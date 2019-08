Nguyên nhân xe tăng Việt Nam bắn trượt 9 phát pháo trận chung kết

Theo báo Quân đội Nhân dân, với thành tích 2 giờ 25 phút 03 giây, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì - huy chương bạc trong trận chung kết Bảng 2 cuộc thi "xe tăng hành tiến bắn mục tiêu" - Hội thao quân sự quốc tế Army Games diễn ra tại Nga. Đứng vị trí thứ nhất là Uzebekistan với 2 giờ 01 phút 56 giây, thứ ba là Cuba với 2 giờ 29 phút 43 giây. Nguồn ảnh: Tzvezda Đây được xem là ký tích của đội tuyển xe tăng Việt Nam nói riêng và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung trên đấu trường thể thao quân sự quốc tế. Bởi đây mới chỉ là lần thứ 2 Đội tuyển xe tăng Việt Nam góp mặt tại cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu” nhưng đã lọt vào tới tận chung kết và có giải cao. Nguồn ảnh: Tzvezda Đó là chưa kể, chúng ta giành chiến thắng kỳ tích trong một điều kiện khó khăn hơn nhiều quốc gia khác. Trong nước chúng ta không có loại xe tăng nào tương tự T-72B3, bộ đội ta hoàn toàn phải luyện tập bằng T-54 cải tiến, khi sang nước bạn mới tiếp xúc làm quen thêm với T-72B3. Hầu hết các đội mới dùng T-72B3 đều rất lóng ngóng, nhưng chúng ta thì không. Cá biệt có cả đội Cuba cũng trong điều kiện như ta nhưng họ chơi khá tốt với dòng xe tăng hiện đại của Nga. Nguồn ảnh: Tzvezda Dẫu vậy, trong trận chung kết vào ngày hôm qua, vẫn có đôi chút đáng tiếc ở 3 bài bắn pháo 3 kíp lái. Chúng ta bắn trượt toàn bộ các phát đạn pháo 125mm vào 9 bia “xe tăng” cự ly 1.600-1.800m. Dù trước đó ở vòng loại, chúng ta bắn khá tốt các bia này, thậm chí bắn được bia có độ khó cao, cự ly xa. Tuy vậy, theo ban huấn luyện đội tuyển, đây không hẳn là lỗi của kíp lái. Nguồn ảnh: Tzvezda Báo QĐND dẫn lời ban huấn luyện đội tuyển xe tăng Việt Nam cho biết, hệ thống ổn định (của pháo 125mm) không tốt dẫn tới rung xóc, ảnh hưởng tới việc bắn pháo chính xác. Thực tế, quan sát bài bắn chiếu trên kênh Tzvezda, rõ ràng nhiều phát đạn của ta bị lệch rất xa bia. Đúng là đã có vấn đề xảy ra! Nguồn ảnh: Tzvezda Hệ thống ổn định tầm – hướng là thành phần quan trọng trong hệ thống điều khiển hỏa lực trên xe tăng, từ đời T-54B tới thế hệ T-90 hiện nay. Hệ thống này giúp xe tăng vừa di chuyển vừa khai hỏa một cách chính xác nhất. Do đó, khi hệ thống gặp sự cố thì các phát bắn trong hành tiến cũng gặp vấn đề theo. Nguồn ảnh: Tzvezda Quả thật là rất đáng tiếc, nếu như đội tuyển xe tăng Việt Nam không gặp sự cố với hệ thống điều khiển hỏa lực, có lẽ chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. Bởi với mỗi phát bắn trượt, chúng ta bị phạt chạy thêm vòng. Do đó, thời gian thi đấu sẽ lâu hơn các đội khác. Nguồn ảnh: Tzvezda Trong khi bài bắn pháo gặp vấn đề, thì các bài bắn bia “bộ binh, trực thăng” bằng súng máy PKT 7,62mm và súng máy 12,7mm NSV rất thành công. Nguồn ảnh: Tzvezda Ba kíp xe tăng Việt Nam bắn trúng 7/9 bia mục tiêu cự ly 700m bằng súng máy PKT 7,62mm. Trong đó, kíp 1 và 3 bắn trúng 100% các bia “bộ binh”. Nguồn ảnh: Tzvezda Ở bài bắn 12,7mm NSV vào mục tiêu 900m, kíp 2 và 3 bắn trúng “bia trực thăng”. Điều này minh chứng một cách chắc chắn rằng các kíp chiến đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu rất tốt, chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn khi hệ thống điều khiển hỏa lực pháo gặp sự cố mà thôi. Nguồn ảnh: Tzvezda Ở các vòng đua tốc độ, cả ba kíp lái của chúng ta đều thi đấu ổn định, chắc chắn, rất tự tin trong các bài thi vượt chướng ngại vật phức tạp. Có thời điểm vận tốc tối đa của xe đạt tới 73km/h – vượt mức 70km/h ở trận bán kết. Trong đó, Trung úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến, lái xe kíp 3 đặc biệt xuất sắc khi bảo đảm lái xe vượt các vật cản tuyệt đối an toàn. Nguồn ảnh: Tzvezda Và kết quả chung cuộc huy chương bạc là hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển xe tăng Việt Nam. Xin chúc mừng các chiến sĩ Binh chủng Tăng – thiết giáp anh hùng! Nguồn ảnh: Tzvezda Video đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu xuất sắc ở trận chung kết. Nguồn: QĐND Online

