũ trang của các tàu ngầm lớp Yasen-M, mỗi tàu này đều được trang bị 8 thiết bị phóng VLS, 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533m tiêu chuẩn và các tên lửa đối không Igla-M mạnh mẽ. Các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M còn được đánh giá là tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất thế giới, được sự công nhận của rất nhiều quốc gia qua các tính năng và uy lực của nó. Riêng với tàu ngầm thứ 5 thuộc lớp Yasen-M này, sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đầy uy lực của Nga. Mang lại cho nó một sức mạnh tuyệt đối vượt trội. Tên lửa 3M22 Zircon (hiệu NATO: SS-N-33) là một siêu tên lửa chống hạm với vận tốc siêu vượt âm tầm rất xa của Nga, được ứng dụng động cơ scramjet mạnh mẽ. Loại tên lửa hành trình siêu vượt âm này của Nga được phát triển bới NPO Mashinostroyeniya, được sản xuất chính thức từ năm 2018 đến nay. Zircon sẽ mang kích thước tương đối lớn, chiều dài thân vào khoảng 8-10m với trọng lượng của đầu đạn nổ mạnh mẽ trang bị trên tên lửa này là 300-400kg. Tầm hoạt động của loại tên lửa siêu vượt âm này theo các báo cáo, được đánh giá là có thể vượt trên 1.000km, với tốc độ “kinh khủng” đạt tới Mach 9. Loại tên lửa này được thiết kế để có thể sử dụng rộng rãi, đa dạng các nền tảng quân dụng của Nga. Có thể trang bị tên lửa này trên các loại chiến hạm, tiêm kích hay tàu ngầm hạt nhân như Perm. Có thể nói, việc Perm mang theo siêu tên lửa Zircon của Nga sắp đi vào biên chế trong vài năm tới là một việc đáng lưu ý, sẽ tạo những mối e ngại cho đối phương, đặc biệt là các nước phương Tây. Nguồn ảnh: Topwar.ru.

Hình ảnh trong một lần thử nghiệm của Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon từ tàu ngầm lớp Yasen trước đây. Nguồn: RT.

