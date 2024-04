Nga tuyên bố tiến vào Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sắp bắt đầu

Sau khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2, Quân đội Nga đã nghỉ ngơi và bổ sung vũ khí trang bị cho các đơn vị chiến đấu trong hơn một tháng. Trước đó, Giám đốc Cục Tình báo Ukraine Budanov đánh giá, Quân đội Nga sẽ có một cuộc tấn công khác vào mùa xuân năm nay; tuy nhiên thời gian và địa điểm vẫn chưa chắc chắn. Trong suốt tháng 3, quân Nga chỉ tập trung tấn công vào phía tây Avdiivka và Cụm quân Trung tâm đã tham gia vào trận đánh này. Trong giai đoạn này, 4 lữ đoàn bộ binh và một lữ đoàn đặc nhiệm, do Tướng Syrsky trực tiếp chỉ huy, đã cố gắng phản công ở khu vực Avdiivka, nhưng bị phía Nga đẩy lùi. Cùng lúc đó, Cụm quân Trung tâm của Nga tiếp tục đột phá khu vực Chasov Yar; đây là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở hướng Bakhmut. Chasov Yar là trung tâm của nhiều tuyến giao thông; vào tháng 5/2023, Quân đội Nga đã chiếm được các tuyến vận tải ở phía tây Chasiv Yar. Tuy nhiên Nga chưa thể tổ chức tiến công Chasiv Yar, vì phải bận đối phó với cuộc “đại phản công của Ukraine, trong đó Bakhmut cũng là một hướng phản công. Tuy nhiên Nga tiếp tục pháo kích vào đường cao tốc T0504 đi qua phía nam Chasiv Yar. Đầu tháng 4, Quân đội Nga nhanh chóng tập trung một lượng lớn quân đến gần Chasov Yar, sau khi chiếm làng Ivanivske, nằm ở phía tây thành phố Bakhmut và ở phía nam Chasiv Yar, quân Nga đã tiến gần hơn Chasiv Yar. Trong cuộc phản công ngày 2/4, Ukraine thiệt hại hơn 250 binh sĩ và hai xe tăng. Vào ngày 3/4, hãng tin Nga Sputnik dẫn lời thành viên Duma Quốc gia Nga Vodolatsky cho biết, Quân đội Nga chỉ cách Chasov Yar 500 m và các đơn vị của họ hiện đang tập trung xung quanh đó. Quân đội Nga đang tổ chức trinh sát ở khu vực Chasov Yar để tiến hành cuộc tổng tấn công. Ông Vodolatsky cũng cho biết, Quân đội Nga đã sẵn sàng tấn công vào thành phố “song sinh” còn lại ở tỉnh Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk. Tuy nhiên các thành phố này được Ukraine "chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng thủ". Hầu như mọi tòa nhà ở hai thành phố trên đều là công sự chiến đấu và có rất nhiều hỏa lực pháo binh. Vũ khí và binh lính được giấu trong khu dân cư, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiêu hao với Nga. Do vậy, cuộc tấn công vào Chasiv Yar là bước chuẩn bị cho cuộc tấn công vào hai thành phố trên. Cùng ngày, nhà phân tích chính trị và quân sự Nga Poletayev cho rằng, nếu Nga chiếm được Chasov Yar, có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực Donetsk. Lý do là Chasov Yar đã trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng của Quân đội Ukraine, bao trùm nhiều tuyến đường xung quanh thành phố và đóng vai trò là điểm tiếp tế lớn. Ngoài ra, nếu Ukraine thất thủ ở Chasov Yar, tuyến đường đến Kramatorsk và Sloviansk cũng sẽ rộng mở. Chính vì điều này mà lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Chasiv Yar rất mạnh, Quân đội Ukraine liên tục luân chuyển quân và chờ đợi sai lầm của quân Nga. Điều đáng nói nữa là Tướng Sergei Krivonos của Ukraine (hiện đã nghỉ hưu) tiết lộ, khi Nga tiếp tục siết chặt vòng vây và pháo kích vào thành phố, Quân đội Ukraine tại khu vực Chasov Yar đã trở nên vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nhưng điều mà các bên hiện đang lo lắng là sự sụp đổ của Avdiivka sẽ lại xảy ra ở Chasiv Yar, tức là Quân đội Ukraine sẽ bất ngờ rút chạy không thể kiểm soát, khi họ không còn đủ khả năng chống cự, khiến việc phòng thủ của Chasiv Yar trở nên vô nghĩa. Một số nhà phân tích phương Tây thì cho rằng, Chasiv Yar sẽ là phiên bản Bakhmut 2.0; thậm chí lực lượng Ukraine phòng thủ còn mạnh hơn Bakhmut và Chasiv Yar sẽ tiếp tục là nơi cầm chân quân Nga như ở Bakhmut một năm trước đó? Quay trở lại thực tế tại mặt trận Chasiv Yar, kênh quân sự Military Summary trên mạng Telegram đưa tin, Quân đội Nga hôm 5/4 đã thực hiện một nỗ lực táo bạo, nhằm tấn công Chasov Yar; nhờ đó họ đã tiến vào được vùng ngoại ô phía đông của thành phố. Kênh quân sự SGS đưa tin, chiến dịch giành quyền kiểm soát Chasov Yar đang được Nga tiến hành khẩn trương; tại phía nam của tiểu khu Kanal, quân Nga đang di chuyển xuyên qua khu rừng. Ngay trong tiểu khu cũng xảy ra đọ súng trong những tòa nhà cao tầng. Hiện phía Ukraine đang gấp rút chuyển quân dự bị để tăng cường giữ tuyến phòng thủ. Như vậy là quân Nga đã tiến vào đô thị, điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng của họ đánh vỗ mặt thẳng vào trung tâm, chứ không đi đường vòng. Như vậy những ngày quyết định với Chasiv Yar đã đến. Để bảo vệ bên sườn tiến công vào Chasiv Yar, tại đông bắc Chasiv Yar, quân Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở làng Bogdanovka. Ngoài ra, quân Nga còn tiến từ tuyến đường sắt về phía khu rừng gần Bogdanovka, nắm quyền kiểm soát nhiều vị trí mới. Ở sườn phía nam, các trận đánh giữa hai bên đã chuyển sang vùng ngoại ô phía tây của làng Ivanivske. Kênh Suriyakmaps xác nhận, giao tranh đang diễn ra tại những tòa nhà cao tầng đầu tiên của tiểu khu Kanal, sau khi quân Nga chiếm được một số ngôi nhà đầu tiên ở rìa phía đông và quét sạch tàn quân Ukraine ở khu vực rừng phía đông bắc tiểu khu Kanal. Hiện nay, đà tiến quân của Nga vào Chasiv Yar bị ảnh hưởng bởi địa hình, do thị trấn nằm trên khu vực có địa hình cao, lại có kênh đào Donbass-Donetsk và trục lộ O-0506 chạy qua, có nhiều khu rừng và vùng ngập nước. Nhà cửa chủ yếu là nhà thấp tầng, nhưng cũng có một số khu công nghiệp và doanh nghiệp lớn thích hợp để phòng thủ. Về hướng tấn công chính của quân Nga, có thể là từ vùng ngoại ô phía đông và đông bắc về phía tiểu khu Kanal và nhà máy sửa chữa Chasov Yar. Tiểu khu Kanal có giá trị chiến thuật cao, do vị trí của nó ở tả ngạn kênh đào, có khả năng ngăn chặn quân Ukraine vượt qua tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine. Rất có thể ý định của Nga là tấn công tổng lực vào Chasiv Yar, giành quyền kiểm soát những khu vực trọng điểm như mỏ Severny và tiến từ bắc xuống nam về phía ga xe lửa Chasov Yar, thực hiện vu hồi qua và phong tỏa nhà máy vật liệu chịu lửa. Đánh giá khách quan, tuyến phòng thủ ở Chasiv Yar có thể kém hơn so với Bakhmut và đặc biệt là Avdiivka. Do vậy Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cần một kế hoạch dự phòng, nếu lực lượng của họ bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, do Chasiv Yar có vai trò chiến lược là lá chắn cho hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk ở phía sau, nên có thể Ukraine tăng thêm quân tiếp viện để giữ bằng mọi giá. Do vậy kết quả của trận chiến sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hiệu quả chiến thuật của Nga, khả năng phòng thủ của Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, CNN).

