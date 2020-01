Nghi vấn máy bay trinh sát của Trung Quốc rơi ở... Campuchia?

Truyền thông Campuchia vừa đăng tải một loạt những hình ảnh của một máy bay trinh sát không người lái với nhiều chữ Trung Quốc trên thân ở Ko Kong hôm 17/1 vừa rồi. Nguồn ảnh: QQ. Chưa rõ đây là UAV quân sự hay dân sự và thuộc về quốc gia nào. Campuchia đã khẳng định, chiếc UAV này không thuộc quân đội nước này. Nguồn ảnh: QQ. Truyền thông địa phương phỏng đoán, UAV này chắc chắn thuộc sở hữu của nước ngoài vì một cá nhân hoặc công ty nào đó trong lãnh thổ Campuchia khó thể sở hữu được loại máy bay không người lái hiện đại như thế này. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, Bộ quốc phòng Nhật Bản từng công bố nghi ngờ loại máy bay trinh sát này của Trung Quốc từng xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Nguồn ảnh: QQ. Những ký tự tiếng Trung Quốc được thấy trên thân của chiếc máy bay không người lái lạ Campuchia vừa "tóm" được. Nguồn ảnh: QQ. Truyền thông quốc tế đặt ra giả thiết nghi vấn, nhiều khả năng đây là loại máy bay không người lái BKZ-005 do Trung Quốc sở hữu. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay không người lái này có trọng lượng khoảng 1,2 tấn, trọng tải hữu ích là 150 kg, tốc độ khoảng 180 km/h, trần bay tối đa 8000 km và hoạt động được ở độ cao 7000 mét. Nguồn ảnh: QQ. Một điều khá khó hiểu là Campuchia hoàn toàn không có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc. Nếu các máy bay này xuất phát từ Trung Quốc, không rõ chúng đã bay qua những quốc gia nào. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, phiên bản thu giữ được tại hiện trường dù có cấu tạo tương đồng, nhưng lại có kích thước nhỏ hơn so với BZK-005 nên nhiều khả năng máy bay không người lái này dù do Trung Quốc sản xuất nhưng không xuất phát từ quốc gia này. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Máy bay không người lái hiện đại nhất hiện nay của Trung Quốc.

