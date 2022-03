Cái bóng của Mỹ đằng sau chiến thuật “du kích” của Ukraine hiện nay

Trang tin POLITICO của Mỹ ngày 13/3 cho biết, theo thông tin từ chiến trường Ukraine, một thành phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Ukraine, là dựa vào một số lượng nhỏ binh lính, để tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu du kích vào quân Nga, một cách linh hoạt. Bài báo nói rằng, Quân đội Nga hiện đông hơn nhiều so với quân đội Ukraine và chiến thuật du kích có thể bổ sung nhanh những người không cần qua huấn luyện cơ bản; đồng thời giúp Ukraine “trụ vững” trước sức mạnh của Quân đội Nga và đáp ứng yêu cầu của cuộc “kháng chiến trường kỳ”. POLITICO cũng cho biết, Mỹ đã viện trợ vũ khí, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger đến Ukraine trong nhiều năm và đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine, cách sử dụng các loại vũ khí liên quan. Kể từ năm 2015, lực lượng đặc biệt “Mũ nồi xanh” và Vệ binh Quốc gia của Mỹ, đã giúp huấn luyện quân đội Ukraina tại Trung tâm Yavorov ở tỉnh Lviv (sát biên giới của Ukraina với Ba Lan). Theo thông tin, vào ngày 13/3, trung tâm Yavorov đã bị Nga tập kích hỏa lực, giết chết ít nhất 35 người. POLITICO cũng chỉ rõ, trong những năm qua, các lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine đã tiếp tục được đào tạo chuyên sâu với Mỹ và các lực lượng đặc biệt của NATO, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với các nước bao gồm Anh và Na Uy. Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã đi khắp châu Âu để tham gia các cuộc tập trận của NATO; gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái, khi lực lượng đặc biệt Ukraine, đã tham gia các cuộc tập trận chung với các lực lượng thông thường và đặc biệt của Mỹ ở trên lãnh thổ Đức. Trọng tâm chiến lược của các cuộc tập trận này, chính là chiến thuật phổ biến của Ukraine trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay; đó là việc sử dụng trực thăng và phương tiện cỡ nhỏ, đưa các đơn vị nhỏ đến khu vực chiến đấu. Chiến thuật “đánh và chạy” mà Quân đội Ukraine “tiếp thu” được từ các chuyên gia Mỹ, đã được phía Ukraine sử dụng một cách hiệu quả, kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại nước này, từ ngày 24/2 vừa qua. Vào cuối năm 2021, chính phủ Mỹ đã phê duyệt việc chuyển giao các loại vũ khí như tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine. Mỹ đã gửi nhiều vũ khí hơn tới Ukraine, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự; nhưng các cuộc giao tranh đang diễn ra, khiến việc giao hàng trở nên khó khăn hơn. Vào tháng 12/2021, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, họ muốn cử "hàng trăm" chuyên gia quân sự đặc biệt, bổ sung tới Ukraine để huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine, về chiến tranh “phi đối xứng”. Các thông tin tình báo phương Tây vào thời điểm đó chỉ ra rằng, Nga đã tập hợp khoảng 100.000 binh sĩ cùng nhiều vũ khí hạng nặng ở biên giới Ukraine; và Mỹ và châu Âu đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về một “cuộc chiến Nga-Ukraine”. Tuy nhiên, POLITICO cho biết, ý tưởng của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc cử các chuyên gia quân sự đến Ukraine, cuối cùng đã bị hủy bỏ. Lý do là các quan chức Nhà Trắng, lo ngại về việc đưa chuyên gia quân sự đến Ukraine, sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Nga. Theo các nguồn tin, các “chuyên gia quân sự đặc biệt”, mà Lầu Năm Góc có ý định cử tới Ukraine, sẽ huấn luyện quân đội Ukraine về chiến thuật du kích và chiến tranh phi đối xứng; tách biệt hoàn toàn với nhiệm vụ huấn luyện của Mỹ tại Trung tâm Yavorov. Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục các nước phương Tây thiết lập vùng cấm bay đối với Nga trên không phận Ukraine, tuy nhiên, yêu cầu này đã không được Mỹ và các nước khác ủng hộ. Người phát ngôn Nhà Trắng Psaki nói rằng, vùng cấm bay do Mỹ áp đặt đối với Nga, về cơ bản có nghĩa là phòng không Mỹ có thể bắn hạ một máy bay Nga trên không phận Ukraine, thậm chí với cả những máy bay chuẩn bị xâm nhập không phận Ukraine. Như vậy là đồng nghĩa gây chiến với Nga. Ngày 9/3, Mỹ bác bỏ đề nghị của Ba Lan về việc chuyển giao tất cả các máy bay chiến đấu MiG của NATO cho Ukraine thông qua Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, việc Ba Lan có ý định chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine là chuyện riêng của nước này và việc thông qua Mỹ để bàn giao là việc “không hợp lý”. Khi được hỏi liệu các “chuyên gia quân sự đặc biệt” của Mỹ có được cử đến Ukraine, để giúp quân đội Ukraine huấn luyện trong lúc này hay không? Ilan Berman, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ cho biết, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đã diễn ra và những hành động đưa chuyên gia Mỹ vào Ukraine, có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ. Ông Berman nói: “Người Ukraine đã có kinh nghiệm thực tế chiến trường, cũng như thông thuộc về địa hình trong các đô thị. Trong những trận chiến thực tế với quân Nga vừa qua, họ đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Do vậy quân đội Ukraine có cần giúp đỡ về huấn luyện hay không lúc này, cũng không quá quan trọng”. Nguồn ảnh: Pinterest.

