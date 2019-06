Người khổng lồ trỗi dậy: Đức tham gia vào cuộc đua vũ trang

Việc khởi động việc nghiên cứu vũ khí laser đã giúp Đức được "ngồi chung mâm" với những ông lớn bao gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc - các cường quốc về quân sự trên thế giới đã từng khởi động cuộc chạy đua này. Nguồn ảnh: Pinterest. Vũ khí laser là loại vũ khí sử dụng chùm tia có năng lượng cao, đủ khả năng đốt cháy mọi vật thể bay của đối phương và vượt trội hơn nhiều so với các loại vũ khí thông thường hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Do là một dạng tia, laser hoàn toàn không bị các yếu tố như tốc độ, quỹ đạo bay của vật thể hoặc lo ngại khả năng bị đánh chặn. Mặc dù vậy do sử dụng năng lượng quá lớn, loại vũ khí này hiện tại vẫn chỉ đang được các quốc gia trên thế giới thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đức - một quốc gia từng có nền quân sự đứng bậc nhất châu Âu trong những năm gần đây lại luôn tỏ ra yếu kém trong các hoạt động quân sự. Các đơn vị xe tăng và máy bay chiến đấu của Quân đội Đức trong những năm gần đây luôn bị đánh giá "vô dụng" khi không đủ đạn dự phòng cũng như không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để trực chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên có vẻ trong năm 2019 này, chính phủ Đức cùng với quân đội nước này đang nỗ lực trở mình bằng việc củng cố lại sức mạnh quân đội và tham gia vào các dự án nghiên cứu siêu vũ khí, vũ khí tương lai như vũ khí laser hay tên lửa siêu siêu thanh. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thông tin được truyền thông Đức đăng tải, nhiều khả năng chỉ trong năm 2020, Đức sẽ hoàn thiện được bản thử nghiệm của loại vũ khí laser và gắn lên hộ vệ hạm Braunschweig để thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc Đức tham gia phát triển những thứ vũ khí hiện đại này hứa hẹn cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc sẽ diễn ra nóng hơn bao giờ hết. Chưa kể tới việc, trong tương lai thị trường mua bán vũ khí trên thế giới sẽ trở nên cạnh tranh gay gắt hơn nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, trên thị trường buôn bán vũ khí quốc tế Đức chỉ nổi tiếng với xe tăng chủ lực và các loại súng trường bộ binh. Tuy nhiên với nền khoa học quân sự phát triển khá và nền tảng vững chắc, chắc chắn nếu được quan tâm đúng mức Đức sẽ lại một lần nữa vươn lên trở thành cường quốc quân sự trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông Đức cũng nhấn mạnh, các loại vũ khí trong tương lai của nước này đặc biệt là các loại vũ khí hiện đại như tên lửa siêu siêu thanh và vũ khí laser sẽ được phát triển độc lập hoàn toàn, không liên quan gì tới các chương trình nghiên cứu vũ khí hiện tại mà Mỹ đang thực hiện. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Nga thử nghiệm vũ khí lade trên chiến đấu cơ MiG-35.

Việc khởi động việc nghiên cứu vũ khí laser đã giúp Đức được "ngồi chung mâm" với những ông lớn bao gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc - các cường quốc về quân sự trên thế giới đã từng khởi động cuộc chạy đua này. Nguồn ảnh: Pinterest. Vũ khí laser là loại vũ khí sử dụng chùm tia có năng lượng cao, đủ khả năng đốt cháy mọi vật thể bay của đối phương và vượt trội hơn nhiều so với các loại vũ khí thông thường hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Do là một dạng tia, laser hoàn toàn không bị các yếu tố như tốc độ, quỹ đạo bay của vật thể hoặc lo ngại khả năng bị đánh chặn. Mặc dù vậy do sử dụng năng lượng quá lớn, loại vũ khí này hiện tại vẫn chỉ đang được các quốc gia trên thế giới thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đức - một quốc gia từng có nền quân sự đứng bậc nhất châu Âu trong những năm gần đây lại luôn tỏ ra yếu kém trong các hoạt động quân sự. Các đơn vị xe tăng và máy bay chiến đấu của Quân đội Đức trong những năm gần đây luôn bị đánh giá "vô dụng" khi không đủ đạn dự phòng cũng như không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để trực chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên có vẻ trong năm 2019 này, chính phủ Đức cùng với quân đội nước này đang nỗ lực trở mình bằng việc củng cố lại sức mạnh quân đội và tham gia vào các dự án nghiên cứu siêu vũ khí, vũ khí tương lai như vũ khí laser hay tên lửa siêu siêu thanh. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thông tin được truyền thông Đức đăng tải, nhiều khả năng chỉ trong năm 2020, Đức sẽ hoàn thiện được bản thử nghiệm của loại vũ khí laser và gắn lên hộ vệ hạm Braunschweig để thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc Đức tham gia phát triển những thứ vũ khí hiện đại này hứa hẹn cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc sẽ diễn ra nóng hơn bao giờ hết. Chưa kể tới việc, trong tương lai thị trường mua bán vũ khí trên thế giới sẽ trở nên cạnh tranh gay gắt hơn nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, trên thị trường buôn bán vũ khí quốc tế Đức chỉ nổi tiếng với xe tăng chủ lực và các loại súng trường bộ binh. Tuy nhiên với nền khoa học quân sự phát triển khá và nền tảng vững chắc, chắc chắn nếu được quan tâm đúng mức Đức sẽ lại một lần nữa vươn lên trở thành cường quốc quân sự trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông Đức cũng nhấn mạnh, các loại vũ khí trong tương lai của nước này đặc biệt là các loại vũ khí hiện đại như tên lửa siêu siêu thanh và vũ khí laser sẽ được phát triển độc lập hoàn toàn, không liên quan gì tới các chương trình nghiên cứu vũ khí hiện tại mà Mỹ đang thực hiện. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Nga thử nghiệm vũ khí lade trên chiến đấu cơ MiG-35.