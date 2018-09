Ngạc nhiên trực thăng tàng hình đắt ngang chiến đấu cơ 4++ của Mỹ

Được thiết kế từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Boeing-Sikorsky RAH-66 là loại trực thăng tàng hình, có thể thực hiện nhiệm vụ tuần thám hoặc cũng có thể hoạt động như trực thăng tấn công. Nguồn ảnh: Scott. Trước khi chương trình F-35 của Mỹ thu hút được sự chú ý của công luận, chương trình RAH-66 này chính là tai tiếng lớn nhất của quân đội Mỹ. Tổng cộng Mỹ đã tốn tới 7 tỷ USD để phát triển RAH-66 cuối cùng chỉ để huỷ bỏ dự án này. Nguồn ảnh: Scott. Trực thăng RAH-66 lần đầu tiên cất cánh vào ngày 4/1/1996. Quá trình thử nghiệm và hoàn thiện của nó kéo dài tới tận năm 2004. Thậm chí vào lúc này, quân đội Mỹ vẫn lạc quan cho rằng RAH-66 sẽ thay thế được... trực thăng Apache AH-64 của nước này. Nguồn ảnh: Scott. Do đội vốn quá lớn, năm 2002 chương trình RAH-66 bị quân đội Mỹ cắt bớt đơn đặt hàng, từ hơn 800 chiếc xuống còn... 650 chiếc. Cùng thời gian đó, các chuyên gia ước tính quá trình để đưa RAH-66 vào sản xuất hàng loạt sẽ tốn thêm khoảng... 30 tỷ USD nữa. Nguồn ảnh: Scott. Năm 2008, bộ tài chính cảnh báo quân đội Mỹ, việc chi hàng chục tỷ USD vào chương trình RAH-66 sẽ "tốn một khoản tiền bằng hai phần ba so với ngân sách cho lực lượng Không quân Mỹ trên toàn thế giới hoạt động". Do quá nhiều tai tiếng, chương trình bị huỷ ngay vào cuối năm 2008. Nguồn ảnh: Scott. Tổng cộng chỉ có duy nhất hai chiếc trực thăng ra đời và toàn bộ quá trình nghiên cứu mất khoảng 7 tỷ USD - có nghĩa là mỗi chiếc trực thăng tàng hình RAH-66 sẽ có giá khoảng... 3,5 tỷ USD theo tỷ giá năm 2004. Nguồn ảnh: Scott. RAH-66 được thiết kế với hai ghế ngồi, phi hành đoàn bao gồm một lái chính và một sĩ quan điều khiển vũ khí. Loại trực thwang này có cánh quạt chính năm lá và cánh đuôi 8 lá. Trực thăng sử dụng hai động cơ LHTEC T800 cung cấp công suất tổng cộng hơn 3000 sức ngựa. Nguồn ảnh: Scott. Tốc độ tối đa mà trực thăng tàng hình RAH-66 có thể đạt được chỉ là khoảng 324 km/h. Trong khi đó tốc độ hành trình của RAH-66 vào khoảng 300 km/h. Tầm hoạt động của RAH-66 là một thảm hoạ khi nó chỉ bay được... 450 km khi không sử dụng thùng nhiên liệu gắn ngoài và bán kính chiến đấu chỉ 250 km. Nguồn ảnh: Scott. Trần bay của RAH-66 chỉ khoảng 4500 mét - bằng 2/3 so với trần bay của trực thăng Apache AH-64 và thời gian hoạt động của nó tối đa là 2,5 tiếng cho mỗi phi vụ. Nguồn ảnh: Scott. Do là phiên bản thử nghiệm nên khả năng vũ trang của RAH-66 chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên vũ trang của RAH-66 được cho là bao gồm một khẩu pháo 20mm ba nòng xoay với cơ số đạn 500 viên. Ngoài ra trực thăng còn có khoang treo vũ khí trong bụng, chứa được tối đa 12 tên lửa không đối không AIM-92 hoặc 6 tên lửa AGM-114 đối đất. Nguồn ảnh: Scott. Hiện tại, chương trình RAH-66 đã bị huỷ trong khi đó chương trình sản xuất một loại trực thăng tấn công tiếp theo để thay thế cho Apache AH-64 vẫn chưa lộ diện. Mới đây, Quân đội Mỹ còn dự kiến sẽ cho AH-64 hoạt động thêm khoảng... 30 năm nữa. Nghĩa là tới khi được về hưu, AH-64 sẽ có tuổi đời khoảng 75 tuổi. Nguồn ảnh: Scott. Mời độc gia xem Video: Ra đời từ năm 1975, trực thăng Apache AH-64 vẫn là một trong những loại trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới và là loại trực thăng tấn công đúng nghĩa duy nhất hiện nay của Mỹ.



