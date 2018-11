Ngạc nhiên thứ vũ khí Nga bán chạy hơn cả tên lửa S-400

Theo một bản thống kê của trang Russia Beyond, Nga (Liên Xô trước đây) là một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới trong thế kỷ 20, các loại vũ khí Nga từ súng bộ binh cho đến cả tên lửa chiến lược xuất hiện ở mọi nơi và trong mọi cuộc chiến. Trong số đó chiếm số lượng nhiều nhất với hàng chục triệu đơn vị được sản xuất chính là súng tiểu liên AK-47. Nguồn ảnh: defencerussia. Với hơn 75 triệu khẩu được chế tạo và khoảng 100 triệu mẫu súng khác được sản xuất “ăn theo”, súng tiểu liên AK-47 là mẫu vũ khí xuất khẩu thành công nhất trong lịch sử nước Nga. Nó cũng là mẫu súng trường tấn công đầu tiên của Nga hay Liên Xô trước đây sử dụng đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm. Nguồn ảnh: Wikimedia Thậm chí danh tiếng của mẫu súng này còn được thể hiện qua câu nói “Đáng tin cậy như một khẩu AK-47”, điều này được xem là hiển nhiên khi AK-47 có thể hoạt động trong mọi điều kiện chiến trường, trong mọi loại thời tiết và bất cứ ai cũng có thể sử dụng mà không cần phải đào tạo quá nhiều. Nguồn ảnh: Kalashnikov Mẫu súng này có tầm bắn hiệu quả lên đến 300m, và đạn 7,62x39mm của AK-47 đủ mạnh để xuyên qua bức tường gạch và tiêu diệt mục tiêu đằng sau đó. Bởi vì điều này và một số ưu điểm vượt trội khác, AK-47 trở thành loại vũ khí biểu tượng không chỉ của nước Nga mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Kalashnikov AK-47 còn được xem là một mẫu vũ khí “cổ điển” khi là sự kết hợp tuyệt vời giữa thép và gỗ thông qua bàn tay của người thợ, và theo thời gian các chi tiết của AK-47 dần được hoàn thiện qua từng biến thể cải tiến cũng như chuẩn hóa về mặt kỹ thuật. Nguồn ảnh: Kalashnikov Ở thời điểm hiện tại AK-47 dù không còn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhưng các “hậu duệ” của nó vẫn đang tiếp tục được phát triển dành cho các khách hàng khó tính nhất trên thế giới, trong đó có cả Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Kalashnikov Mẫu vũ khí thứ hai nằm trong top bán chạy nhất của Nga trong thế kỷ 20 là súng trung liên hay súng máy cá nhân RPK, được phát triển dưới thời Liên Xô với khả năng sử dụng được cả đạn 7,62x39 và 5,45x39mm. Về cơ bản, RPK dùng thiết kế cơ bản của dòng súng trường tấn công AK mà cụ thể ở đây là AKM nhưng đi kèm một vài thay đổi nhỏ. Nguồn ảnh: The AK Forum. Với thiết kế định hướng trở thành một mẫu súng máy cá nhân, RPK đi kèm một nòng súng dài với giá đỡ có thể điều chỉnh, một chụp bù giật đầu nòng tăng cường, một báng súng cải tiến, giúp cầm nắm dễ dàng hơn trong những loạt bắn dài. Súng có thể được sử dụng như một súng máy hạng nặng hoặc vũ khí trên các xe bọc thép chở quân. Nguồn ảnh: The AK Forum. Để tăng mật độ hỏa lực của RPK, các thiết kế sư Nga trang bị cho mẫu trung liên này hộp tiếp đạn lớn hơn so với AK với khả năng mang theo từ 45-75 viên, ngoài ra mẫu súng này còn có thể sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên của AK-47/AKM cũng như nhiều kiểu hộp tiếp đạn chuẩn Liên Xô khác. Nguồn ảnh: The AK Forum. Trung liên RPK còn được đánh giá là loại vũ khí lý tưởng cho nhiệm vụ tác chiến trong môi trường đô thị hoặc ở những vùng rừng núi. Tầm sát thương của súng khoảng 450 m còn độ giật thì nhỏ hơn các loại súng máy khác. Nguồn ảnh: The AK Forum. Tuy vậy, RPK cũng mang trên mình nhược điểm cơ bản của một khẩu trung liên đó là nòng súng không được thiết kế để có thể thay thế nhanh trên chiến trường, cùng với tốc độ bắn chậm. Nguồn ảnh: The AK Forum. Đứng cuối cùng trong đề cử của Russia Beyond là mẫu vũ khí gắn liền với AK-47 như hình với bóng đó chính súng chống tăng RPG-7 “huyền thoại”, đây còn lại loại vũ khí bộ binh phổ biến nhất trên thế giới chỉ sau “đàn anh” AK-47 và được sử dụng trong biên chế quân đội nhiều quốc gia. Nguồn ảnh: TASS. Giống như tên gọi của mình RPG-7 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu là phương tiện bọc thép như xe bọc thép chở quân, xe tăng, các loại phương tiện cơ giới. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng danh sách “con mồi” của RPG-7 còn được mở rộng sang cả các công trình phòng thủ, hay xa hơn là cả chống máy bay. Điều khá bất ngờ là nạn nhân đầu tiêu của RPG-7 chính là Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: TASS. Một trong những ưu điểm làm nên tên tuổi của RPG-7 chính là độ giật thấp khi bắn của nó, đi đôi với đó là việc bảo dưỡng dễ dàng và có chi phí sản xuất thấp, biến RPG-7 trở thành loại vũ khí chống tăng nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn ảnh: TASS. Cấu tạo của một khẩu súng chống tăng RPG-7 cũng cực kỳ đơn giản gồm một ống thép có đường kính 40 mm, dài 95,3 cm và nặng 7 kg, được dẫn bắn bằng một cụm kính ngắm quang học hoặc thước ngắm cơ khí, và thành phần cuối cùng là một quả đạn rocket có đường kính 93mm nặng chỉ 2.6kg. Nguồn ảnh: TASS. Tầm bắn hiệu quả của RPG-7 rơi vào khoảng 300mm và chỉ cần từ một đến hai binh sĩ để vận hành, đối với các mục tiêu là xe tăng RPG-7 có thể xuyên phá hơn 500mm thép cán đồng nhất chỉ với một phát bắn với đạn chống tăng PG-7VL. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem video: Bắn AK-47 cháy nòng - Tập 3: Siết cò đều như vắt chanh, súng "sùi bọt mép". (nguồn QPVN)

