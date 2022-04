Ngày thứ 40: Odessa lại trúng tên lửa, Su-35 của Nga bị bắn hạ

Căn cứ vào nội dung của hai cuộc họp giao ban do Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 3/4, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24/2, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 1.918 xe tăng và xe bọc thép của quân đội Ukraine; 814 pháo tự hành, pháo xe kéo và súng cối. Ngoài ra Quân đội Nga còn phá hủy 209 bệ phóng tên lửa chống tăng, 1.789 xe quân sự đặc biệt và 224 hệ thống tên lửa phòng không; đã bắn rơi hoặc phá hủy 386 máy bay có người lái và không người lái. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày qua, ba máy bay không người lái đã bị lực lượng vũ trang Nga bắn rơi; cùng ngày, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa, làm tê liệt sân bay Barovnoye ở khu vực Nikolayev, phá hủy sân đỗ và khu chứa nhiên liệu tại sân bay. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, hỏa lực chính xác của Quân đội Nga, "đã làm tê liệt Trung tâm Chỉ huy và Cảnh báo sớm Phòng không và Hàng không Ukraine" tại Căn cứ Không quân Vasilkov, ở khu vực Kyiv. Với việc rút quân của Nga ở phía tây bắc và đông bắc khu vực Kiev, “Danh sách các lực lượng vũ trang Nga bị tổn thất” do Ukraine công bố, tiếp tục tăng; nhiều khu vực của Ukraine được Quân đội nước này “giải phóng”. Tính đến ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo trên “mạng xã hội” rằng, đã có 18.000 quân Nga bị “tiêu diệt”; và trong “danh sách” từ ngày 26/3 đến ngày 3/4, họ cũng tuyên bố rằng, “7 phương tiện phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của quân đội Nga đã bị phá hủy”. Trong đó chỉ tính từ ngày 2 đến ngày 3/4, con số này đã tăng từ 4 phương tiện thành 7. Do không có bằng chứng nào cho thấy, Quân đội Nga đưa bệ phóng tên lửa đạn đạo tiến vào lãnh thổ Ukraine chiến đấu, nên không rõ những kết quả này, Kiev đưa ra nhằm ám chỉ điều gì? Còn theo các phương tiện truyền thông địa phương và trang mạng xã hội đưa tin, trong ngày 3/4, Odessa, thành phố chiến lược phía tây bờ Biển Đen của Ukraine lại bị tấn công; các kho chứa dầu, nhà máy lọc dầu và các cơ sở khác ở đó đã bị trúng tên lửa và bốc cháy. Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Calibre phóng từ biển và tên lửa hành trình phóng từ trên không, để phá hủy một nhà máy lọc dầu và ba kho nhiên liệu ở khu vực Odessa mà Nga cho rằng, đây là nơi cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Nikolayev. Còn theo thông tin mới nhất, một chiếc tiêm kích Su-35 của Không quân Nga lần đầu tiên bị rơi ở Ukraine, phía Ukraine tuyên bố đã bắt được phi công Nga nhảy dù ra khỏi máy bay. Nhiều bộ ảnh và video từ các trang mạng xã hội cho thấy, một máy bay chiến đấu Không quân Nga đã bị bắn rơi gần khu vực Irping vùng Kharkov vào ngày 3/4. Đánh giá từ các bức ảnh về xác máy bay, về cơ bản có thể kết luận đó là máy bay chiến đấu Su-35S. Đây cũng là vụ mất máy bay chiến đấu cánh cố định thứ hai của quân đội Nga trong những tuần gần đây và cũng là tổn thất chiến đấu đầu tiên trong lịch sử chiến đấu của dòng chiến đấu cơ Su-35S. Trong hai tuần đầu của các hoạt động quân sự tại Ukraine, Không quân Nga cũng đã mất ít nhất một tiêm kích Su-30SM và hai tiêm kích bom Su-34. Theo thông tin từ phía Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt được phi công của chiếc Su-35 nhảy dù. Trong khi đó, Đức tuyên bố sẽ "tiếp tục cung cấp vũ khí" cho Ukraine, và trong tuần này, nước này sẽ quyết định trục xuất một nhóm nhà ngoại giao Nga. Ngày 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht cho biết, trong một chương trình phát sóng trên kênh truyền hình ARD của Đức rằng, Berlin đang cung cấp cho Kyiv một nguồn vũ khí "liên tục". Sau khi Đức bàn giao kho vũ khí cũ của Đông Đức cho Ukraine hơn 2.000 tên lửa phòng không vác vai 9K32 Strela-2 do Liên Xô sản xuất; nhưng các binh sĩ Ukraine sử dụng loại tên lửa này phàn nàn rằng, tình trạng thực tế của các tên lửa này không tốt, thậm chí một số tên lửa còn "không thể khai hỏa". Theo báo chí Đức đưa tin, Đức sẽ quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong tuần này. Tờ Bild đưa tin với tiêu đề “Thủ tướng Đức Schultz muốn đánh đuổi gián điệp của Putin”. Thủ tướng Đức Schultz hiện đang thảo luận để đánh giá việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga. RIA Novosti cho biết trong một báo cáo được tái bản rằng, phía Đức đang thảo luận về việc "trục xuất 100 nhân viên ngoại giao của đại sứ quán và lãnh sự quán Nga"; và tất nhiên, ở chiều ngược lại, Nga cũng sẽ hành động như vậy.

