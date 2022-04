Ngày thứ 38 xung đột Nga-Ukraine: Tiết lộ bốn thông tin động trời

Ngày 1/4, Thiếu tướng Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai trực thăng tấn công Mi-24 từ hướng Ukraine, đã tiến vào không phận Nga trong một "chuyến bay ở độ cao cực thấp", vào khu vực Belgorod; tấn công bằng tên lửa vào kho chứa xăng dầu tại đây. Theo Thống đốc khu vực Belgorod, ông Gladkov, vụ tấn công làm hai nhân viên kho dầu bị thương, không ai thiệt mạng; dân cư trong khu vực đã được sơ tán an toàn. Hơn mười giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Ngay lập tức, Nga quy cho lực lượng Không quân Ukraine là thủ phạm của vụ tấn công; tuy nhiên chính phủ Ukraine đã phủ nhận; vậy sự cần thiết và ý định của kẻ tấn công là gì? Trước hết vị trí và cách thức tấn công thật tài tình. Địa điểm tấn công là khu vực Belgorod, cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 40 km và phía bắc Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, rất thuận lợi cho những kẻ tấn công rút lui. Cuộc tấn công xảy ra gần như vào ban đêm, với những kẻ tấn công bay ở độ cao cực thấp, vượt qua hệ thống phòng không của Nga. Điều này cho thấy, phía Nga không chỉ thiếu chiến thuật mà còn chủ quan, do không vạch ra phương án trước, phòng chống cho khả năng “đánh lén” của phía Ukraine. Thứ hai là địa điểm của những kẻ tấn công không rõ. Phía Nga chỉ thông báo về thiệt hại của vụ tấn công, và không có bất kỳ thông tin nào về việc xử lý những kẻ tấn công. Có rất nhiều suy đoán, nhưng không có thông báo chính thức nào được đưa ra. Thứ ba là những kẻ tấn công không nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga, mà chọn một cơ sở dân sự. Điều này có nghĩa là kẻ tấn công đã phán đoán trước khả năng bảo vệ mục tiêu và đây là một mục tiêu được lựa chọn cẩn thận. Thứ tư, cuộc tấn công không gây thương vong nghiêm trọng, cũng như không gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất của phía Nga. Đây là khả năng hạn chế của kẻ tấn công, hay sự “kiểm soát có chủ ý”? Kết hợp với những thông tin này, liệu có thể vạch ra được ý đồ của kẻ tấn công hay không? Trước hết, có thể thấy, quy mô của cuộc tấn công này là vô cùng hạn chế, ý nghĩa quân sự có thể nói là không đáng kể. Thứ hai, mặc dù tổn thất không nghiêm trọng, nhưng không thể bỏ qua việc lên kế hoạch chặt chẽ của cuộc tấn công và kết quả của việc thực hiện thành công nhiệm vụ. Hai quốc gia xung đột, nên cảnh giác cao độ trước các hành động của nhau và đưa ra các biện pháp đối phó phòng ngừa. Là một cường quốc quân sự, Nga đã không nhận thấy "cuộc tấn công bí mật", có nghĩa là họ đã "đánh giá thấp đối phương"? Tất nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan an ninh của vùng Okursk đã vào tình trạng cảnh giác cao độ. Do không có thiệt hại nghiêm trọng nào được gây ra, tại sao lại lên kế hoạch cho "cuộc tấn công bất ngờ" này? Đáng chú ý là vài giờ sau vụ tấn công kho dầu của Nga, một nhân chứng giấu tên nói rằng, một chiếc máy bay đang bay ở Belgorod và có những tiếng nổ liên tục về hướng biên giới, Reuters đưa tin. Còn hãng tin Mỹ CNN cho biết, họ đã định vị địa lý và xác minh các video trên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy hai trực thăng bay qua thành phố Belgorod của Nga, gần với biên giới Ukraine; nhưng người ta cho rằng "không thể khẳng định rằng những chiếc trực thăng này là của Ukraine." Không chắc đó có phải là máy bay của Ukraina? Suy đoán của giới truyền thông Mỹ rất thú vị. Kết hợp với phản ứng của Ukraine, vụ việc thậm chí còn hấp dẫn hơn. Ngày 1/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Motuzyanik cho biết, trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Ukraine không phải chịu trách nhiệm cho mọi tính toán sai lầm, sự cố hoặc thảm họa xảy ra trên lãnh thổ Liên bang Nga. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến những cáo buộc như vậy. Vì vậy, tôi sẽ không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này”. “Không xác nhận cũng không phủ nhận”, dịch câu nói của phía Ukraine, có nghĩa là “tôi biết nhưng tôi không nói”? Bằng cách này, ít nhất vụ việc cho thấy một số người không muốn để xung đột giảm bớt càng sớm càng tốt, hoặc nó chủ yếu là để kích động tình cảm và làm Nga tức giận một lần nữa. Không phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: Vào sáng ngày 2/4, quân đội Nga đã phá hủy các kho chứa xăng và nhiên liệu diesel tại nhà máy lọc dầu Kremenchug, nơi cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm và phía đông nước này. Còn nhà khoa học chính trị Marat Bashirov của Nga viết trên kênh Telegram của mình: “Đây là câu trả lời của Nga cho vụ tập kích ngày hôm qua vào Belgorod. Tên lửa Nga đã phá hủy Nhà máy lọc dầu Kremenchug (thuộc sở hữu của tỷ phú Igor Kolomoisky). Như vậy không còn nhà máy lọc dầu nào ở Ukraine nữa”. Mô tả video

