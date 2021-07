Nga: Video quảng cáo máy bay mới với quân phục phi công Việt Nam

Trong đoạn video quảng cáo một loại chiến đấu cơ bí ẩn vừa được Nga tung ra, có sự xuất hiện của rất nhiều quân phục bay của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và UAE. Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 39 giây, được cho là đã "nhá hàng" một loại chiến đấu cơ hiện đại, sẽ sớm được Nga cho ra mắt tại triển lãm MAKS 2021 tới đây. Trong đoạn video, có một vài khoảnh khắc rất ngắn, hình bóng của chiếc chiến đấu cơ đời mới đã xuất hiện. Tuy nhiên vẫn không thể nhận biết rõ ràng được hình dáng bên ngoài của chiếc chiến đấu cơ này. Việt Nam, UAE, Ấn Độ và Argentina cũng xuất hiện trong đoạn video quảng cáo của Nga, dường như nhà sản xuất muốn nhấn mạnh rằng, đây là các khách hàng tiềm năng của loại chiến đấu cơ tương lai này. Thậm chí, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về loại chiến đấu cơ sắp xuất hiện của Nga, truyền thông nước ngoài còn khẳng định, hình mẫu được trưng bày tại MAKS 2021 tới đây, cũng chỉ là mô hình. Trước đó vào năm 2020, truyền thông Nga và nước ngoài, cũng đã úp mở về một dự án chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5 do tập đoàn Mikoyan khởi xướng. Tờ Sina của Trung Quốc nhận xét, mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này, được cho là sẽ có triển vọng phát triển hơn so với mẫu Su-57 của Sukhoi. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, những hình ảnh về mẫu tiêm kích thế hệ 5 của tập đoàn Mikoyan, cũng vẫn chỉ là hình dựng trên máy tính, thậm chí mô hình theo tỷ lệ thu nhỏ vẫn chưa xuất hiện. Giới chuyên gia nhận định, việc đặt kỳ vọng vào tiêm kích thế hệ 5 do Mikoyan sản xuất, có thể là hướng đi đúng đắn của Không quân Nga trong tương lai. Đơn giản là do tập đoàn này, đã có kinh nghiệm chế tạo một loại máy bay thử nghiệm trong quá khứ, đó là MiG 1.44. Chiến đấu cơ MiG 1.44 dù chỉ là phi cơ thử nghiệm, nhưng cũng đã hội tụ đầy đủ những công nghệ hiện đại nhất thập niên 90. Loại phi cơ này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tàng hình như phi cơ thế hệ 5, kèm theo đó là kiểu dáng khí động học mang tính cách mạng và khả năng cơ động cực cao. Tất nhiên, MiG 1.44 chỉ là chương trình mang tính thử nghiệm và đã bị hủy bỏ cách đây gần 20 năm. Mặc dù vậy, nguyên nhân của việc chương trình MiG 1.44 bị hủy bỏ lại là vấn đề kinh phí, nên vẫn có thể tin rằng, đây là một chương trình có triển vọng. Theo dự kiến, MAKS 2021 sẽ được Nga khai mạc ngày 20/7 tới đây. Tại triển lãm lần này, Nga hứa hẹn sẽ cho trưng bày những vũ khí hiện đại, đủ để "nước ngoài phải thèm khát". Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến đấu cơ Su-57 của Nga với bài bay thử giới hạn sức chịu đựng. Nguồn: Sukhoi.



Trong đoạn video quảng cáo một loại chiến đấu cơ bí ẩn vừa được Nga tung ra, có sự xuất hiện của rất nhiều quân phục bay của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và UAE. Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 39 giây, được cho là đã "nhá hàng" một loại chiến đấu cơ hiện đại, sẽ sớm được Nga cho ra mắt tại triển lãm MAKS 2021 tới đây. Trong đoạn video, có một vài khoảnh khắc rất ngắn, hình bóng của chiếc chiến đấu cơ đời mới đã xuất hiện. Tuy nhiên vẫn không thể nhận biết rõ ràng được hình dáng bên ngoài của chiếc chiến đấu cơ này. Việt Nam, UAE, Ấn Độ và Argentina cũng xuất hiện trong đoạn video quảng cáo của Nga, dường như nhà sản xuất muốn nhấn mạnh rằng, đây là các khách hàng tiềm năng của loại chiến đấu cơ tương lai này. Thậm chí, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về loại chiến đấu cơ sắp xuất hiện của Nga, truyền thông nước ngoài còn khẳng định, hình mẫu được trưng bày tại MAKS 2021 tới đây, cũng chỉ là mô hình. Trước đó vào năm 2020, truyền thông Nga và nước ngoài, cũng đã úp mở về một dự án chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5 do tập đoàn Mikoyan khởi xướng. Tờ Sina của Trung Quốc nhận xét, mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này, được cho là sẽ có triển vọng phát triển hơn so với mẫu Su-57 của Sukhoi. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, những hình ảnh về mẫu tiêm kích thế hệ 5 của tập đoàn Mikoyan, cũng vẫn chỉ là hình dựng trên máy tính, thậm chí mô hình theo tỷ lệ thu nhỏ vẫn chưa xuất hiện. Giới chuyên gia nhận định, việc đặt kỳ vọng vào tiêm kích thế hệ 5 do Mikoyan sản xuất, có thể là hướng đi đúng đắn của Không quân Nga trong tương lai. Đơn giản là do tập đoàn này, đã có kinh nghiệm chế tạo một loại máy bay thử nghiệm trong quá khứ, đó là MiG 1.44. Chiến đấu cơ MiG 1.44 dù chỉ là phi cơ thử nghiệm, nhưng cũng đã hội tụ đầy đủ những công nghệ hiện đại nhất thập niên 90. Loại phi cơ này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tàng hình như phi cơ thế hệ 5, kèm theo đó là kiểu dáng khí động học mang tính cách mạng và khả năng cơ động cực cao. Tất nhiên, MiG 1.44 chỉ là chương trình mang tính thử nghiệm và đã bị hủy bỏ cách đây gần 20 năm. Mặc dù vậy, nguyên nhân của việc chương trình MiG 1.44 bị hủy bỏ lại là vấn đề kinh phí, nên vẫn có thể tin rằng, đây là một chương trình có triển vọng. Theo dự kiến, MAKS 2021 sẽ được Nga khai mạc ngày 20/7 tới đây. Tại triển lãm lần này, Nga hứa hẹn sẽ cho trưng bày những vũ khí hiện đại, đủ để "nước ngoài phải thèm khát". Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến đấu cơ Su-57 của Nga với bài bay thử giới hạn sức chịu đựng. Nguồn: Sukhoi.