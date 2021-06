Nghi vấn trực thăng Mi-8 Nga bất ngờ tơi vì... trời quá nóng!

Chiều qua ngày 24/6 theo giờ địa phương, một máy bay trực thăng Mi-8 của Quân đội Nga đã rơi ở khu vực Rosgvardia. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên chiếc trực thăng đang có 3 người. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có bất cứ thông tin chính thức nào được giới chức địa phương đưa ra. Hiện vẫn chưa rõ thương vong nhân mạng liên quan tới vụ tai nạn này. Tuy nhiên, dựa vào những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, có thể thấy chiếc trực thăng vận tải rơi xuống khu vực trống trải, nhiều khả năng không có thương vong về người trên mặt đất. Giới quan sát cho biết, không loại trừ khả năng chiếc trực thăng quân sự của Nga đã rơi do điều kiện nắng nóng ở khu vực Leningrad. Tại khu vực này, thường ghi nhận các luồng khí nóng ở độ cao khoảng vài trăm mét so với mặt đất. Những luồng gió nóng này có thể đã tác động xấu tới hệ thống động cơ của trực thăng. Một nguồn thạo tin của tờ Avia đã cho biết, rất có thể việc động cơ của trực thăng bị quá tải do nhiệt độ cao, đã dẫn tới tình trạng bó máy, khiến phi hành đoàn không thể thực hiện hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Điều khiến nhiều người hoài nghi đó là trực thăng Mi-8 - được thiết kế để hoạt động được ở cả Trung Đông khắc nghiệt với nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C vào ban ngày, khó có thể bị rơi chỉ vì quá nhiệt. Mil Mi-8 là loại trực thăng hạng trung hai động cơ, được thiết kế từ thập niên 50 của thế kỷ trước, chính thức cất cánh lần đầu hồi năm 1961 và tới nay vẫn tiếp tục được Nga sản xuất. Đây được đánh giá là loại trực thăng phổ biến bậc nhất thế giới, khi đã có tới 17.000 chiếc bao gồm nhiều biến thể, được sản xuất tại nhiều quốc gia. Một trong những đặc điểm khiến Mi-8 trở nên phổ biến đó là nó có độ bền bỉ rất cao, có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với nhiều quốc gia. Loại trực thăng này cũng được đánh giá là cực kỳ thực dụng, nó không có các trang bị quá thừa thãi khiến quá trình bảo dưỡng, vận hành tốn ít chi phí hơn, phù hợp với nhiều lực lượng không quân quy mô nhỏ. Ngoài ra, trực thăng Mi-8/17 còn có khả năng đa nhiệm rất cao, nó có thể làm tốt các nhiệm vụ vận tải, chở quân, cứu hộ cứu nạn hoặc thậm chí là đóng vai trò của trực thăng vũ trang yểm trợ hỏa lực tấn công mặt đất. Độ phổ biến của máy bay trực thăng Mi-8/17 lớn tới nỗi, không chỉ các nước thân Liên Xô cũ trước đây, mà nhiều quốc gia NATO, thậm chí là Mỹ cũng từng sử dụng loại trực thăng này trong lực lượng. Cho tới nay, vẫn ít có loại trực thăng nào trên thế giới so sánh được với Mi-8/17 về độ phổ biến. Nhiều chuyên gia nhận định, loại trực thăng này có khả năng làm mưa làm gió thêm nhiều chục năm nữa, do các phiên bản cải tiến của loại trực thăng này tới nay vẫn đang tiếp tục được ra đời. Nguồn ảnh: Vivian. Trực thăng Mi-8/17 của Việt Nam tham gia huấn luyện tấn công mục tiêu mặt đất. Nguồn: QPVN.

