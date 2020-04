Ngư lôi UGST Fizik của Liên Xô từng là "hung thần" với thủy thủ Mỹ?

Sĩ quan định vị thuỷ âm là người sử dụng "đôi tai vàng" của mình để nghe ngóng xung quanh tàu ngầm mỗi khi tàu lặn dưới mặt nước. Do âm thanh truyền đi trong nước rất xa, một sĩ quan định vị thuỷ âm với đôi tai vàng có thể phát hiện ra đối phương từ khoảng cách rất lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Với những sĩ quan định vị thuỷ âm làm việc trên tàu ngầm Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, cơn ác mộng lớn nhất của họ là "nghe" thấy tiếng ngư lôi UGST Fizik của Liên Xô tiến về phía mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong một bài phỏng vấn trên tờ Driver, cựu sĩ quan định vị thuỷ âm Aaron Amick của Mỹ nay đã về hưu cho biết, so với những loại ngư lôi của Anh, Đức và Pháp thời bấy giờ, ngư lôi Liên Xô là thứ gây ám ảnh nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. "Đó là một ly cocktail của tốc độ cao, chết người, tầm xa lớn nhưng lại rất nhẹ nhàng, khó để phát hiện. Những điều này khiến ngư lôi UGST Fizik tỏ ra vượt trội so với những loại ngư lôi khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thực tế, mỗi khi nghe thấy tiếng ngư lôi của đối phương dưới mặt nước, các tàu ngầm chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để phản ứng. Với những loại ngư lôi như UGST Fizik của Liên Xô, thời gian để phản ứng còn ít hơn nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do loại ngư lôi này chạy dưới nước rất êm ái, nó chỉ có thể được phát hiện từ xa dựa vào những "đôi tai vàng" của sĩ quan thuỷ âm. Khi mà những "đôi tai vàng" này bỏ lỡ tiếng động nhỏ nhoi từ UGST Fizik, đó sẽ là một sai lầm với giá rất đắt. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí cả khi đã phát hiện ra được ngư lôi của đối phương, việc cơ động né tránh nó cũng là điều khá khó khăn. Một vài loại ngư lôi của Liên Xô, trong đó có loại 65-76A thậm chí còn có khả năng "ngửi" tàu ngầm của đối phương và đuổi theo. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi đã vào tầm ngắm của những loại ngư lôi này, giống như máy bay chiến đấu lọt vào tầm ngắm của tên lửa tầm nhiệt - cách duy nhất để né tránh đó là tung bẫy mồi, dụ ngư lôi của đối phương đi lạc hướng. Nguồn ảnh: Pinterest. Các ngư lôi kích thước tiêu chuẩn của Liên Xô như 65-76A hay UGST Fizik có đủ sức mạnh để đánh chìm tàu sân bay chỉ bằng một phát bắn trúng sống tàu - tử huyệt của mọi loại tàu mặt nước. Vậy nên không khó để tưởng tượng một tương lai "u ám" với kíp lái tàu ngầm khi chẳng may bị loại ngư lôi này đánh trúng. Nguồn ảnh: Pinterest. Với một quả ngư lôi, việc tung bẫy mồi và cơ động nhanh có thể cứu sống được thuỷ thủ đoàn tàu ngầm. Mặc dù vậy nên nhớ rằng khi con mồi vào tầm ngắm, sẽ luôn có nhiều hơn một ngư lôi được phóng ra, thậm chí là phóng cả loạt với nhiều hơn 4 ngư lôi cùng lúc. Khi đó, số phận của đối phương đã gần như an bài. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Nga đang phát triển loại ngư lôi phản lực dưới nước.

