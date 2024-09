Chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc Baroque 200 tuổi của nước Đức

Nằm ở thị trấn Bayreuth, bang Bavaria của nước Đức, nhà hát opera Margravial là một trong những nhà hát cổ nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: The Art Newspaper.Công trình được xây dựng từ năm 1745 và 1750, là ví dụ điển hình của một kiệt tác kiến trúc Baroque và nghệ thuật xây dựng nhà hát opera thời Phục Hưng. Ảnh: Avda.Kiến trúc sư Giuseppe Galli Bibiena là người thiết kể nhà hát opera Margravial. Tòa nhà có chiều dài 71,5 mét, rộng 30,8 mét và cao 26,2 mét, gồm 3 tầng. Ảnh: Local Guides Connect. Mặt tiền nhà hát được làm bằng đá sa thạch theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp Joseph Saint Pierre với 3 cửa lớn, phía trên có một ban công rộng. Toàn bộ kết cấu mặt tiền được chống đỡ bằng các cột trụ đồ sộ. Ảnh: Westend61. Bên trong nhà hát opera Margravial có một tiền sảnh, cầu thang, các hành lang, phòng triển lãm và thính phòng với một sân khấu lớn. Ảnh: Reddit. Thính phòng nhà hát có sức chứa 500 người, với thiết kế và vật liệu xây dựng đặc trưng của một nhà hát opera, đem lại tầm nhìn và trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho thính giả. Ảnh: Infranken.de. Tầng trệt của thính phòng chính là sàn gỗ có các lan can gỗ nâng đỡ bằng các cột trụ được trang trí tỉ mỉ. Các tầng trên được trang trí đơn giản hơn. Ảnh: Pin page. Trần thính phòng được phủ bởi những tấm bạt được trang trí bằng bức họa đẹp mắt. Ảnh: The New York Times. Hai bên thính phòng là hệ thống đèn chùm và các bức tượng nữ thần. Ảnh: Getty Images. Vào năm 2012, nhà hát opera Margravial đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Getty Images. Một số hình ảnh khác về nhà hát opera Margravial. Ảnh: Bayreuth-wilhelmine.de. Ảnh: Matador Network. Ảnh: Local Guides Connect. Ảnh: Getty Images. Ảnh: Bobo and ChiChi. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

