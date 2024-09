Lữ đoàn biệt động 14 của Ukraine trúng ba quả bom FAB-500

Lực lượng không quân chiến thuật Nga tiếp tục “hoạt động hết công suất” trên toàn bộ chiến tuyến; máy bay tiêm kích bom của Nga thả bom lượn có điều khiển xuống những mục tiêu của Ukraine mà tình báo đã xác định được. Một trong những cuộc tấn công này đã được ghi lại trên video và tung lên mạng internet. Đoạn video cho thấy, ba quả bom FAB có trang bị mô-đun UMPC của Nga đánh trúng tòa nhà. Sau đó, những vụ nổ mạnh xảy ra, biến nơi trú ẩn của quân Ukraine thành đống gạch vụn. Theo mô tả của video cho biết, vụ tấn công bằng bom trên diễn ra ở khu vực thành phố Kupyansk, vùng Kharkov. Mục tiêu là vị trí triển khai của Lữ đoàn bộ binh biệt động số 14 của Ukraine. Không có thông tin gì về việc phía Ukraine đã mất bao nhiêu quân trong cuộc không kích này. Điều đáng chú ý là lính Ukraine ngày càng sợ hãi đối với bom lượn của Nga do sức tàn phá lớn, chính xác cao và đặc biệt là Ukraine không có vũ khí nào có thể chống lại. Kiev thường lấy lý do này để yêu cầu các nước phương Tây cung cấp vũ khí phòng không mạnh hơn và cho phép tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào các sân bay trong lãnh thổ Nga. Người phụ trách truyền thông của “Lực lượng phòng thủ phía nam” Quân đội Ukraine, Vladislav Voloshin cho biết, bom lượn có điều khiển của Nga đã có tầm bay xa hơn. Theo ông, “giờ đây bom dẫn đường của Nga không chỉ có thể tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến, mà còn cả các mục tiêu nằm ở sâu phía sau khu vực chiến tuyến như Zaporozhye, Kharkov và Kramatorsk”. Phía Ukraine cũng xác nhận thông tin rằng, bom lượn có điều khiển của Nga gần đây đã tấn công vào nhà máy Motor Sich ở Zaporozhye. Theo một số thông tin, hàng chục động cơ máy bay, bao gồm cả động cơ dành cho máy bay không người lái tầm xa đã bị phá hủy sau đợt ném bom này. Trang Topwar của Nga cho biết, Quân đội Nga đã đưa vào sử dụng nhiều loại bom lượn có điều khiển được trang bị mô-đun UMPC với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong đó, loại bom lượn FAB-1500 đã tăng thêm ít nhất 15% cự ly bay lượn. Việc mở rộng tầm bay đã giúp Không quân Nga không chỉ tấn công các mục tiêu ở khu vực chiến tuyến, mà còn được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu ở khu vực phía sau. Trong đó, lần đầu tiên, không quân chiến thuật Nga đã sử dụng bom lượn tấn công vào thành phố Zaporozhye, nằm phía sau chiến tuyến hơn 60 km. Kênh Telegram “Quan sát viên quân sự” cho biết, Lực lượng không quân chiến thuật Nga đang mở rộng phạm vi tấn công các mục tiêu bằng bom lượn, “Lần đầu tiên, các mục tiêu ở thành phố Zaporozhye, nằm cách chiến tuyến hơn 60km, đã bị bom lượn Nga tấn công”. Mặc dù kênh Telegram “Quan sát viên quân sự” không nêu mục tiêu nào ở thành phố Zaporozhye đã bị tấn công; nhưng trước đây có thông tin cho rằng, tại thành phố này có hai phòng thí nghiệm sinh học của Lầu Năm Góc; và có thể chúng là mục tiêu trong cuộc tấn công này. Trước đó, những bức ảnh về phiên bản nâng cấp của bom nổ phá FAB-500 M-62 được trang bị mô-đun cánh lượn UMPC đã xuất hiện trên mạng xã hội. Mô-đun UMPC nâng cấp của bom FAB-500 M-62 với cánh dài hơn, giúp tăng tầm bay của bom lên 15%. Hiện có nhiều đoạn video ghi lại cảnh Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển ở chiến trường, trong đó có loại bom tấn FAB-1500. Từ khi xuất hiện trên chiến trường, bom lượn có điều khiển của Nga đã trở thành nỗi khiếp sợ của binh lính Ukraine. Những chiếc máy bay tiêm kích bom Su-34 có nhiệm vụ thả những quả bom này; chúng không cần bay trên đầu mục tiêu để cắt bom, mà thả bom cách đó vài chục km, nằm ngoài tầm bắn của tất cả các hệ thống phòng không dã chiến mà Quân đội Ukraine được trang bị. Giúp các phi công Nga có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ mà không sợ bị bắn hạ. Chính việc sử dụng ồ ạt không quân là yếu tố chính giúp Quân đội Nga tiến nhanh ở Donbass. Quân Nga với sự trợ giúp của bom nổ mạnh đã đập tan sự kháng cự của Quân đội Ukraine ở Avdiivka và tiếp tục phá hủy các pháo đài phòng ngự kiên cố của họ trên hướng Pokrovsk, Toretsk, Ugledar, Chasov Yar, Kharkov... Việc sử dụng ồ ạt bom lượn có điều khiển của Nga trên chiến trường đã khiến giới quân sự thế giới phải thừa nhận những ưu điểm về loại vũ khí này của Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng, Nga hiện có số lượng rất lớn về các loại bom, được thừa hưởng từ thời Liên Xô. Ngoài ra, gần đây sản lượng của họ đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, tính chính xác của bom lượn có điều khiển bằng mô-đun UMPC của Nga cũng được xác nhận. Mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC do các kỹ sư Nga phát triển, giúp các phi công có thể phát động tấn công các mục tiêu mặt đất từ xa bằng bom các cỡ, với độ chính xác rất cao. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, CNN). Ba quả bom lượn FAB-500 đánh trúng mục tiêu của Ukraine ở Kupyansk. Nguồn: Topwar.

