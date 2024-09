Chấn động: Bốn chiếc F-16 của Ukraine bị tên lửa Kinzhal phá hủy

Theo truyền thông Nga, Quân đội Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích dữ dội vào sân bay Starokonstantinov ở phía tây Ukraine, nơi thực chất là căn cứ quân sự được Quân đội Ukraine sử dụng. Theo thông tin được các nhân viên thân Nga tiết lộ, có phi công nước ngoài bị tấn công tại sân bay và không loại trừ khả năng máy bay chiến đấu F-16 cũng bị phá hủy tại đó. Blogger người Ukraine Shari cũng đưa ra tiết lộ gây sốc khi cho rằng, chiến dịch tấn công tầm xa do Quân đội Nga phát động, có thể khiến 4 máy bay chiến đấu F-16 bị phá hủy. Nếu tin này là sự thật, thì đây có thể là đòn chí mạng nhất mà Kiev phải gánh chịu, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Do số lượng F-16 hiện thuộc sở hữu của Quân đội Ukraine rất hạn chế nên trước đây Quân đội Ukraine đã mất 1 chiếc F-16 đã khiến Kiev cảm thấy choáng váng, nếu Quân đội Ukraine mất 4 chiếc F-16 cùng một lúc, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Hiện chưa có thông tin cuối cùng, xác nhận 4 chiếc F-16 bị phá hủy cùng lúc, nhưng điều chắc chắn là Quân đội Nga đang trực tiếp tấn công các mục tiêu ở tây Ukraine. Những cuộc không kích tầm xa này có thể nhằm vào nguồn cung cấp vũ khí của Quân đội Ukraine. Còn trang “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết, Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của đối phương ở sâu phía sau. Lực lượng Không quân của Ukraine hôm nay, thông báo về một cuộc tấn công của hơn 70 UAV tự sát Geran-2 của Nga, một số trong đó đã tấn công các cơ sở năng lượng ở các khu vực khác nhau của Ukraine. Vào khoảng lúc 10:00 (giờ Moscow), thông tin về cảnh báo không kích được ban bố trên toàn lãnh thổ Ukraine, do phát hiện máy bay MiG-31K của Nga, mang tên lửa siêu thanh Kinzhal đã cất cánh. Thông tin cảnh báo này bắt đầu xuất hiện trên các kênh TG của Ukraine và để công chúng theo dõi. Vài phút sau, có thông tin về vụ nổ trên khu vực sân bay Starokonstantinov ở vùng Khmelnitsky, cũng như ở Kiev. Đồng thời, vào khoảng 11:00 (theo giờ Moscow), sau khi thông báo về cuộc không kích tiếp theo, người dân Ukraine liên tiếp đưa tin về các vụ nổ ở trong một sân bay quân sự vùng Khmelnitsky. Đại diện Lực lượng Không quân Ukraine xác nhận, nhiều khu vực lãnh thổ Ukraine đang bị tấn công bởi tên lửa siêu thanh Kinzhal. Trong khi đó, khoảng 40-45 phút sau những tin nhắn báo động đợt đầu, đợt báo động tiếp theo lại được ban bố trên toàn lãnh thổ Ukraine do máy bay MiG-31K lại cất cánh. Hãng tin Anh Reuters cho biết, sân bay ở Starokonstantinov là một trong những địa điểm được Ukraine tiến hành sửa chữa, nâng cấp, để sử dụng cho máy bay chiến đấu F-16 cất và hạ cánh. Tại đây có những hầm chứa máy bay chiến đấu kiên cố, được xây dựng từ thời Liên Xô, để bảo vệ máy bay trong trường hợp thế chiến thứ ba nổ ra. Còn trang web quân sự Bulgarian Military dẫn nguồn từ phương tiện truyền thông Nga, bao gồm Vzglyad, cho biết, có ít nhất hai máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã bị phục kích khi đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Starokostiantyniv ở miền tây Ukraine. Theo thông tin, cuộc tấn công này được thực hiện bởi loại máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 của Nga. Tuy nhiên, thông tin hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga không hề đề cập đến sự kiện trên. Hầu hết các phương tiện truyền thông Nga đều lấy nguồn từ kênh Telegram Voenno Delo (Military Business), đây là một kênh của Nga. Tài khoản này không cung cấp thêm chi tiết nào về cuộc tấn công. Tài khoản Voenno Delo cho biết, “Tại sân bay Starokostiantyniv, hai máy bay chiến đấu F-16 do Hà Lan tặng cho Ukraine đã bị trúng đạn khi cố gắng cất cánh. Ngoài ra còn có cả máy bay Su-24 tại căn cứ. Cuộc tấn công được thực hiện bằng một cuộc phục kích trên không của bốn chiếc MiG-31K, phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger)”. Trong một thông tin chưa được xác nhận khác của Tạp chí “Quan sát quân sự (Military Watch)” của Mỹ cho biết, một cuộc tấn công vào căn cứ không quân ở Ukraine đã phá hủy bốn máy bay chiến đấu F-16 mới được chuyển giao. Điều này được bổ sung bởi các nguồn tin của Nga cho biết, tên lửa đạn đạo Kinzhal đã nhắm vào một sân bay ở Starokonstantinov, phía tây Ukraine. Các phương tiện truyền thông như RBC Ukraine, Kyiv Post và các phương tiện truyền thông khác đã trích dẫn thông tin của Quân đội Ukraine cho biết, vào ngày 21/9, các lực lượng Nga đã phối hợp tấn công bằng UAV tự sát và tên lửa Kh-47M2 Kinzhal, nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng cần thiết, để hỗ trợ cho máy bay F-16. Kinzhal là loại tên lửa đạn đạo siêu thanh, được phóng đi từ máy bay chiến đấu MiG-31K, được Nga sử dụng thường xuyên để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, thường là vũ khí của NATO mới được chuyển giao. Không giống như máy bay chiến đấu có nguồn gốc Liên Xô của Ukraine, F-16 không thể hoạt động từ các sân bay dã chiến hoặc không đạt tiêu chuẩn; điều này đã hạn chế số lượng các sân bay mà F-16 có thể sử dụng. Lô F-16 đầu tiên đã đến Ukraine vào ngày 1/8, và thiệt hại đầu tiên với loại máy bay này xảy ra vào ngày 26/8. Hiện có nhiều thông tin trái chiều về nguyên nhân gây ra thiệt hại này. Trong khi những mẫu F-16 Block 70/72 hiện đại ngày nay, có tính năng kỹ chiến thuật ấn tượng, thì những chiếc F-16 được hứa hẹn viện trợ cho Ukraine (bao gồm cả những chiếc trước đây được Không quân Đan Mạch sử dụng như F-16 AM/BM), về cơ bản là những mẫu máy bay lạc hậu từ thời Chiến tranh Lạnh. Vào ngày 26/8, chính quyền Ukraine xác nhận rằng, một máy bay chiến đấu F-16 đã bị bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực phía đông của đất nước. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, phi công đã không kịp nhảy dù và đã hy sinh trong chiến đấu. Thông tin về việc phá hủy số máy bay F-16 đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về hiệu quả của vũ khí phương Tây và các chiến lược mà Ukraine sử dụng. Tình hình này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng bảo vệ không phận của Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang leo thang. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, Avia, Topwar, CNN).

