Nga triển khai siêu pháo hạt nhân 203mm ở biên giới Ukraine

Cách đây ít giờ, nơi chỉ cách biên giới Ukraine chưa đầy 15 km, cư dân vùng Belgorod đã thấy ít nhất 10 khẩu pháo tự hành 2S7 Pion. Đây là loại pháo nòng xoắn, có cỡ nòng lớn nhất của Quân đội Nga hiện nay (203mm). Đây là loại pháo có hỏa lực cực mạnh, có khả năng bắn đạn hạt nhân chiến thuật; tầm bắn khi bắn đạn thông thường là 47,5 km; đủ để bao phủ toàn bộ phần phía bắc của khu vực Kharkov, chỉ từ một trận địa bắn. Trên đoạn video được người dân đi đường quay được và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khi đoàn tàu đến và dỡ hàng của nhân viên đường sắt tại ga Lopan và nhìn thấy ít nhất 10 khẩu pháo xếp thành nhiều hàng. Đồng thời, việc triển khai vũ khí hạng nặng như vậy của Quân đội Nga, ở biên giới với Ukraine lần đầu tiên được quan sát thấy; đặc biệt là khi Nga chỉ có 60 khẩu pháo 2S7 Pion 203 mm trong biên chế, mặc dù họ còn khoảng 250 khẩu nữa đang được niêm cất trong kho. Mục đích của việc triển khai các loại vũ khí tiến công hạng nặng tầm xa của Nga theo hướng này, hiện không được công bố chính thức. Theo các nhà phân tích, điều này là do căng thẳng tiếp tục tăng cao và khả năng xảy ra đụng độ quân sự giữa Nga và Ukraine là rất cao. Trước bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang, khi Nga cho rằng, Quân đội Ukraine có các hành động khiêu khích và cuộc tấn công công khai gần đây của Quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài vào Donetsk, đã buộc Nga phải áp dụng các biện pháp “cứng rắn”. Cũng trong ngày hôm qua, Quân đội Nga đã triển khai hàng chục xe tăng T-72, xe bọc thép hạng nhẹ, xe tải chở quân, máy kéo và pháo tự hành, cũng như rất nhiều quân; đóng quân chỉ cách biên giới với Ukraine chỉ 13 km. Trên các đoạn video được người dân quay đưa lên mạng xã hội, người xem có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh của làng Veselaya Lopan, thuộc vùng Belgorod, giáp với biên giới Ukraine. Theo các nguồn tin, quân nhân và vũ khí của Nga đã được chuyển đến đây bằng tàu hỏa. Hiện tại chưa có bình luận chính thức nào liên quan đến việc triển khai thiết bị quân sự của Nga ở khu vực này, tuy nhiên; điều này xảy ra sau khi Quân đội Ukraine tổ chức một số vụ khiêu khích, bao gồm sử dụng lính đánh thuê nước ngoài, máy bay không người lái, tấn công vào Donetsk. Theo các chuyên gia, trong tất cả khả năng, Nga có ý định chứng tỏ cho Kiev thấy sự sẵn sàng đáp trả toàn diện, trong trường hợp có nỗ lực nhỏ nhất nhằm tấn công lãnh thổ Nga hoặc các nước cộng hòa tự xưng. Còn cách đây vài giờ, đại diện của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) thông báo rằng, tình báo của họ đã xác định được, các đơn vị của Quân đội Ukraine đã triển khai ít nhất 10 xe công binh phá bom mìn UR-77, trong khu dân cư Shirokino. Điều này cho thấy ý định của Quân đội Ukraine muốn thực hiện một bước đột phá theo hướng này, để có thể cắt đứt lãnh thổ của DPR tự xưng khỏi Biển Azov. Thông tin về vấn đề này được xác nhận bởi trang WarGonzo. Kênh Telegram dẫn lời từ trang WarGonzo cho biết: “Một đơn vị gồm mười chiếc xe phá bom mìn (quân đội Ukraine gọi chúng là “Urks” hoặc “Gorynych”), cùng với 4 xe Hummer, đã được nhìn thấy giữa Mariupol và Shirokino. Xe công binh phá bom mìn UR-77, được sử dụng để rà phá các bãi mìn và chuẩn bị hành lang an toàn cho các phương tiện bọc thép đi qua chúng. Điều này được thực hiện với mục tiêu rõ ràng là đột phá phía trước. Rất có thể, Quân đội Ukraine đang có âm mưu gì đó ở phía nam hoặc cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi hướng tấn công chính. Đáng chú ý là đoàn xe công binh được hộ tống bởi xe Hummers. Theo các nhân chứng, có những binh sĩ nước ngoài trên xe bọc thép”; hết lời dẫn. Theo thông tin, hiện tại lực lượng dân quân của DPR đang theo dõi chặt chẽ tình hình; tuy nhiên hướng này được coi là khu vực có khả năng phòng thủ yếu. Nhưng nếu trong trường hợp Quân đội Ukraine có ý định tiến công, tàu chiến Nga sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho dân quân. Video do người đi đường quay cảnh Quân đội Nga chuyển siêu pháo 2S7 Pion đến biên giới Ukraine.

