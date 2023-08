Trung tá Quân đội Anh Crawford: Xe tăng Challenger 2 “mất tích” ở Ukraine

Trung tá Quân đội Anh Stuart Crawford cho biết trong một bài báo trên tờ Daily Express: “Các tướng lĩnh của quân đội Ukraine “không biết gì” về vị trí của những chiếc xe tăng Challenger 2 được London chuyển giao cho Kiev, vốn rất được kỳ vọng trước đây”. Theo ông, hiện tại Challenger 2 không được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu. Trung tá Crawford cho rằng, số xe tăng Challenger 2 có thể đang được bảo dưỡng hoặc được giao cho các đơn vị chưa tham chiến. “Chưa có dấu hiệu nào của Challenger 2 được sử dụng trong chiến đấu. Tất nhiên, chúng có thể vẫn “bình an vô sự” cho đến nay, nhưng tôi nghi ngờ điều đó”; viên trung tá người Anh nói. Theo Crawford, Ukraine cũng có thể chưa sử dụng xe tăng Challenger 2, do yêu cầu cao đối với hoạt động của chúng. Ngoài ra, London không bao giờ có ý định chuyển thêm những chiếc Challenger 2 đến Kiev. Gần đây, truyền thông Anh đưa tin, nước này đã loại biên hơn 40 xe tăng Challenger 2, nhưng không có ý định viện trợ cho Ukraine. Trung tá Crawford đã nhắc đến lời của nhà báo người Anh Jonathan Beal, người đã phỏng vấn một số tướng lĩnh quân đội Ukraine, cho biết những chiếc Challenger của Anh viện trợ cho Ukraine vào đầu năm nay, không biết hiện đang ở đâu? Vào đầu năm 2023, London đã “rất sốt sắng” khi giao 14 chiếc xe tăng Challenger 2 cho Kiev. Số xe tăng này không đủ biên chế cho một lữ đoàn quân đội Ukraine. Giá trị thực sự của số xe tăng Challenger 2 mà Anh viện trợ cho Ukraine, nằm ở “tính biểu tượng” của món quà và sự khuyến khích các nước châu Âu khác sau đó làm điều tương tự. Trước đó theo một số thông tin, xe tăng Challenger-2 của Anh đã được tìm thấy ở trên hướng chiến trường Zaporozhye, nhưng chúng vẫn chưa chính thức tham chiến. Tuy nhiên, những vũ khí được ca ngợi sẽ “thay đổi cuộc chơi” như xe chiến đấu bộ binh Bradley hay xe tăng Leopard 2 đã “cháy tưng bừng”. Là đòn giáng mạnh vào hình ảnh vũ khí của Mỹ và Đức. Challenger 2 mặc dù bị quân đội Anh đang loại khỏi biên chế chiến đấu, nhưng Anh là một trong những cường quốc xuất khẩu vũ khí trên thế giới và London không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, về hình ảnh những chiếc xe tăng Challenger 2 của họ, bị hỏa lực Nga phá hủy ngay trong trận đầu ra quân; hoặc thậm chí bị bắt làm chiến lợi phẩm. Theo nhà phân tích quân sự độc lập Drago Bosnic (người Serbia), phía Anh hiện đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Kiev rằng, sẽ không có chiếc Challenger 2 nào do Anh cung cấp cho Ukraine, được sử dụng trong các “hoạt động mạo hiểm”, vì sợ rằng chúng sẽ bị quân đội Nga phá hủy hoặc thu giữ. Trong khi đó tờ Daily Mail của Anh thì cho biết, việc London viện trợ 14 chiếc xe tăng Challenger 2 cho Ukraine chỉ là việc làm “quảng bá hình ảnh”. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov từng ca ngợi, xe tăng Challenger 2 là "vũ khí tuyệt vời", nhưng vẫn chưa thấy nó tham chiến. Mặc dù đã có những đoạn video về đoàn tăng Challenger 2 trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia Anh mô tả, Challenger 2 nặng 75 tấn, đây cũng là loại xe tăng có trọng lượng nặng nhất và đắt nhất thế giới; có tính năng tiên tiến hơn nhiều so với xe tăng Nga. Theo quân đội Anh, Challenger 2 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng cơ động và hỏa lực trực tiếp với độ chính xác cao. Phiên bản Challenger 2 do công ty Vickers Defense Systems (nay là BAE Systems) phát triển và được giới thiệu lần đầu vào năm 1998. Các phiên bản đầu tiên là Challenger-1, được cho là xe tăng có tầm bắn xa nhất trong lịch sử. Trong cuộc xâm lược Iraq, xe tăng Challenger-1 của Anh đã tiêu diệt một xe tăng Iraq ở khoảng cách 5 km. Ở phiên bản cơ sở, xe tăng Challenger-2 được trang bị pháo Rheinmattal L30 cỡ 120 mm của Đức. Pháo có tầm bắn lên tới 4,5 km và có độ chính xác cao và có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có đạn xuyên giáp, sử dụng lõi đạn bằng uranium nghèo. Về vũ khí phụ, Challenger-2 được trang bị súng máy 7,62 mm L37A2, có tầm bắn tối đa lên tới 1,8 km và được sử dụng để tiêu diệt bộ binh và thiết bị hạng nhẹ. Súng máy này có thể được điều khiển từ bên trong xe tăng, vừa tăng thêm thêm hỏa lực, trong khi người vẫn được bảo vệ bên trong xe tăng. Nhưng điểm mạnh nhất của xe tăng Challenger 2 chính là lớp giáp Chobham/Dorchester; bao gồm nhiều lớp thép và hỗn hợp gốm, có khả năng bảo vệ xe trước những vũ khí hỏa lực nhỏ, đạn pháo và các thiết bị nổ tự chế. Bộ giáp cũng được thiết kế dạng module, để dễ dàng thay thế, sửa chữa tại chiến trường. Ngoài ra, Challenger-2 còn được trang bị thêm cả giáp phản ứng nổ (ERA), bao gồm lớp giáp dạng viên gạch trên nóc tháp pháo và diềm xích. Lớp giáp ERA đặc biệt hiệu quả khi chống lại các loại đầu đạn có thiết kế nổ lõm, như đầu đạn chống tăng; nhưng chúng bất lực trước các đầu đạn nổ nối tiếp như đầu đạn Tandem. Lớp giáp của Challenger-2 được tăng cường thêm sức mạnh nhờ thiết kế nghiêng, giúp làm giảm góc bám của các đầu đạn chống tăng. Tháp pháo của xe cũng được bọc thép dày hơn, với một lớp giáp composite và bổ sung giáp ERA. Bản thân người Anh cho rằng, giáp xe của họ là một trong những loại tiên tiến nhất trên thế giới. Challenger 2 không hổ danh là một vũ khí kỹ thuật số di động. Các nhà phát triển cho biết, Challenger-2 có hệ thống quản lý chiến đấu hiện đại, giúp kíp xe nắm rõ tình hình chiến trường, không chỉ bằng các khí tài trinh sát của xe, mà còn từ các phương tiện trinh sát khác như UAV, trinh sát mặt đất và các xe tăng bạn… thông qua hệ thống truyền tin tiên tiến. Xe tăng Challenger-2 được trang bị động cơ diesel tăng áp Perkins CV12 TCA, có khả năng sản sinh công suất lên tới 1.200 mã lực. Như người Anh đảm bảo, động cơ và hộp số tiết kiệm đến mức, Challenger 2 có thể đi được 550 km đường nhựa và 250 km đường đồi núi, mà không cần tiếp nhiên liệu. Challenger-2 được trang bị hệ thống treo khí nén, có thể điều chỉnh độ cao của hành trình và duy trì vị trí cân bằng trên địa hình gồ ghề. Challenger 2 cũng được trang bị hệ thống lái cho phép nó cơ động trong điều kiện đường hẹp. Tuy nhiên, cho đến nay, Challenger 2 mới được sử dụng trong điều kiện chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, nơi có địa hình là đồi núi và sa mạc cát. Ngay cả chính người Anh cũng không biết Challenger 2 sẽ hoạt động tốt như thế nào ở vùng đồng bằng rộng lớn và các khe núi đầm lầy của Ukraine. Giới phân tích cho rằng, Challenger 2 không có cơ hội trở thành “vua của sa mạc”, mà nhắm đến “vua của thảo nguyên”. Còn theo trang Bulgarian Military cho biết, xe tăng Challenger-2 đã lạc hậu và chi phí sửa chữa, bảo dưỡng quá cao. Sau khi xuất hiện vào năm 1998, Challenger 2 đã không nhận được nâng cấp lớn nào. Vì vậy, bây giờ quân đội Anh có ý định thay thế hoặc nâng cấp xe tăng. Điều này có nghĩa là thảo nguyên Ukraine sẽ không những là chiến trường của Challenger 2 mà là nơi người Anh thử nghiệm cho phiên bản Challenger 3 hoặc một mẫu xe tăng mới nào đó trong tương lai của quân đội Anh (ảnh một chiếc xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh bị bắn cháy ở chiến trường Basra Iraq tháng 3/2003. Nguồn Reuters). Xe tăng Challenger 2 của Ukraine xuất hiện trên hướng Zaporizhia. Nguồn topcor

Trung tá Quân đội Anh Stuart Crawford cho biết trong một bài báo trên tờ Daily Express: “Các tướng lĩnh của quân đội Ukraine “không biết gì” về vị trí của những chiếc xe tăng Challenger 2 được London chuyển giao cho Kiev, vốn rất được kỳ vọng trước đây”. Theo ông, hiện tại Challenger 2 không được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu. Trung tá Crawford cho rằng, số xe tăng Challenger 2 có thể đang được bảo dưỡng hoặc được giao cho các đơn vị chưa tham chiến. “Chưa có dấu hiệu nào của Challenger 2 được sử dụng trong chiến đấu. Tất nhiên, chúng có thể vẫn “bình an vô sự” cho đến nay, nhưng tôi nghi ngờ điều đó”; viên trung tá người Anh nói. Theo Crawford, Ukraine cũng có thể chưa sử dụng xe tăng Challenger 2, do yêu cầu cao đối với hoạt động của chúng. Ngoài ra, London không bao giờ có ý định chuyển thêm những chiếc Challenger 2 đến Kiev. Gần đây, truyền thông Anh đưa tin, nước này đã loại biên hơn 40 xe tăng Challenger 2, nhưng không có ý định viện trợ cho Ukraine. Trung tá Crawford đã nhắc đến lời của nhà báo người Anh Jonathan Beal, người đã phỏng vấn một số tướng lĩnh quân đội Ukraine, cho biết những chiếc Challenger của Anh viện trợ cho Ukraine vào đầu năm nay, không biết hiện đang ở đâu? Vào đầu năm 2023, London đã “rất sốt sắng” khi giao 14 chiếc xe tăng Challenger 2 cho Kiev. Số xe tăng này không đủ biên chế cho một lữ đoàn quân đội Ukraine. Giá trị thực sự của số xe tăng Challenger 2 mà Anh viện trợ cho Ukraine, nằm ở “tính biểu tượng” của món quà và sự khuyến khích các nước châu Âu khác sau đó làm điều tương tự. Trước đó theo một số thông tin, xe tăng Challenger-2 của Anh đã được tìm thấy ở trên hướng chiến trường Zaporozhye, nhưng chúng vẫn chưa chính thức tham chiến. Tuy nhiên, những vũ khí được ca ngợi sẽ “thay đổi cuộc chơi” như xe chiến đấu bộ binh Bradley hay xe tăng Leopard 2 đã “cháy tưng bừng”. Là đòn giáng mạnh vào hình ảnh vũ khí của Mỹ và Đức. Challenger 2 mặc dù bị quân đội Anh đang loại khỏi biên chế chiến đấu, nhưng Anh là một trong những cường quốc xuất khẩu vũ khí trên thế giới và London không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, về hình ảnh những chiếc xe tăng Challenger 2 của họ, bị hỏa lực Nga phá hủy ngay trong trận đầu ra quân; hoặc thậm chí bị bắt làm chiến lợi phẩm. Theo nhà phân tích quân sự độc lập Drago Bosnic (người Serbia), phía Anh hiện đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Kiev rằng, sẽ không có chiếc Challenger 2 nào do Anh cung cấp cho Ukraine, được sử dụng trong các “hoạt động mạo hiểm”, vì sợ rằng chúng sẽ bị quân đội Nga phá hủy hoặc thu giữ. Trong khi đó tờ Daily Mail của Anh thì cho biết, việc London viện trợ 14 chiếc xe tăng Challenger 2 cho Ukraine chỉ là việc làm “quảng bá hình ảnh”. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov từng ca ngợi, xe tăng Challenger 2 là "vũ khí tuyệt vời", nhưng vẫn chưa thấy nó tham chiến. Mặc dù đã có những đoạn video về đoàn tăng Challenger 2 trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia Anh mô tả, Challenger 2 nặng 75 tấn, đây cũng là loại xe tăng có trọng lượng nặng nhất và đắt nhất thế giới; có tính năng tiên tiến hơn nhiều so với xe tăng Nga. Theo quân đội Anh, Challenger 2 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng cơ động và hỏa lực trực tiếp với độ chính xác cao. Phiên bản Challenger 2 do công ty Vickers Defense Systems (nay là BAE Systems) phát triển và được giới thiệu lần đầu vào năm 1998. Các phiên bản đầu tiên là Challenger-1, được cho là xe tăng có tầm bắn xa nhất trong lịch sử. Trong cuộc xâm lược Iraq, xe tăng Challenger-1 của Anh đã tiêu diệt một xe tăng Iraq ở khoảng cách 5 km. Ở phiên bản cơ sở, xe tăng Challenger-2 được trang bị pháo Rheinmattal L30 cỡ 120 mm của Đức. Pháo có tầm bắn lên tới 4,5 km và có độ chính xác cao và có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có đạn xuyên giáp, sử dụng lõi đạn bằng uranium nghèo. Về vũ khí phụ, Challenger-2 được trang bị súng máy 7,62 mm L37A2, có tầm bắn tối đa lên tới 1,8 km và được sử dụng để tiêu diệt bộ binh và thiết bị hạng nhẹ. Súng máy này có thể được điều khiển từ bên trong xe tăng, vừa tăng thêm thêm hỏa lực, trong khi người vẫn được bảo vệ bên trong xe tăng. Nhưng điểm mạnh nhất của xe tăng Challenger 2 chính là lớp giáp Chobham/Dorchester; bao gồm nhiều lớp thép và hỗn hợp gốm, có khả năng bảo vệ xe trước những vũ khí hỏa lực nhỏ, đạn pháo và các thiết bị nổ tự chế. Bộ giáp cũng được thiết kế dạng module, để dễ dàng thay thế, sửa chữa tại chiến trường. Ngoài ra, Challenger-2 còn được trang bị thêm cả giáp phản ứng nổ (ERA), bao gồm lớp giáp dạng viên gạch trên nóc tháp pháo và diềm xích. Lớp giáp ERA đặc biệt hiệu quả khi chống lại các loại đầu đạn có thiết kế nổ lõm, như đầu đạn chống tăng; nhưng chúng bất lực trước các đầu đạn nổ nối tiếp như đầu đạn Tandem. Lớp giáp của Challenger-2 được tăng cường thêm sức mạnh nhờ thiết kế nghiêng, giúp làm giảm góc bám của các đầu đạn chống tăng. Tháp pháo của xe cũng được bọc thép dày hơn, với một lớp giáp composite và bổ sung giáp ERA. Bản thân người Anh cho rằng, giáp xe của họ là một trong những loại tiên tiến nhất trên thế giới. Challenger 2 không hổ danh là một vũ khí kỹ thuật số di động. Các nhà phát triển cho biết, Challenger-2 có hệ thống quản lý chiến đấu hiện đại, giúp kíp xe nắm rõ tình hình chiến trường, không chỉ bằng các khí tài trinh sát của xe, mà còn từ các phương tiện trinh sát khác như UAV, trinh sát mặt đất và các xe tăng bạn… thông qua hệ thống truyền tin tiên tiến. Xe tăng Challenger-2 được trang bị động cơ diesel tăng áp Perkins CV12 TCA, có khả năng sản sinh công suất lên tới 1.200 mã lực. Như người Anh đảm bảo, động cơ và hộp số tiết kiệm đến mức, Challenger 2 có thể đi được 550 km đường nhựa và 250 km đường đồi núi, mà không cần tiếp nhiên liệu. Challenger-2 được trang bị hệ thống treo khí nén, có thể điều chỉnh độ cao của hành trình và duy trì vị trí cân bằng trên địa hình gồ ghề. Challenger 2 cũng được trang bị hệ thống lái cho phép nó cơ động trong điều kiện đường hẹp. Tuy nhiên, cho đến nay, Challenger 2 mới được sử dụng trong điều kiện chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, nơi có địa hình là đồi núi và sa mạc cát. Ngay cả chính người Anh cũng không biết Challenger 2 sẽ hoạt động tốt như thế nào ở vùng đồng bằng rộng lớn và các khe núi đầm lầy của Ukraine. Giới phân tích cho rằng, Challenger 2 không có cơ hội trở thành “vua của sa mạc”, mà nhắm đến “vua của thảo nguyên”. Còn theo trang Bulgarian Military cho biết, xe tăng Challenger-2 đã lạc hậu và chi phí sửa chữa, bảo dưỡng quá cao. Sau khi xuất hiện vào năm 1998, Challenger 2 đã không nhận được nâng cấp lớn nào. Vì vậy, bây giờ quân đội Anh có ý định thay thế hoặc nâng cấp xe tăng. Điều này có nghĩa là thảo nguyên Ukraine sẽ không những là chiến trường của Challenger 2 mà là nơi người Anh thử nghiệm cho phiên bản Challenger 3 hoặc một mẫu xe tăng mới nào đó trong tương lai của quân đội Anh (ảnh một chiếc xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh bị bắn cháy ở chiến trường Basra Iraq tháng 3/2003. Nguồn Reuters). Xe tăng Challenger 2 của Ukraine xuất hiện trên hướng Zaporizhia. Nguồn topcor